Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 223

Yeni yorum
 
Roman Shiredchenko :

George - hesabım için kayıt kodunu sağla

2599118

büyü 642150

Tüm "altılara" düşkünsünüz .... Ah, kendilerini gösterecekler ...


Hesap: 2599118
Büyü: 642150

Kayıt Kodu: 370953601

------------------------------------

 
Georgiy Merts :

Tüm "altılara" düşkünsünüz .... Ah, kendilerini gösterecekler ...


Hesap: 2599118
Büyü: 642150

Kayıt Kodu: 370953601

------------------------------------

TEŞEKKÜR. :-)

Rakamları boşver, önemli olan program ve sonuç.

 

Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).

Bakiyeye göre ilk 20:

Dengeye göre ilk beş tablosu:

Ticaret kalitesine göre ilk 20 TS:

Ticaret kalitesine göre ilk beş TS tablosu:

En az 50 işlemle en eski 20 araç:

En az 50 işlem içeren en eski beş TC'nin tablosu:

[Silindi]  

Hepsi bunun için miydi?

Nedoliga

 
Alexander_K :

Ege... Bu Georges State ise, o zaman ayıp, tabii ki... Üzgünüm, Georges - kişisel bir şey değil.

Dasha Baskakova dinliyor musunuz???

Bir kereden fazla söyledim - PAMM'im var. Hala %30'luk düşüşte. Ancak, %70'lik düşüşe kadar düştü, yani - yavaş ama emin adımlarla yukarı çıkıyoruz. Dışarı çıkacağım - sonra sinyali açacağım. Sadece Lig sayesinde.

Ve şimdi, kafa derisi seçeneklerini ve ayrıca Lig'den alınan verilere dayanarak düşünüyorum.

Dasha'nın aksine kimseye hiçbir şey dayatmıyorum ve hiçbir şey satmıyorum. Sadece CSF'yi beslemek için bir temaya ihtiyacım var. Ve Ligi tamamen kendim için yönetiyorum. Bana tam olarak ondan ne beklediğimi gösteriyor. Bir keresinde bana MA'ların yardımıyla karlı bir araç inşa etmenin imkansız olduğunu kanıtladılar. Lig bunun böyle olmadığını, mümkün olduğunu gösterdi. Ayrıca, çok iyi bir ticaret kalitesi gösteren en "uzun süreli" TS, sadece banal Mashka'ya dayanmaktadır.

 
Georgiy Merts :

Öyleyse özür dilerim. Mesajlarımı sileceğim.

[Silindi]  
Alexander_K :

Öyleyse özür dilerim. Mesajlarımı sileceğim.

Bu, Roma'nın yandaşlarından birinin durumudur. En azından konunun aksine saklanmıyor. Bence öğrenci ve öğretmenin durumları temelde farklı değil
 
Vladimir Baskakov :
Bu, Roma'nın yandaşlarından birinin durumudur. En azından konunun aksine saklanmıyor. Bence öğrenci ve öğretmenin durumları temelde farklı değil

Neden gizleyeyim - burada birkaç kez link verdim.

Senin için ne fark eder - sana hiçbir şey satmayacağım.

 
Vladimir Baskakov :

Hepsi bunun için miydi?


buna ayarlama ve hata ayıklama denir.

Ayrıca her robotta (işlem yapılan enstrümanın ekranı) LEAGUE TS üzerinde işlemleri grafik üzerinde gösteren bir gösterge bulunmaktadır. İşlem yapılan yüzde 1 olarak ayarlanmıştır.

İlgili robotlar ve büyüler için fırsatlarla birlikte ekran görüntüleri daha sonra burada yayınlanacaktır.

Kesinlikle TS LİGİ'nde - karlı ticaret açısından yansıma için faydalı bilgiler var.

[Silindi]  
Roman Shiredchenko :

buna ayarlama ve hata ayıklama denir.

Sanırım buna farklı deniyor, peki, senin sandbox, ben tırmanmam
1...216217218219220221222223224225226227228229230...360
Yeni yorum