Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 223
George - hesabım için kayıt kodunu sağla
2599118
büyü 642150
Tüm "altılara" düşkünsünüz .... Ah, kendilerini gösterecekler ...
TEŞEKKÜR. :-)
Rakamları boşver, önemli olan program ve sonuç.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Dengeye göre ilk beş tablosu:
Ticaret kalitesine göre ilk 20 TS:
Ticaret kalitesine göre ilk beş TS tablosu:
En az 50 işlemle en eski 20 araç:
En az 50 işlem içeren en eski beş TC'nin tablosu:
Hepsi bunun için miydi?
Ege... Bu Georges State ise, o zaman ayıp, tabii ki... Üzgünüm, Georges - kişisel bir şey değil.
Dasha Baskakova dinliyor musunuz???
Bir kereden fazla söyledim - PAMM'im var. Hala %30'luk düşüşte. Ancak, %70'lik düşüşe kadar düştü, yani - yavaş ama emin adımlarla yukarı çıkıyoruz. Dışarı çıkacağım - sonra sinyali açacağım. Sadece Lig sayesinde.
Ve şimdi, kafa derisi seçeneklerini ve ayrıca Lig'den alınan verilere dayanarak düşünüyorum.
Dasha'nın aksine kimseye hiçbir şey dayatmıyorum ve hiçbir şey satmıyorum. Sadece CSF'yi beslemek için bir temaya ihtiyacım var. Ve Ligi tamamen kendim için yönetiyorum. Bana tam olarak ondan ne beklediğimi gösteriyor. Bir keresinde bana MA'ların yardımıyla karlı bir araç inşa etmenin imkansız olduğunu kanıtladılar. Lig bunun böyle olmadığını, mümkün olduğunu gösterdi. Ayrıca, çok iyi bir ticaret kalitesi gösteren en "uzun süreli" TS, sadece banal Mashka'ya dayanmaktadır.
Öyleyse özür dilerim. Mesajlarımı sileceğim.
Öyleyse özür dilerim. Mesajlarımı sileceğim.
Bu, Roma'nın yandaşlarından birinin durumudur. En azından konunun aksine saklanmıyor. Bence öğrenci ve öğretmenin durumları temelde farklı değil
Neden gizleyeyim - burada birkaç kez link verdim.
Senin için ne fark eder - sana hiçbir şey satmayacağım.
Hepsi bunun için miydi?
buna ayarlama ve hata ayıklama denir.
Ayrıca her robotta (işlem yapılan enstrümanın ekranı) LEAGUE TS üzerinde işlemleri grafik üzerinde gösteren bir gösterge bulunmaktadır. İşlem yapılan yüzde 1 olarak ayarlanmıştır.
İlgili robotlar ve büyüler için fırsatlarla birlikte ekran görüntüleri daha sonra burada yayınlanacaktır.
Kesinlikle TS LİGİ'nde - karlı ticaret açısından yansıma için faydalı bilgiler var.
buna ayarlama ve hata ayıklama denir.