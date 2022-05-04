Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 228
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş aracın tablosu:
Ticaret kalitesine göre ilk 20 TS:
Ticaret kalitesine göre ilk beş TS tablosu:
En az 50 işlemle en eski 20 araç:
En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu:
Burada bir şeyler tamamen kapalı. Coşku gitti mi?
Ne heyecanından bahsediyorsun?
Bir kereden fazla söyledim - Lig, sürekli olarak bir demo hesabı üzerinde çalışan bir dizi basit TS'dir. Bitti ve süreci destekliyorum.
İhtiyacım olan - bende var. Lig bana hangi araçların hangi sembollerde çalışıp hangilerinin çalışmadığı konusunda bir fikir veriyor.
Hala neyi özlüyorsun? Nasıl bir coşkuya ihtiyacınız var?
:-) EVET SENİ BU KADAR AYDINLATMA. SADECE HER VARİLDE ÇÜNKÜ - BİR GAG ...
Farklı çiftlerde, farklı zamanlarda orta seviyedeki herhangi bir ticaret stratejisi farklı sonuçlar gösterir.
Bunun nedeni, forex serbest bir piyasa olduğu için piyasanın sürekli (sonsuz ve keyfi olarak) değişmesidir. Bunu sağlamak için bir robot ve 40-50 döviz çifti yeterlidir.
Gerçek kene modunda MT5 üzerinde test ederek, birkaç yüz uzmandan elde edilen resmin aynısını elde edebilirsiniz.
Ve bu kadar çok enerji ve zaman harcamanın kesinlikle bir anlamı yok. Sonuç belli.
Pamm bu yıl düşüşten çıkacak mı? Soluk grafikler değil, gerçek sonuçlar görmek istiyorum. Kamusal alanda yayınladığımdan beri
Lanet olsun, size beşinci kez anlatıyor gibiyim - konuya yatırım şifresi gönderildi. Bunlar sizin için "silik çizelgeler" ise, herhangi bir çizelgeye ihtiyacınız olmadığı açıktır.
PAMM, ne yazık ki Eylül ayında yine yüzde otuz düşüşe geçti. Ekim ayında dışarı çıkmaya başladı, ama çok yavaş.
Gerçek kene modunda MT5 üzerinde test ederek, birkaç yüz uzmandan elde edilen aynı resmi elde edebilirsiniz.
Ve bu kadar çok enerji ve zaman harcamanın kesinlikle bir anlamı yok. Sonuç belli.
Hayır Petros, yanılıyorsun.
Bir uzman alın - ve MT5 AT 672 TS'de "bu resmi" elde etmeye çalışın (anahtar kelimeyi vurguladım).
Bir optimizasyon - bir ila beş saatlik çalışma gerektirir. Ortalama olarak, üç saat. Yani ifadeniz "MT5'te 2 bin saat boyunca aynı resmi alabilirsiniz" ifadesine eşdeğerdir.
Yapabilirsin, Petros, kim tartışabilir... Yapabilirsin. Sadece iki bin saat, en zayıf bilgisayarın değil, neredeyse üç aylık sürekli çalışmasıdır (16 GB RAM'li bir i7-8700'üm var). Üstelik sonucu yalnızca optimizasyonu çalıştırdığınız anda alırsınız.
Ve tüm bu sonuçlara sahibim - sürekli güncel .
İşin gerçeği şu anda pratikte zaman ve enerji kaybetmiyorum - her gün bir düzine uzman bölümler arasında geçiş yapıyor - geçiş her uzman için tam olarak yarım dakika sürüyor. Ayrıca, üç ila on TS'nin her gün yeniden optimizasyona ihtiyacı vardır - onu takmak tüm TS'ler için beş dakika daha sürer ve yeniden optimizasyondan sonra, kodda bulunan sonuçların "çekiçlenmesi" her TS için üç ila beş dakika sürer.
Yani, TS Ligim, 672TS'nin tümünün "gerçek tiklerle MT5'i başlatıyor", ancak pratikte zaman harcamadan.
Ve "herhangi bir araç farklı sonuçlar gösterir" hakkında - bu yüzden üç yıl önce bu ifadeyle başladım! Ve tam burada, ağızda köpükle, birkaç kişi, diyelim ki, Mashki'deki TS'nin karlı bir ticaret göstermediğini savundu. En iyi ihtimalle - "sıfırın etrafında gevezelik etmek." Ve gerçeklik, bir yıldan fazla bir süredir faaliyet gösteren en eski karlı sistemin sadece Mashka temelinde inşa edildiğini gösteriyor.
Eh, o zaman ligde ne anlamı var, bir kez sonsuz düşüşte. Scalper'ınız yok, algoritmayı açık fiyatlara çevirin, test cihazındaki tüm sistemleri bir saat içinde çalıştırın. Eh, tabii ki onları çöp kutusuna atın. Umut gençleri besler, sen genç bir adam değilsin
Kendin denedin mi? Yürütülebilir modül - yukarıda bir konuda yatıyor.
Balabol, lanet olsun...Açılış fiyatları, dört OHLC yerine yalnızca bir onay işaretidir. Bu 2 bin saat, en iyi ihtimalle 500 saat (sonuçta, tüm tiklerim işlenmekten çok uzak) - hepsi aynı, böyle bir zaman yok. anlam hiç de memnun olduğunuz anlam değil. Buradaki nokta, her zaman sonuçları gösteren bir dizi TS'ye sahip olmaktır. Bu sete sahibim. Neye ihtiyacın var - bilmiyorum. Ve kibirli bir şekilde "açılırsanız" - sadece cevap vermeyin.