Biraz gerginsin Joe. Pamm'in nerede, hangi mutfakta ve hangi isim altında olduğunu imbu. Ne yapmalıyım - Google'da "Joe'nun %23'lük bir düşüşe sahip olduğu pamm hesabı" mı yazmalıyım?
Apaçık. Pamm'ı burada izlemek istemiyorsanız, bana dezavantajı anlatacaksınız ve ben de tahtaya tebeşirle bir tablo çizeceğim. Eski usul gibi. :D Ve belki biraz da liginizden çıkan egzozu değerlendirebiliriz..
Sen kendin aptalsın. Zaten bir kereden fazla söyledim - PAMM düşüşten çıkacak - ancak o zaman sinyali açacağım. Şimdi hala ciddi bir belada. Ne zaman çıkar, bilmiyorum.
Konunun başından beri bunu söylüyorum.
Hiçbir fikrim yok. Bazı sezgisel "şüpheler". Diyelim ki ChnTrendSP sistemlerini kullanıyorum ama nedenini net olarak söyleyemem. Maksimum - "gökyüzünden yeterince yıldız olmamasına rağmen, bana göre en istikrarlılar."
İşte bütün mesele bu, gelecek vaat eden araçları sezgisel olarak değil, mantıksal olarak seçmek için bir metodoloji geliştirmek. Ne yazık ki, hiçbir şey teklif edemem.
??? Bir şeyi analiz etmeye çalışıyorum. Doğru, yanlış, bilmiyorum. Analiz fikirleri çılgınsa, onları eleştirin. Mantıklıysa yardım edin.
Ancak bu yönde hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz.
Örneğin, ortalama olarak, Üst Lig'in en kötü takası yaptığını hesapladım. Niye ya? Konunun RTS sistemlerinde olduğuna dair bir varsayımım var, tk. en iyi kaliteyi gösterirler (kontrol atışına kadar) ve bu nedenle SEÇ'deki yüzdeleri diğer tümenlere göre daha yüksektir. Ancak kar istatistikleri olmadan bunu doğrulamak imkansızdır.
Roman,
ve Ligin 0,01 - 0,1 Lot'ta işlem gördüğü ve ellerinizle 5.0 Lot'ta işlem yaptığınız hesabı izlemenin anlamı nedir. Ne görüyoruz?
IMHO the League'in ayrı bir hesaba ihtiyacı var.
Roman,
Taşıyıcı !!! hala tamam. Muhtemelen daha sonra. LEAG TS'nin ağırlık katsayısını (risklerini) arttıracağım. (Temmuz ayının başında) %10 iken, drenaj yavaştı, şimdi bazı sistemler yıkıldı, yenileri kuruldu, riskler var ve %1, sadece bu TS'lerde yok. henüz ticaret sinyallerine göre işlem gördü. Anlamanız gereken bir şey daha var - Temmuz-Ağustos yazılarında, robotta %10'luk bir risk koysanız bile, bu, bu yüzdelerin kayıpla, yani bu tür yüzdeler, olumsuz senaryolarda, "kontrol atışı" için "beklemede" ve %50 depoda :-) mümkündür.
Burada europound ile bir tür kalay vardı - neyse ki, bu mikro test ediliyor.
İşte Joe nasıl kazanılır ve bir yıl boyunca sümük çiğnenmez
Evet, Dasha, gerçek para olsaydı... Ligde zaten böyle yüzlerce "kazancım" var...
Şey, gerçekten bir Neandertal'e dönüşmüyorsun. Bu bir yarışma, ödül gerçek para
Bir Neandertal'e dönüşmüyorsun. Ben rekabet diyorum ve siz - hiçbir şeyi riske atmayın. Kazanmadı - iyi, onunla incir. Bu, paranızı riske attığınızdaki durumdan önemli ölçüde farklıdır ve kaybederseniz kaybedersiniz.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
En az 50 işlemi olan en eski araçlar:
En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu:
743642, 643550, 743942'ye dikkat edin. Ayırt edici özelliği çok küçük bir DD'dir. Muhtemelen DD'si düşük ve hatta SL=1 kuyruğuna sahip araçlara daha yakından bakmaya değer.
Raporda DD=0 olan birkaç araç var. Nasıl yorumlanır? İki yıllık test için kırmızıya gitmediler mi?