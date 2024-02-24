Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2085
teşekkürler, okudum .. Her şeyi anlamadım, ama bu benim hatam))
Ne net değil?
Dürtü tepkisi hakkında hiçbir şey anlamıyorum.nasıl okunur, nasıl sayılır vs.
Eğer çoğaltabilirsem sana ilginç bir şey göstereceğim.
Bakın, MA ( hareketli ortalama ) en basit filtredir, MA(4) için MI değeri (0.25, 0.25, 0.25, 0.25), MA(5) için (0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2).
MA(5) için, son 5 fiyatı alıyoruz, her birini 0.2 ile çarpıyoruz, topluyor ve bu, son çubuktaki MA(5)'in değeri olacak.
Şimdi buna ihtiyacınız yok, makalenin ilk kısmı ile filtre türlerini anlayın.
1) sıralanacak bir dizi onay periyodu
2) kontrol fonksiyonu el için en uygun dönemdir, el için döneme ne girilebilir?
Karoch. sen de benim gibi uzmansın elon muskbu konuda ve konuşma zaten üç sayfa, nasıl elde edilir! o yok, olacağı zaman her şey olacak
oh, her şey ilk bakışta olduğundan çok daha kötü, tam nevrubanto.
Eller habere ulaşmadı, ya bir fiyat aralığı alıp haberle karşılaştırdı ya da test cihazında haberi ayrıştırdı.
Öncelikle haberin yeterince anlamlı olduğundan emin olmak istiyorum) Örneğin, o günkü önemli haberlerin varlığını/yokluğunu günlük alıntılarla (ikili sınıflandırma) belirleyen bir fonksiyon bulmak mümkün mü?
https://www.mql5.com/en/forum/244716#comment_7451342 yapabilirsiniz
kod daha önce sorunsuz çalıştı https://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236
Başlangıç olarak, haberin yeterince önemli olduğundan emin olmak istiyorum)
ne aradığımıza bağlı, eğer haber sırasında oynaklıkta bir artış olduğunu onaylarsak (bağlantıdaki kod onu arar), o zaman evet, haberin yayınlanmasının bir tür olması nedeniyle olur sırasında emir ve kuyu yasağı olduğu ritüel. .. Efsaneye göre? büyük güçlü oyuncular bu eylem sırasında emirlerini kaldırır, bu da oynaklığın artmasına neden olur, efsanenin kaynağı çeşitli forex brokerlerinin internet kaynaklarıdır.
Haberin piyasayı çevirdiğini onaylarsanız - bunun mümkün olduğundan şüpheliyim, o zaman ZigZag yardım etmek için büyük bir adımla, genellikle herkes için önemli bir haber olmadığında trendler geceleri ortaya çıktı
Haberin yarım saat öncesi ve 3 saat sonrası periyotta paritenin fiyat değişiminin tarihi, saati, hızı ve aralığı bulunmaktadır. Ülke için haberler veriliyor. İlk arşiv, ülke ve haber türüne göre bir dökümdür. Fiyat üzerindeki etkisini görmek için ülkeyi ve her bir haberi vurgulayın. Aklıma başka bir şey gelmiyor.
ayrıca M L haberinin önemine dair bir tahmin var. Karşılaştırma yapmak mümkün olacak. Harflerden sonraki sayıların ne anlama geldiğini bilmiyorum.
New York saati) ve yaz / kış geçişlerini hesaba katmanız gerekir))) Veya geçiş gününü atlayın.
Eh .. Zirkon komik bir şey .. çok yaygara tabii, ama geçen sefer olanlar şunlar
gözetlemek mantıklı mı
Ama bir forma eklersen :D
İlk başta soruyu anlamadım. Burada bir ikilem var. Bir koşul olarak alınırsa, fiyat üzerinde önemli itici güçler hareket eder. Dürtüler ülkedeki haberler ve olaylar olabilir. Ve elbette, haberlerin ve olayların eşzamanlı eylemini birbirinden ayıramayız. Ama kesinlikle haber zamanı. Ancak olaylar, bu karmaşık bir konudur ve olayın fiyatı ve önemi üzerindeki eylemin başlama zamanını belirleyerek.
Haberler sırasında fiyat değişikliklerini izleyin. Öyleyse, önem açısından öngörücü davranış değilse, o zaman FA'ya bakın, haber sırasında ülkedeki duruma bakın)