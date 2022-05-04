Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 231
Harika, ama izlemeyi nerede görebilirim?
:-) lütfen müdahale etmeyin - bu ustalar ve motorlar dalı renkli :-)
bir süpernovanın doğuşu hakkında - buraya daha sonra yazacağım.
Şu anda - Georgy'nin raporları listeye göre TS LİGI'ye göre verilmektedir - bu yüzden denge hareketlerini analiz etmek için uygun değiller ...
Soru sorulmadı, kayıtlar olacak.
TAMAM.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
En az 50 işlemle en eski 20 araç
En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu
George, perçinlenmiş ve aşırı optimize edilmiş Lejyonerlerin yığın şeklinde bir saldırısıyla pazarın ele geçirilmesi nasıl gidiyor? 600'lük bir "müfrezeye" öncülük ettin ve şimdi 6000 mi olmalı? Bunları MT5 yapıcısında mı topluyorsunuz?
Özetlememiz gerekiyor... Ligin genel karlılığını destekleyen bir danışman rotasyonu modeli bulmayı başardınız mı?
Neden 6000 tane olsun ki?
İki yönümüz (trende karşı ve trend boyunca), üç tür giriş (EMA tarafından, kanal tarafından ve ekstremum mevduatların yardımıyla), dört tür destek (ileri-ters takip, sabit TP-SL ve geri dönüşler) - siz Mümkün olan araçları ne kadar alacağınızı hesaplayabilirsiniz. 24 adet.
TS League'de 28 karakter kullanıyorum. Buna göre toplam sistem sayısı 672'dir. Binlercesini nereden alıyorsunuz?
Ligin genel karlılığı tanımı gereği negatiftir - sonuçta, tam bir sistem setine sahiptir! Diyelim ki bir trend sembolümüz var, üzerinde bir trend ve düz bir sistem başlatırsak - o zaman yayılma olmadan - "sıfırda" olmalıyız. Ve bir yayılma ile - kesinlikle kaybedeceğiz.
Seçim sorusu sezgisel bir soru olmaya devam ediyor.
Şu ana kadar benim için net olan bir şey var - forex ticaret sistemleri hiç çalışmıyor ve doğrudan takip eden sistemler çok kötü çalışıyor. Diğer sistemler - zaman zaman çalışır. Dolayısıyla geriye kalan tek şey, bir süre işe yarayacak olanları seçme sorunudur.
Tamam, ama asıl soru şu: "Sonuç nedir?".
Sonuç Ligin kendisidir. Hangi tip sistemin en iyi çalıştığını hangi karakterde görebilirim.
Üstelik bir yılı aşkın süredir çok iyi sonuçlar veren bir sistem bulundu. Ve buna yakın kalitede bir tane daha.
Sonuç Ligin kendisidir. Hangi tip sistemin en iyi çalıştığını hangi karakterde görebilirim.
Üstelik bir yılı aşkın süredir çok iyi sonuçlar veren bir sistem bulundu.
Fena değil. Yine de, stratejinin değerini inkar ettiğiniz için, çok sayıda sistem arasından istenenin tam tersi sonucu veren bir sistem bulundu.
TAMAM...))
Lig, birçok şeyi açıklığa kavuşturacak başka bir deney olarak hizmet edebilir. Muhtemelen hiç düşünmedin. Başka bir deyişle, bilmiyorum.
Onlar için robotlar yaparak, tüccarların ve MM'nin etkileşimini sentetik bir enstrüman üzerinde simüle etmek mümkün olacaktır. Tüccarlar, Lig robotları tarafından temsil edilebilir ve MM, bir karşı taraf robotu tarafından temsil edilebilir. Dahası, MM'nin ek bir karşı tarafı var - kendisi de anlaşmalar yapıyor. "Lejyoner" mevduatları tüccarın (1000$ - 3000$) ve karşı taraf, Lig'in mevduat miktarını 10 ile çarpıyor (diyelim). Karşı taraf, açılan her "lejyoner" pozisyonunun karşısında bir pozisyon açmalı ve ayrıca kendisi ile tüccarınkinden daha yüksek miktarlarda işlem yapmalıdır. Fiyatlandırma algoritması, lejyonerler ve IM tarafından yerleştirilen başvuru hacminin "emilmesine" dayanacaktır. Kim emer - fiyatı hareket ettirir. Deneyde, mevduat doldurma hariçtir. Oyun, bir tarafın parası bitene kadar devam eder.
