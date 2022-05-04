Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 226
Evet, buradaki mesele bu değil ... ORADA - HER ŞEY AYNI - İYİ!
Tamamen teknik hatalar vardı, organizasyonel ... ticari değil.
Araştırmanıza devam ederseniz ve konuya bilgi gönderirseniz, ticaret robotları LEAGUE TS takibi ile Alpler'de ayrı bir hesap düzenleyeceğim...
ama her şeyi bir araya getirme, böylece daha sonra her şeyin nerede olduğunu anlayamazsın ...
Durmayacağım.
Ayrıca, şimdi TS League eşliklerine dayalı bir scalper ile denemeler yapıyorum. Benim için en umut verici olanı hala sabit TP-SL. Ancak başabaşa geçmek en iyi seçenek değil. Şimdiye kadar, böyle bir fikir, dakika oynaklığının dökümü üzerine çıkmak (ve muhtemelen girmek).
Göreceğiz.
Hatanın nerede olduğu konusunda daha spesifik olabilir misiniz? kendin ne yapmazdın
Verileri hazırlayıp buraya yazacağım... tazeliğiyle - hala kendim çözüyorum... her şey geçmişte (tüm işlemler)... (giriş/çıkış var - göre değil ticaret koşullarının mantığı), ancak tüm bunları burada tartışmayacağız, çünkü . bu üst düzey.
RESME İLİŞKİN - Euro-frank'taki vahşi spreadlerden kaynaklanan bu düşüş (çek yoktu) 150 pp beş haneli bir kanaldı, açılış ve kapanış fiyatlarına bakarsanız, bunun dışında bu genişliği aşıyor. terminalde bir arıza (kapanması ), açtıktan sonra, bir nedenden dolayı varsayılan profil yüklendi ve orada kanal değerleri dört hanenin altındaydı, yani. ayrıca beş basamakta, açılış ve hemen kapanış, ardından beş basamaktan dolayı artan hacimlerde açılma, yani. 150 puanlık bir kanala ihtiyaç var ve dördün altındaydı - 15 puanlık bir işaret.
Resmin başında - TS LİGİ'ndeki bir dizi kayıp nedeniyle kayba doğru yumuşak bir kayma vardı, her robotun yüzdesi 10'du - bu normun bir unsuru, burada soru yok.
Resimlerdeki en iyilerden takas edilen robotlar - Georgy tarafından haftalık olarak yayınlanan raporlar.
Test edilen tecrübemde müteakip keskin düşüşlerde, açılışta maksimum lot için herhangi bir kontrol olmadı, sonuç olarak - komisyoncuya çok fazla istek geldi, hesabı bloke etti...
Açılış için tüm kontroller ders kitabından alınabilir: https://book.mql4.com/en/build/lots
https://book.mql4.com/ru/build/trading
+ anormal bir spread genişlemesi ile ticaret yapmayın, genel olarak, hiç kimse tüm standart çekleri iptal etmedi...
not George - konu dışı için üzgünüm.
Haydi... İnsanlar neden bu zırvalarla böyle dolaşıyorlar... Bir düşünün, bu konuda Volchansky kadınlardan bahsetti ve bir düzine mesaj bunu tartıştı... Korkunç olan ne?
Ve dahası, konuşma hala konuya yakınken ... Her şey yolunda. Lig bir ligdir ve ek fikirlere de ihtiyaç vardır. Her ekstra baytın telefon hatları üzerinden çok uzun süre iletildiği FIDO'da offtopiği takip etmek makuldü, küçük disklerde fazladan yer kapladı ... Ve şimdi - konudan küçük sapmalar, bence, hatta işe yarar.
Özellikle şu anda Lig sonuçlarını göz önünde bulundurarak bir scalper üzerinde çalışıyorum... Bir şeyler yolunda gittiğinde, sonuçları burada yayınlayacağım.
Bir demo hesabında işlem yapmak için yalnızca bir regcode veya bir baykuş mu veriyorsunuz? Demoda işlem yapmak için lütfen sihirli baykuş 340120 kodunu verin.
İşte MT4 ve MT5 için yürütülebilir dosyanın en son sürümü (aynı şekilde çalışırlar).
Ayrıca arşivde - sihirbazlara sahip tüm Lig araçlarının bir listesi ve Bölüm (sınıf) göstergesi - Excel'de açılır.
Test cihazında - tümü kısıtlama olmadan çalışır (test cihazında regcode belirtmeye gerek yoktur).
Demo veya gerçek olarak - bir regcode'a ihtiyacınız var.
Regcode'lar, seçilen sihirle (veya birkaçıyla) ücretsiz bir sinyal açma sözü için kısıtlama olmaksızın verilir. Aynı zamanda, Lig anlaşmalarının gerçek bir hesaba kopyalanmasından hiç rahatsız değilim.
Yarın şu anda Ligin en iyi TS'si hakkında bir rapor yayınlayacağım.
Ve gelelim "siz"e, burada eşit meslektaşlar gibi görünüyor...
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
En az 50 işlem içeren en eski 20 TC :
En az 50 işlem görmüş en eski araçların tablosu:
Son çalıştırılabilir modülün ve sihirbazlara sahip tüm Lig araçlarının bir listesinin konunun bir önceki mesajında olduğunu hatırlatmama izin verin.
Baykuşlara değil, sadece kayıt kodları mı veriyorsunuz? Bana uyarsa bir baykuş alabilir miyim?
Bir de yukarda yazdıklarımı tekrar oku arkadaşım?
Bir Uzman Danışman satın almanıza gerek yoktur - ücretsizdir, regcode seçilen araçla ücretsiz bir sinyal açma sözü olarak verilir.
Kazanılan, hem MT4 hem de MT5 için yürütülebilir modüller, 2019.09.22 18 :40'tan mesaj
İndirin, çalıştırın. Test cihazında - her şey kısıtlama olmadan çalışır, kayıt kodlarına gerek yoktur. Beğenirseniz - bana bir hesap ve bir sihirbaz verin - bir sinyal açılması şartıyla bir kayıt kodu yazacağım.