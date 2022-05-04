Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 229
Kendin denedin mi? Yürütülebilir modül - yukarıda bir konuda yatıyor.
Balabol, lanet olsun...Açılış fiyatları, dört OHLC yerine yalnızca bir onay işaretidir. Bu 2 bin saat, en iyi ihtimalle 500 saat (sonuçta, tüm tiklerim işlenmekten çok uzak) - hepsi aynı, böyle bir zaman yok. anlam hiç de memnun olduğunuz anlam değil. Buradaki nokta, her zaman sonuçları gösteren bir dizi TS'ye sahip olmaktır. Bu sete sahibim. Neye ihtiyacın var - bilmiyorum. Ve kibirli bir şekilde "açılırsanız" - sadece cevap vermeyin.
Ve kim seni 600 sistem yapmaya zorladı? Normal 10 yap.
Sorun nerede" ? Boş olduğunu görmüyorum.
Görev, eksiksiz bir ilgili araç setine sahip olmaktır. Kahretsin, iyi, kötü - asıl şey setin tamamlanmış olmasıdır.
Bütün bunlar bende var.
Hangi sorunlar"? Bu senin problemin - ne beklediğini anlamıyorsun, bir çeşit kahrolası Kâse , hiçbir şey yapmanıza gerek yok, sadece bir düğme var “Yağmayı doğra”. Ama Lig'de böyle bir merak yok...
Tamam, seninle duvar gibi tartışmak anlamsız. Zaten tüm taraftarlarını kaybetti
Ne, gözleme, "ustalar". Burada suyu tek başına bulandırıyorsun balabol. Tester kaselerinizi satarak "koyun kesmek" sizin görevinizdir.
Hiçbir şey satmıyorum, Lig tamamen açık, ilgilenen varsa sonuçları kullanabilir. Kimse ilgilenmiyor - rahatsız değilim, şahsen Lig'e ihtiyacım var.
Ve Lig'den neye ihtiyacın var - cehennemi anlayacaksın.
Foruma koyarsanız, insanlar bunu değerlendirebilir. mantıklı mı?
Ne olmuş ?
Bunu daha önce birçok kez duydum. Tabii ki, testçi Grail gazeteleri için, Ligin kesinlikle hiçbir değeri yoktur, bu da değerlendirmenizle oldukça tutarlıdır. Pekala.
VE ?
Puanımı şubenizin yıllık gözlemlerine dayanarak verdim. hakkım var
Evet, profilinizde bulunan 38 ürün hakkında.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
En az 50 işlemle en uzun süredir devam eden 20 TS:
En az 50 işlemle en uzun süredir devam eden beş TS tablosu: