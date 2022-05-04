Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 222
Bu pek olası değil. Bir hata nedeniyle sipariş açılmadıysa, bu durum günlüğe bildirilecektir.
Ek olarak, 2 ile biten büyüler yalnızca bekleyen emirleri girer.
Dolayısıyla ticaretteki fark, yalnızca fiyat tekliflerindeki farklılıktan ve daha fazla "kelebek etkisinden" kaynaklanabilir.
Benim düşünceme göre, TS "kelebek etkisi" gösteriyorsa - bu, TS'nin kararsız olduğu anlamına gelir. Çalışan bir TS genellikle farklı hesaplarda benzer sonuçlar göstermelidir.
TEŞEKKÜR. Seyretme...
Soru ortaya çıktı - optimizasyondan sonra bile TS'nin çok kötü sonuçlar gösterdiği durumlar var mı?
Şimdi, durum şu.
TS 142341 (EURCAD'de ChnTrendDTS) optimizasyondan sonra bile "eksi% 60" kalitesini gösterdi ve hatta bir kaybetme sonucu geçmişinde bile... Pekala... Öyle bırakalım..
George, m.b. İstatistik toplama teklifime yine de cevap verecek misin? #2175 s.218
Bu veriler bir süredir doğrudan sistemlerin kaynak koduna kaydedilmiştir. Şimdi - daha fazla bir yerde, daha az bir yerde. Ama onları nasıl kullanmalı?
Diyelim ki iki yıl boyunca EurUsd sembolünde EMATrendRTS TS istatistikleriniz var.
Onlar. yaklaşık olarak bu tür (minimum) veri kümeniz var: ömür; açık artırmadan çekildikten sonra kazanılan kar . Örneğin:
1. 85 gün, +15Usd
2. 24 gün, -30Usd
3. 310 gün, +120USD
Vb.
Kazanılan tüm kazançları özetleyelim ve sonuç olarak, istatistiklerin toplanması sırasında (iki yıl boyunca) bu sembol üzerinde bu sistemin ne kadar kazandığını (veya kaybettiğini) elde ederiz.
Değer pozitif ise, bu semboldeki TS ortalama olarak kazanacak , negatif ise birleşecektir.
İstatistik toplamak için bir ön koşul, aracın açık artırmadan çıkarılmasıdır. Sistem alım satımdan çekilinceye kadar cari dönem alım satım sonuçları hesaplamada dikkate alınmamalıdır.
Sorun, "iyi" araçlar için bu tür istatistiklerin çok yavaş toplanmasıdır.
Ancak, şimdi herhangi bir araç için gidiyor. Dediğim gibi, TC sınıfının metninde. Bu yüzden tablo şeklinde veremem, ancak ilgilenen sihirbaz için oldukça gerçek.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Dengeye göre ilk beş tablosu:
Ticaret kalitesi açısından ilk 20 TS:
Ticaret kalitesine göre ilk beş tablosu:
En az 50 işlemle en eski 20 araç
En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu
Daha önce, aşağıdakileri ayarladım:
1. Aracın ortalama ömrü 3 aydır
2. En üst bölüm (“iyi” araçlardan oluşan), araç başına en kârsız olanıdır.
Önerim: 672 aracın tümü için istatistik toplamayı öneriyorum. Bu tür istatistikler yeterli bir süre boyunca toplandığında (örneğin, iki yıl - bu süre zarfında çoğu araç 8 yaşam döngüsünden geçer), 672 aracın tümünü analiz etmek ve hangilerinin kârsız olduğunu belirlemek mümkün olacaktır. Ve onları gerçekten yarışmacılar listesinden çıkarın. Ayrıca, gösterdikleri mevcut kalite veya mevcut denge ne olursa olsun, Premier Lig'e erişimlerini kapatmak için.
Soru kodları sıralamak. Kapanış ve bakiye istatistikleri kaydedilir.
İyi, görelim bakalım...
George - hesabım için kayıt kodunu sağla
2599118
büyü 642150
Kayıt kodu...
Uçuş normalken grafikte alım satımları gösteren bir gösterge kurdum - işte bir örnek: