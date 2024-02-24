Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2089
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
kalabalık haberi farklı şekillerde yorumluyor ve alıntı yapan kişi genellikle onun lehinde.
Bütün bunlar çalışmanın amacı değildir.
Bütün bunlar çalışmanın amacı değildir.
Bu konuda kendi açımdan profesyonel bir çalışma gördüm, bir branş gibi duruyor.
forumda ekran görüntüleri vardı
üzgünüm ne zaman olduğunu hatırlamıyorum
4-rke'de çatı kaplama keçeleri, burada çatı kaplama keçeleribüyük ihtimalle 4-rke'de
Çiftler, evet, iki ülkeden de haber almanız gerekiyor. Seçenekleri anlamadım. Güçlü, orta, küçük? Eğer öyleyse, yemek yemeyi veya yememeyi kolaylaştırabilir. Ardından 4 seçenek.
Bu doğru - Düşük, Orta ve Yüksek Etki Beklenen'in kısaltması. Ayrıca Ekonomik Olmayan - tatiller ve zaman çevirisinden N de vardır.
Muhtemelen basitleştirmek mümkündür, ancak konuyla ilgili ek bir çalışma gereklidir - örneğin, Dolar için Orta'nın başka bir para birimi için Yüksek'ten daha güçlü hareket ettiği ortaya çıkabilir.Başka bir sorun da, bir günde bir ülkede çok sayıda haberin olabilmesidir - zaman, güç ve hareket yönü bakımından farklıdır. Her nasılsa , tüm bunlar düzgün bir şekilde "ortak bir paydaya indirgenmeli")
Nedenini açıklayın lütfen, trendler ve büyük dalgalanmalar hakkındaki tüm bilgileri öldüreceğim
Şu dosyaya bakın, fiyat ve 8 PCA bileşeni var, hepsini toplarsanız neredeyse fiyatı alırsınız, merak ediyorum, o ayrıştırmada serinin özellikleri de normal fiyatta olduğu gibi dalgalanıyor veya olumsuzluk
Fiyatın öyle bir aralığı var ki, fiyattan Fourier alırsak, maksimum genlik her zaman yavaş dalgalanmalar için olacaktır.
Artışların böyle bir spektrumu vardır, sabit bileşen ve pencerenin ötesine geçen frekanslar otomatik olarak kaldırılır.
Muhtemelen yüzen, Matlab'daki o 2 boyutlu resim, onu uzun zaman önce yıkmıştım.
Fiyatın öyle bir aralığı var ki, fiyattan Fourier alırsak, maksimum genlik her zaman yavaş dalgalanmalar için olacaktır.
Artışların böyle bir spektrumu vardır, sabit bileşen ve pencerenin ötesine geçen frekanslar otomatik olarak kaldırılır.
Muhtemelen yüzen, Matlab'daki o 2 boyutlu resim, onu uzun zaman önce yıkmıştım.
normlar
Aralık artışlarını nasıl kullanıyorsunuz?
Bu doğru - Düşük, Orta ve Yüksek Etki Beklenen'in kısaltması. Ayrıca Ekonomik Olmayan - tatiller ve zaman çevirisinden N de vardır.
Muhtemelen basitleştirmek mümkündür, ancak konuyla ilgili ek bir çalışma gereklidir - örneğin, Dolar için Orta'nın başka bir para birimi için Yüksek'ten daha güçlü hareket ettiği ortaya çıkabilir.Başka bir sorun da, bir günde bir ülkede çok sayıda haberin olabilmesidir - zaman, güç ve hareket yönü bakımından farklıdır. Her nasılsa , tüm bunlar düzgün bir şekilde "ortak bir paydaya indirgenmeli")
Her şey hemen yoluna girmeyecek. Ayrıca doğru TF ölçeğini seçmek de bir görevdir. Saatte görüneni dakikalarda görmek zordur, ancak tersi imkansızdır. Bir dizi basit çalışmanın mantığına ihtiyacımız var. Artık basit bir göreve ad veremezsiniz.
normlar
Aralık artışlarını nasıl kullanıyorsunuz?
meditasyon yapıyorum ))
Bununla ne yapılacağı belli değil, belki MO bulur
Fiyatın öyle bir aralığı var ki, fiyattan Fourier alırsak, maksimum genlik her zaman yavaş dalgalanmalar için olacaktır.
Artışların böyle bir spektrumu vardır, sabit bileşen ve pencerenin ötesine geçen frekanslar otomatik olarak kaldırılır.
Görünüşe göre fiyat artışları her zaman titreşimli gürültü (pembe gürültü) olmuştur.
Belli ki, fiyattaki en gerekli şeyi - hafızasını - atmışsınız. hehe...
MO, fiyat artışlarından nakit kesintisi yapabilir mi? Evet ve hayır. Herhangi bir örnek için beklentide sürekli bir kayma engel olur.
Görünüşe göre fiyat artışları her zaman titreşimli gürültü (pembe gürültü) olmuştur.
Belli ki, fiyattaki en gerekli şeyi - hafızasını - atmışsınız. hehe...
MO, fiyat artışlarından nakit kesintisi yapabilir mi? Evet ve hayır. Herhangi bir örnek için beklentide sürekli bir kayma engel olur.
Artış spektrumunda, 1/f'deki düşüşü fark etmedim
Sadece sabit bileşeni ve trendi attım.
Bu durumda, artışlara yalnızca kesme frekanslarını belirlemek için ihtiyaç duyulur.
ps, yine de artışlardan ortalamayı çıkarabileceğinizi unuttu.
Birisi haberlerle - farklı parametrelerle CatBoost'ta sürmeye hazır - bir seçim yaparsa, bu konu benim için ilginç.
Beklenen haberlere bağlı olarak trol türünü değiştirmeye çalıştım - etki iyiydi, ancak bir şekilde örnekleme otomatik değildi.
Ve evet, araştırmama göre haber beklemek, yayınlanmasından daha iyi sonuç veriyor - daha yumuşak ya da başka bir şey ...