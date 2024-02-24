Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2086
Eh .. Zirkon komik bir şey .. çok yaygara tabii, ama geçen sefer olanlar şunlar
gözetlemek mantıklı mı
Ama bir forma eklersen :D
zirkon nedir?
zirkon nedir?
https://pyts.readthedocs.io/en/latest/auto_examples/transformation/plot_rocket.html
ilk başta bana bu şeyin yeniden eğitimle başa çıkabileceği gibi geldi
ama sonra bunun sadece bir işaret transformatörü olduğu anlaşıldı .. iyi bir transformatör. Ama daha az aşırı antrenman yapmak istiyorum.
Bakın, MA ( hareketli ortalama ) en basit filtredir, MA(4) için MI değeri (0.25, 0.25, 0.25, 0.25), MA(5) için (0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2).
MA(5) için, son 5 fiyatı alıyoruz, her birini 0.2 ile çarpıyoruz, topluyor ve bu, son çubuktaki MA(5)'in değeri olacak.
Şimdi buna ihtiyacınız yok, makalenin ilk kısmı ile filtre türlerini anlayın.
Teşekkür ederim, gerçekten açıkladım, yoksa formülleri algılamıyorum ((
Uzun zamandır filtre türleri hakkında okuyorum, prensipte açık
Eğer çoğaltabilirsem sana ilginç bir şey göstereceğim.
Oh, ve arşivlerime baktım, bir paket buldum, hatırlarken, çözerken, ama yine de ilginç bir şey
hedef - yaklaşık seri, "ssa" yı yaklaştırdım, ancak Fourier de mümkündür, asıl şey onu güzelce yumuşatmaktır
bunun gibi
sonra sürgülü bir pencerede
Fourier dönüşümünü yapın, sıfır frekanslı harmoniği kaldırın, en büyük genliğe sahip harmoniği bulun (dediğiniz gibi)
ve MGUA eğitimi için verin
eğitimden sonra bir tür anlaşılmaz ama çok temiz sinyal alıyoruz, harmoniğin açıkça görülebildiği görülebilir
Ancak aynı verilerde Forest hiçbir şey bulamadı
Böyle temiz ve kullanışlı sinyalleri spektrumdan nasıl izole edeceğimi düşünüyorum? Çok ilginç bir şey bu spektral analiz ... ve bunun üzerine filtreler ..
Bu arada, birkaç sayfa önce ormanın verileri kendi içinde enterpolasyon yapamayacağından bahsettiler, ancak ızgara yapabilir, işte iyi bir örnek
https://www.mql5.com/en/forum/244716#comment_7451342 yapabilirsiniz
kod daha önce sorunsuz çalıştı https://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236
ne aradığımıza bağlı, eğer haber sırasında oynaklıkta bir artış olduğunu onaylarsak (bağlantıdaki kod onu arar), o zaman evet, haberin yayınlanmasının bir tür olması nedeniyle olur sırasında emir ve kuyu yasağı olduğu ritüel. .. Efsaneye göre? büyük güçlü oyuncular bu eylem sırasında emirlerini kaldırır, bu da oynaklığın artmasına neden olur, efsanenin kaynağı çeşitli forex brokerlerinin internet kaynaklarıdır.
Haberin piyasayı çevirdiğini onaylarsanız - bunun mümkün olduğundan şüpheliyim, o zaman ZigZag yardım etmek için büyük bir adımla, genellikle herkes için önemli bir haber olmadığında trendler geceleri ortaya çıktı
Geçenlerde buraya biraz benzer bir kod gönderdim - günün saatine bağlı olarak oynaklığın hesaplanmasıyla.
İşin aslı, volatilitedeki basit bir değişiklik (belki sadece opsiyonlar hariç) kazanmayı mümkün kılmaz. Bazı öngörülebilir hareketler gereklidir.
İşin aslı, volatilitedeki basit bir değişiklik (belki sadece opsiyonlar hariç) kazanmayı mümkün kılmaz. Bazı öngörülebilir hareketlere ihtiyaç var.