Ne düşünüyorsun?
Hayır, bunu düşünmedim tabii.
Burada sorun bu çok "MM-yüklenicisinde", anladığım kadarıyla, sabit bir teklif programı yerine, belirli kurallara göre yönlendirilen bu teklifleri size sağlayacak bir "DC modeli" yapmayı öneriyorsunuz.
Teoride bu mümkündür, ancak soru bunun mümkün olup olmadığıdır. Ligin amacı, tüm olası sistemlerden TAM bir set oluşturmaktır. İlk başta forum üyelerinden biriyle bir anlaşmazlığım vardı, sistem seti eksiksiz ve olası tüm teknikleri içeriyorsa, o zaman aralarında kesinlikle şu anda kar gösterecek sistemler olacağını söyledim. Ve rakipler - bunun hiç gerekli olmadığını, örneğin Mashki'de karlı bir araç yapmanın hiçbir şekilde mümkün olmadığını söylediler. Lig tecrübesi haklı olduğumu gösterdi. Lig HER ZAMAN karlı sistemlere sahiptir.
Ve sonuç olarak, Birlik, "TS'yi çalıştırmak için ne yapmalı" sorusunu "Halihazırda faaliyette olan ve çalışmaya devam edecek olan bir TS nasıl seçilir" sorusuna dönüştürecek. Soru daha az karmaşık değil, bunun basit bir cevabı da yok, ancak bu önemli ölçüde farklı bir soru.
Deney, piyasa fiyatlandırmasının modellenmesinden ve iki bölüme ayrılmış sabit sayıda katılımcıya sahip sentetik bir araç üzerinde takastan oluşur - lejyonerler (tüccarları temsil eder) ve ortak karşı taraf - MM. Yani açılan işlemler sadece bu taraflar arasında sonuçlandırılır. Lejyonerler arasında alışverişe izin verilmez. "Çok taraflı" takas yok - sadece iki taraflı - MM ve lejyonerler. Ancak, MM ve MM arasındaki işlemlere izin verilir. Bu nedenle, birbirleriyle ve diğerleriyle paralel olarak ticaret yapan iki robot tarafından temsil edilmelidir. Yani, başlangıçta Karşı Tarafın iki eşit mevduatla iki hesabı olacaktır. Yüklenicinin robotlarından biri ikinci, ikinci kıdemli olacaktır. Ancak her ikisi de ortak mevduatı iki hesap arasında transfer etmek için ortak bir stratejiye bağlı kalmalıdır. Stratejinin hala üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Bununla birlikte, lejyonerlerin stratejileri teknik analize dayanır ve karşı tarafın stratejisi, kendisi ve diğerleri arasındaki açık pozisyonların hacmini emmeye dayanır. Aşağı yukarı böyle.
Deney, piyasa fiyatlandırmasının modellenmesinden ve iki bölüme ayrılmış sabit sayıda katılımcıya sahip sentetik bir araç üzerinde takastan oluşur - lejyonerler (tüccarları temsil eder) ve ortak karşı taraf - MM.
Ve ne verecek?
Sonuçta amaç, bir veya başka bir MM algoritmasının davranışını modellemek değil, mevcut gerçek pazara karşılık gelecek sistemleri bulmaktır!
Ortak bir karşı tarafın çalışması hangi algoritmayı sunarsa sunsun, Lig'de her zaman bu koşullarda kazandıracak araçlar olacağına eminim. Ancak bunun hiçbir faydası yok, çünkü gerçekte piyasa tamamen farklı fiyatlandırma modelleri sunacak ve bunlardan para kazanmak için bu sentetik MM koşullarında çalışacak tamamen farklı sistemlere ihtiyacınız olacak.
Peki tüm bunları modellemenin anlamı ne?
TS ligi sadece "şu anda hangi sembol üzerinde ne tür sistemlerin çalıştığının" bir göstergesidir. Ondan daha fazlasını beklemeyin.