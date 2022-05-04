Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 221
Laryx - yani bence en iyisi, ama hiçbir şeyi karıştırmış gibi görünmüyorum, burada tahkim gibi bir şey hakkında yazılar yayınladınız veya ekranda bazı dalgalar vardı ... Yeni bir şeyler okumak ve öğrenmek benim için ilginçti . ..
kısacası, TS LİGİ'nizden önce hangi konuları ele aldığınızı ve yayınladığınızı yazın, orada görünüyor, hala tamamen 4. bir forumda ...
----------------
ve ayrıca - oluşum sırasını yazın ve çizelgelerinize En İyiyi yerleştirin - bu nedir? hangi ticaret dönemi için veya optimizasyondan sonra? Her Pazartesi hangi verilere göre resimlerdeki raporlarınız nasıl oluşuyor?
TS LEAGUE, aptalca yeniden optimizasyondan sonra, anlaşılır yeni büyüsü ile rapor grafiğindeki en iyiler arasında olabilir mi ???
Daha önce de söylemiştim, 2012'de bir internet tanıdığımın önerisiyle forex ile ilgilenmeye başladım.
Birkaç yıldır geliştirmekte olduğu ve bir uzmana dönüştürmeyi önerdiği bir süper kandırma sistemine sahipti. Ve yaklaşık altı ay boyunca bu robotu yazmakla meşgul olduk, bu süreçte sistemi geliştirdik.
Tarihte, sistem 15 yıllık kâr gösterdi. Gerçek hayatta, üç ay sonra birleşmeye başladı ve kazandığı her şeyi birleştirdi.
İşte o zaman kendime sordum - neden yıllarca bir sistem geliştirip, çalışmasının sonucu en basit sistemlerin çalışmasının sonucundan farklı değilse, aylarca kodlayın? O zamana kadar, çok sayıda farklı öneri ve blogu inceledim ve Igor Chechet'in fikirleri bana en yakın olanı oldu - onun önerisiyle TS Ligi'ni yaratmaya karar verdim.
Lig fikri, bir kez daha tekrarlıyorum, her zaman sadece geriye dönük test edilmiş değil, aynı zamanda başarılı bir demo geçmişine sahip uzmanlara sahip olmaktır. Aynı zamanda, bu uzmanlar basit ve en çeşitli olmalıdır. Lig çalışır (2 yön x 3 tür giriş x 4 tür destek) = sembol başına 24 TS.
"Ekranda dalgalı çizgiler" - Bununla hiç ilgilenmedim, ancak tartışmaya aktif olarak katıldım, tüm bu "dalgalı çizgiler" yazarlarının ana sorunu, ekranda görüntülemek için soyut olanaklar sunmaları, ancak kesinlikle hiçbir şey sunmamaları. onların uygulaması. Zaten çok güzel ve renkli çizimler sergileyen üç kişi vardı, ancak tüm bu olasılıkların göstergelere pratik uygulamaları son derece azdı - en fazla bir başka renkli gösterge.
Hiçbir şekilde hakemlik yapmadım. Chechet'in blogunda onun hakkında biraz okudum ama kendim hiçbir şey yapmadım.
Laryx, uzun zaman önce icat ettiğim ve birçok forumda kullandığım eski lakabım.
ve ayrıca - oluşum sırasını yazın ve çizelgelerinize En İyiyi yerleştirin - bu nedir? hangi ticaret dönemi için veya optimizasyondan sonra? Her Pazartesi hangi verilere göre resimlerdeki raporlarınız nasıl oluşuyor?
Grafikler yalnızca şu anda çalışmakta olan sistemleri gösterir. Üç bölümdeki sistemlerin en iyisi - bir "kontrol atışı" olmadan ticaret dengesi, kalitesi ve süresi açısından. Çizelgeler ve tablolar, demo ticareti için yeniden optimizasyon ve kurulumlarının son anından başlayarak tüm sistemlerin sonuçlarını gösterir. Yapım tarihleri her yerde belirtilir - bu gün sistem yeniden optimize edildi (veya bölümden bölüme taşındı) ve o zamandan beri çalışıyor.
Toplam sistemler her zaman (2 yön x 3 tip giriş x 4 tip eskort) x 28 sembol = 672. Gösterilen ticaretin kalitesine bağlı olarak sürekli olarak üç demo hesaptan biri üzerinde çalışırlar. Bu puanlara "Lig Klasmanları" diyorum.
Raporlar çok basit bir şekilde oluşturuluyor - her hafta sonu tüm League TS'den geçen ve demo hesabın geçmişinden her sistemin takaslarını seçen komut dosyaları çalıştırıyorum. Ardından, bu verilere dayanarak, yayınladığım denge çizelgeleri oluşturuluyor. Üç kesimde ilk yirmi - tablolara ve ilk beşe - çizelgelere koydum. Bu tablolar ve çizelgeler her Pazartesi sabahı yayınlanır.
TS LEAGUE, aptalca yeniden optimizasyondan sonra, anlaşılır yeni büyüsü ile rapor grafiğindeki en iyiler arasında olabilir mi ???
