Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 230
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
..
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş tablosu..
Neden fonlarla değil de bakiyeyle?
Ve çünkü saymanın araçları çok daha zor. Eh, Lig'de fazla kalanlarım olmadığı için, tüm TS'lerin fiyattan asla "değişmeyen" net bir SL'si olduğu göz önüne alındığında, kaynak harcamaları açısından araçlar dahilinde sonucu hesaplamak mantıksız.
Denge tablosuna bakmak ve daha sonra umut verici bir TS seçtikten sonra, test cihazında gerçek keneler üzerinde çalıştırın, sadece bir tablo değil, aynı zamanda birçok başka ilginç veri de alın.
Ve inanmayanlar için, TS League yatırım şifresini verebilirim, istenen TS ile ilgili olan işlemlerden seçim yapabilir (hepsi orada "yığılmış") ve fonları istediğiniz kadar sayabilirim.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
En az 50 işlemle en eski 20 araç:
En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu:
Genel olarak, George'un isteği üzerine yayıldı.
Hemen söyleyeceğim - konuda değil ve dosyaların adlarının nasıl çözüleceğini - bilmiyorum.
Ne açıktı, sonra başlıklı. Gerisi dosya adına göre imzalanmıştır.
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
Masa Dengesi 20
Tablo Yapısı 20
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Grafik Bakiyesi 5
Grafik Oluşturma 5
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Dengeye göre ilk beş tablosu:
Ticaret kalitesi açısından ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
En az 50 işlemle en eski 20 araç:
En az 50 işlem içeren en eski beş TC'nin tablosu:
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
En az 50 işlemle en eski 20 araç:
En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu:
640150 - belli ki PAMM istiyor... Yatırımcılar koşarak gelecek.
640150 - belli ki PAMM istiyor... Yatırımcılar koşarak gelecek.
Karlılık çok küçüktür ve kural olarak her işlemdeki dezavantajlar oldukça büyüktür. SL - günlük beş (!) aralığın maliyeti. İzin verilen düşüş - bir buçuk rakama kadar, 0.015
Doğru, arka arkaya izin verilen kayıp sayısı 1'dir, yani kaybedebileceğimiz maksimum, arka arkaya iki SL'dir. Ancak iki SL, TEN günlük aralıktır! Yani, tüm rakam. Doğru, üç günlük aralıkta bir TP var - tahmin edilen keskin hareketler durumunda (neredeyse tam olarak çalıştığında ve ikinci kez - yarı yarıya, ters izleme aynıdır). Bununla birlikte, alımlarımızın büyük çoğunluğu ya günlük aralığın %15'i içinde ya da daha az (başabaş, artı ters takip) alınır. Kabaca konuşursak, bir SL'yi telafi etmek için 30'a kadar çekim yapmanız gerekir!
Genel olarak, bir "Martin" davranışı olduğu gibi. Bu kadar büyük izin verilen dezavantajlar olmasaydı, iki eli de tavsiye etmek mümkün olurdu. Ve böylece... Ben ayrı bir sent fiyatına sahibim... Orada yayılma demodakinden daha büyük ve bu nedenle kâr daha da küçük, ama yine de kayıp yok... Çok yavaş kazanıyor.. .
Pekala... İnsanların bu TS'yi gerçek parayla kullanmasına hiç karşı değilim, durum aynı - açık izleme ve oradan her yerden işlemleri kopyalayın.
Karlılık çok küçüktür ve kural olarak her işlemdeki dezavantajlar oldukça büyüktür. SL - günlük beş (!) aralığın maliyeti. İzin verilen düşüş - bir buçuk rakama kadar, 0.015
Doğru, arka arkaya izin verilen kayıp sayısı 1'dir, yani kaybedebileceğimiz maksimum, arka arkaya iki SL'dir. Ancak iki SL, TEN günlük aralıktır! Yani, tüm rakam. Doğru, üç günlük aralıkta bir TP var - tahmin edilen keskin hareketler durumunda (neredeyse tam olarak çalıştığında ve ikinci kez - yarı yarıya, ters izleme aynıdır). Bununla birlikte, alımlarımızın büyük çoğunluğu ya günlük aralığın %15'i içinde ya da daha az (başabaş, artı ters takip) alınır. Kabaca söylemek gerekirse, bir SL'yi telafi etmek için 30'a kadar çekim yapmanız gerekir!
Genel olarak, bir "Martin" davranışı olduğu gibi. Bu kadar büyük izin verilen dezavantajlar olmasaydı, iki eli de tavsiye etmek mümkün olurdu. Ve böylece... Ben ayrı bir sent fiyatına sahibim... Orada yayılma demodakinden daha büyük ve bu nedenle kâr daha da küçük, ama yine de kayıp yok... Çok yavaş kazanıyor.. .
Pekala... İnsanların bu TS'yi gerçek parayla kullanmasına hiç karşı değilim, durum aynı - açık izleme ve oradan her yerden işlemleri kopyalayın.
ilginç. düşünmek gerekecek ... Soru farklı, zaten yarım yıl boyunca - karda! evet, mevcut durumla, aslında, geri tepme düşüşü...
Hesabı izleyeceğim - LEAGUE EXP aracının müzayedesine yerleştirmek için size hesap numarasını göndereceğim!!!
ilginç. düşünmek gerekecek ... Soru farklı, zaten yarım yıl boyunca - karda! evet, mevcut durumla, aslında, geri tepme düşüşü...
Hesabı izleyeceğim - LEAGUE EXP aracının müzayedesine yerleştirmek için size hesap numarasını göndereceğim!!!
ilginç. düşünmek gerekecek ... Soru farklı, zaten yarım yıl boyunca - karda! evet, mevcut durumla, aslında, geri tepme düşüşü...
Hesabı izleyeceğim - LEAGUE EXP aracının müzayedesine yerleştirmek için size hesap numarasını göndereceğim!!!
Soru sorulmadı, kayıtlar olacak.