Fizik açısından, dürtü eylemi aramanız gerekir. Oynaklık tek bir dürtüye bağlı değildir. O değişmeyecek. Öte yandan, fiyatta neler olduğunu ve ne zaman olduğunu görebilirsiniz. Haberin yayınlanması sırasında hiçbir şey olmadığına inanmak zor)
Haberin yarım saat öncesi ve 3 saat sonrası periyotta paritenin fiyat değişiminin tarihi, saati, hızı ve aralığı bulunmaktadır. Ülke için haberler veriliyor. İlk arşiv, ülke ve haber türüne göre bir dökümdür. Fiyat üzerindeki etkisini görmek için ülkeyi ve her bir haberi vurgulayın. Aklıma başka bir şey gelmiyor.
ayrıca M L haberinin önemine dair bir tahmin var. Karşılaştırma yapmak mümkün olacak. Harflerden sonraki sayıların ne anlama geldiğini bilmiyorum.
New York saati) ve yaz / kış geçişlerini hesaba katmanız gerekir))) Veya geçiş gününü atlayın.
Orada geçişler var - N ile işaretlenmiş haberler arasında
Bu , FF takvimini ayrıştırıyor gibi göründüğünden, ilk üç sayı değer, tahmin, önceki revize; dördüncü - bilmiyorum, belki revize edilen değer, revizyondan önceki değer gibi görünüyor; son tam sayı grafik adresindendir.
MACD bir bant geçiren filtre + ondan bir alçak geçiren filtredir. Spektrumdan kesme frekanslarını alıyoruz - 2 parametre, sinyal hattını keyfi olarak alıyoruz, yumuşatma ve gecikme ekliyor
peki ya bir düşünürsen?
bant geçiren filtre, belirli bir frekans aralığını (bant) geçen bir filtredir.
Bunu yapmak için önce en azından Fourier dönüşümünü gerçekleştirmelisiniz.
MACD'nin fiziksel anlamı, her biri farklı bir zaman dilimine yönelik iki fiyat ortalaması arasındaki deltadır ve şu anda karşılaştırılmaktadır.
Fizik açısından, dürtü eylemi aramanız gerekir. Oynaklık tek bir dürtüye bağlı değildir. O değişmeyecek. Öte yandan, fiyatta neler olduğunu ve ne zaman olduğunu görebilirsiniz. Haberin yayınlanması sırasında hiçbir şey olmadığına inanmak zor)
Açıkça değişiklikler var, ancak bunlardan para kazanma fırsatı oluşturulmalı. Bu, matematikte (hipotez testi) standart akıl yürütme yöntemidir - boş bir hipotez ve onun alternatifini ortaya koyun ve ardından bunları verilere karşı test edin.
Karoch)) hiçbir şeye ihtiyacınız yok, ne frekansa ne de faza, biz sadece en büyük genliğe sahip bir harmoniğin bir genliğini sağlıyoruz, sadece bir işaret
bir şey eklerseniz hemen çok fazla gürültü
ve çok temiz bir sinyal alıyoruz, başka bir soru da bu sinyalin kendi içinde taşıdığı şey))
Açıkça değişiklikler var, ancak bunlardan para kazanma fırsatı oluşturulmalı. Bu, matematikte (hipotez testi) standart akıl yürütme yöntemidir - boş bir hipotez ve onun alternatifini ortaya koyun ve ardından bunları verilere karşı test edin.
Görevi daha zor görüyorum. Sadece haberleri dikkate almak önemli değil, bu tüccarların deneyimiyle kanıtlanmıştır) Fiyat değişimini izlemek gerekir, ancak fiyatı başka nelerin etkilediğini bulmak için haberlerden önemli fiyat değişikliklerini izlerdim. Bakalım sırada ne var. Ve hisse senedi endekslerine veya şekildeki herhangi bir şeye müdahale etmek mümkündür.
Ayrıca haberin anlatımı sadece anlam bakımından kusurludur. Haberin beklenen bir değeri var, gerçek bir tane var ve fiyat üzerinde bir etki yönü var. haberin özelliklerinin kombinasyonları yeterlidir.