Yeniden optimizasyondan sonra, TS henüz tek bir işlem yapmadı - nasıl bir yere varacak?
"Kısa sürede" demek istiyorsanız - o zaman teoride bu olabilir, ancak pratikte gerçekçi değildir.
Kendiniz karar verin - üç rapor bölümü vardır. Denge, kalite, süre.
Yeniden optimize edilmiş veya bir klasmana yeni girmiş bir TS - kısa sürede 50 anlaşma elde etse bile (süreye göre En Üstte olmak için minimum) süreye göre En İyiye giremez - yine de en son yapıya sahip olacak ve sıranın sonunda olacak.
Teorik olarak, TS aynı gün içinde denge veya kalite açısından çok hızlı bir şekilde Zirveye çıkabilir. Ama sadece bunun için, kesinlikle harika bir şey olmalı - bilanço için, TS 30 dolardan fazla kazanmalı, bu da sabit bir 0.01 lotunda oldukça sorunlu (scalper'ım yok ve TS'nin minimum zaman dilimine sahip değilim). işler M15) . Ve bir TS'nin denge tablosuna girebilmesi için en az 90$ kazanması gerekir.
En kaliteli - durum daha iyi değil. Kalite değerlendirmesi, en az 10 işlem geçmişi için benim için çalışıyor. Bu, TS'nin aynı 10 işlemi yapması gerektiği anlamına gelir, bu aynı gün içinde pek mümkün değildir. Ama bir hafta sonra gerçek. Bununla birlikte, ilk yirmiye girmek için - ticaret kalitesini en az% 85 göstermeniz gerekir - bu TS için zaten zor bir görevdir. Kaliteyi değerlendirirken eğrinin tekdüzeliği , ticaret başına ortalama gelir ve Sharpe oranı dikkate alınır. Bu nedenle, arka arkaya 10 kazanan işlem yapmak yeterli değildir - ayrıca gelir elde etmeleri ve eğrinin oldukça düzgün görünmesi gerekir.
Ve sihir - hatta yeni, hatta eski - hiçbir fark yok. Sistem raporları ancak son derleme anından itibaren alınabilir. Ya da bölümden bölüme son hamleden beri.
bu harika. Zor değilse de optimizasyonun şu anda ilgili dönemlerini (zaman ve yüzde olarak) yazın, demo açık artırmaya koyduğunuz zamana kadar geriye dönük testler...
ve yokluğunda başka bir istek - örneğin, açılış siparişlerini kontrol etmek için, örneğin, koşullar tetiklendiğinde, örneğin giriş - sipariş verilmedi, verildi ...
ve genel olarak, lütfen PAMM'inizi artı olarak sihirbazlarla çizelim, örneğin, 640150, 642152, 143141, 143750, 740250 - balonu doldurabilirsiniz ...
Pazartesi gününden itibaren onlarla ticaret yapmaya devam edeceğim.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
En az 50 işlemle en uzun süredir devam eden 20 TS:
En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu:
George! Selam! Lütfen hesabınız ve sihirbazlar için kayıt kodları sağlayın:
2599118
643550
2599118
543350
2599118
640151
---------------------------
Ayrıca, lütfen - siparişleri açma / geri çekme TS LİGİ SİNYALLERİNDE herhangi bir kontrol olup olmadığını kontrol edin - görünüşe göre tüm siparişler benim için açılmadı ...
T.K. belki de çizelgeler, ilgili sihirde yayınladığınızdan farklıdır... - Bundan sonra nasıl ticaret yapacaklarını kontrol edeceğim...
George! Selam! Lütfen hesabınız ve sihirbazlar için kayıt kodlarını sağlayın:
2599118
643550
2599118
543350
2599118
640151
Önüne "hesap" ve "majik" kelimelerini eklerdim. Açık olmak gerekirse.
Hesap: 2599118
Büyü: 643550
Kayıt Kodu: 1436303326
------------------------------------
Hesap: 2599118
Büyü: 543350
Kayıt Kodu: 823934588
------------------------------------
Hesap: 2599118
Büyü: 640151
Kayıt Kodu: 60571509
------------------------------------
Ayrıca, lütfen - siparişleri açma / geri çekme TS LİGİ SİNYALLERİNDE herhangi bir kontrol olup olmadığını kontrol edin - görünüşe göre tüm siparişler benim için açılmadı ...
T.K. belki de çizelgeler, ilgili sihirde yayınladığınızdan farklıdır... - Bundan sonra nasıl ticaret yapacaklarını kontrol edeceğim...
Bu pek olası değil. Bir hata nedeniyle sipariş açılmadıysa, bu durum günlüğe bildirilecektir.
Ek olarak, 2 ile biten büyüler yalnızca bekleyen emirleri girer.
Dolayısıyla ticaretteki fark, yalnızca fiyat tekliflerindeki farklılıktan ve daha fazla "kelebek etkisinden" kaynaklanabilir.
Bence, TS "kelebek etkisi" gösteriyorsa - bu, TS'nin kararsız olduğu anlamına gelir. Çalışan bir TS genellikle farklı hesaplarda benzer sonuçlar göstermelidir.