Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 220
Kabul ediyorum. Neden her hafta ürünlerini siliyorsun? dolandırıcı mısın
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
En az 50 işlemle en uzun çalışan 20 sistem:
En az 50 işlemle en uzun çalışan beş sistemin tablosu:
Merhaba. *** ile ilgili istatistikleri görüntülemek için yatırım şifresi veriyor musunuz? Baykuşları ticaret için veriyor musunuz?
Evet, her şey ücretsiz. Ancak, bir hesapta 80 ila 300 Uzman Danışman vardır (Lig'deki toplam sistem sayısı 672'dir, bunlar üç bölüme-hesaba bölünmüştür) - siz ("siz" ile başlayalım) anlayabileceksiniz. anlaşmalar ve tam olarak ilginizi çekenleri çıkardınız mı?
En iyi sistemler hakkında rapor verin - her Pazartesi, bugünün - yukarıda açıklanmıştır.
Güncel Uzman Danışmanlarla ilgili yürütülebilir bir modül düzenli olarak yayınlanır.
Başlamak için, bir işlemde istenen sihri ve istenen risk yüzdesini belirtmeniz gerekir.
Test cihazında yürütülebilir modül kısıtlama olmaksızın çalışır.
Demo veya gerçek sürümde çalıştırmak için - bir regcode'a ihtiyacınız var. Seçilen sistemin çalışacağı hesaptan ücretsiz bir sinyal açma sözü için yeniden kodlar ücretsiz ve kısıtlama olmaksızın verilir.
Mevcut sistemlerin bir listesini (Excel'de açılır) içeren mevcut yürütülebilir modül (MT4 ve MT5 sürümleri) eklenmiştir.
Bu dosyalarla ne yapılmalı - EALeague_Free, EALeague_Free.ex4?
Expert Advisor'ın ne olduğunu, nasıl çalıştırılacağını, girdi değerlerinin nasıl ayarlanacağını biliyor musunuz?
Arşivde üç dosya var. Bir dosya, Lig'de çalışan tüm sihirbazların bir listesidir. Ve iki yürütülebilir modül - MetaTrader-4 ve MetaTrader-5 için özleri aynıdır. Girişte sihir ve istenen risk gerektirirler. Bundan sonra, strateji test cihazında kısıtlama olmadan çalışırlar ve oradaki ticaret geçmişine bakarlar...
Ayrıca bir seçenek de var - uzmanların şu anda çalıştığı bir demo hesabına bakmak, ancak bir kez daha tekrar edeceğim - tam olarak ihtiyacınız olanları (sihrinizle) esnaflardan yüzlerce farklı uzmanı alabilir misiniz?
Son olarak, herhangi bir Expert Advisor'ı demo ya da gerçek duruma getirmek için bir regcode almanız gerekir. Kayıt kodları, istenen büyünün çalışacağı hesaptan ücretsiz bir sinyal açma sözü için ücretsiz olarak verilir. Sihirbazın numarasını ve hesap numarasını yazıyorsunuz, ücretsiz bir sinyal açacağınıza söz veriyorsunuz - ben de normal kodu yazıyorum.
Yaratıcı ***! Yazar ***!
Seni boş zamanlarında görgü kurallarını okuman için gönderdim. Bir hafta yeter, umarım.
Evet Joe, acı çekiyorsun. Ve sadık takipçilerin Roman ve Eduard nerede, yorgunlar?
Ben, Roman, tatildeydim... testler birazdan devam edecek...(Giriş/çıkış açısından Georgy'nin esnafından farklarım var gibi görünüyor, henüz kontrol etmedim... İstedim.. ama Vaktim olmadı :-) - Tatile gittim...) - Mutlaka bakacağım...
PAMMA gibi - asıl mesele zamanında girip çıkmak ... sadece burada komisyon olmadan!
George! Tatlı çoçuk.