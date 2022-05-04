Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 227
Regcode almak için önce bir demo hesabı açmalısınız ?
Evet ve ayrıca, bunun üzerine bir sinyal açacağınıza söz vermelisiniz (ve tabii ki o zaman vaadi yerine getirin, aksi takdirde daha fazla regcode vermeyeceğim).
Şubeyi okuyun - bir kereden fazla isteyenlere kayıt kodları verdim.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
En az 50 işlemle en eski 20 araç:
En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu:
Bozuldu mu?
Kim kırıldı?
Işıklarımız kapalıydı... Sadece akşamları açtılar.
Hastalanırsam burada nasıl ciyaklayacağını hayal edebiliyorum...
