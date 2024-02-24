Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2081
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Peki ne? Bunun nasıl yapılacağı hakkında başka fikri olan var mı, kâse aslında bu arada.. Bu teknoloji ile herhangi bir aracı akıllı ve uyarlanabilir hale getirebilirsiniz.
Bu uyarlanabilir filtreleme, Wiener-Kalman filtresidir.
En aptalca şey Fourier veya dalgacıkları almak, maksimum frekansı bulmak ve onu kullanarak dalganın periyodunu seçmek.
Fourier ile spektrumdaki ilginç olmayan frekansları sıfırlayabilirsiniz, ters dönüşüm bir filtre verecektir.
Bu uyarlanabilir filtreleme, Wiener-Kalman filtresidir.
Bu uyarlanabilir filtreleme değil, en iyi kontrol eğrisinin arayışıdır.
Adaptif filtrelemede geleceği bilemeyiz, mevcut sürece optimum / uyarlanabilir şekilde uyum sağlarız.
En iyi işlevi sentezleme görevi de var, burada geleceğe göz atabiliriz, gelecekle ilgili bilgileri hesaba katarak en iyi kontrolü bulmamız gerekiyor.
En aptalca şey Fourier veya dalgacıkları almak, maksimum frekansı bulmak ve onu kullanarak dalganın periyodunu seçmek.
Fourier ile spektrumdaki ilginç olmayan frekansları sıfırlayabilirsiniz, ters dönüşüm bir filtre verecektir.
Fourier bir seçenek olarak, ancak frekanslarla dans etmek olarak değil, bilinmeyen bir işlevi sentezlemek için bir araç olarak .. farklı harmonikler ekleyerek farklı işlevler elde edeceğiz, ihtiyaç duyulanı sentezlemek için ortaya çıkması çakışabilir, ancak arama muhtemelen aşkın vardır
Ama belki daha kolay bir şey vardır
Bu uyarlanabilir filtreleme değil, en iyi kontrol eğrisinin arayışıdır.
Adaptif filtrelemede geleceği bilemeyiz, mevcut sürece optimum / uyarlanabilir şekilde uyum sağlarız.
En iyi işlevi sentezleme görevi de var, burada geleceğe göz atabiliriz, gelecekle ilgili bilgileri hesaba katarak en iyi kontrolü bulmamız gerekiyor.
Fourier bir seçenek olarak, ancak frekanslarla dans etmek olarak değil, bilinmeyen bir işlevi sentezlemek için bir araç olarak .. farklı harmonikler ekleyerek farklı işlevler elde edeceğiz, ihtiyaç duyulanı sentezlemek için ortaya çıkması çakışabilir, ancak arama muhtemelen aşkın vardır
Ama belki daha kolay bir şey vardır
Kalman, bir sinyal ve girişim modeli koyar, geleceği bildiğimiz varsayılır, ancak piyasada her şey karmaşıktır.
En aptalca şey Fourier veya dalgacıkları almak, maksimum frekansı bulmak ve onu kullanarak dalganın periyodunu seçmek.
Neden optimal kontrol eğrisinin spektrumdaki önemli frekanslarla korelasyon göstermesi gerektiğini düşünüyorsunuz?
Op-amp eğrisinin neden periyodik olması gerekiyor?
Bu düşünceleri nereden alıyorsunuz?
Kalman, bir sinyal ve girişim modeli koyar , geleceği bildiğimiz varsayılır , ancak piyasada her şey karmaşıktır.
nerede olması gerekiyor?
karoch. tamam, cevap verme, önemli değil, sadece uyarlanabilir filtreleme olmadığına inan
Sadece benim gibi olmadığını düşünüyorsun çünkü kendi tarafından bakıyor gibisin
Size basit bir örnekle göstereceğim..
10 ve 20 periyotlu iki kart üzerinde ticaret sistemimiz var, kavşaklarda ticaret, klasik...
mashka bir alçak geçiren filtredir, mashka periyodu bir kontrol parametresidir
Bu durumda, bu arabaların kontrol parametresi sabit 10 ve 20'ye eşittir.
görev: belirli bir pazar segmentindeki her makine için DİNAMİK (sabit olmayan) kontrol parametrelerini elde etmek ve böylece kâr açısından optimal olmaları
bu 1 numaralı kriter
kriter No. 2: Elde edilen dinamik kontrol parametreleri, kaotik bir nokta dağılımına değil, sürekli bir fonksiyona benzer olmalıdır, bu nedenle fonksiyonun düzgünlüğü kavramını tanıtmanız gerekir..
Bu sorunun çözümünü nasıl görüyorsunuz?
Optimizasyon sürgülü bir pencereyse (0-100, 1-101 ....), ancak kesişmeyen segmentleri (0-10, 11-20 ....) optimize ederseniz, bunlar oldukça sürekli olacaktır. kaybolur, ancak elde edilen katsayıların satırlarını örneğin bir onay işaretiyle düzleştirerek eklenebilir.
Kalman, bir sinyal ve girişim modeli koyar, geleceği bildiğimiz varsayılır, ancak piyasada her şey karmaşıktır.
Burada netlik için ideal olanı elde etmem gerekiyor (kırmızı)
Geleceğe bakmak mümkün ve gerekli, tek ihtiyacım olan ideal bir kontrol eğrisi elde etmek
Hedef için buna ihtiyacın var mı? Fourier penceresini yarım periyot ileri kaydırırsınız (geleceğe bakarak) ve gerçek parametreleri alırsınız.
Optimizasyon sürgülü bir pencereyse (0-100, 1-101 ....), ancak kesişmeyen segmentleri (0-10, 11-20 ....) optimize ederseniz, bunlar oldukça sürekli olacaktır. kaybolur, ancak elde edilen katsayıların satırlarını örneğin bir onay işaretiyle düzleştirerek eklenebilir.
Şey, muhtemelen bunu deneyeceğim...
Ancak yumuşatma imkansızdır, yumuşatma sırasındaki en ufak bir bozulma bile "anlaşmayı açtı/açmadı" durumunu etkileyebilir.
Hedef için buna ihtiyacın var mı?
Evet
Fourier penceresini yarım periyot ileri kaydırırsınız (geleceğe bakarak) ve gerçek parametreleri alırsınız.
Aptal olanlar için detaylandırabilir misiniz, Fourier katsayılarından makineler için gerekli periyotları nasıl alabilirim?