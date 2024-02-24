Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2083

Yeni yorum
 
Rorschach :

Frekans maksimum genliğe sahipse, o zaman sinyalden çıkarılması en kolay olanıdır ve en büyük karı verecektir, sinüslerin toplamını, birinin genliği 10, diğerinin genliği 100 olduğunu hayal edin.

IMHO, ideal gösterge, maksimum genliğe sahip bir frekansa ayarlanmış bir osilatördür (bant geçiren filtre).

Ne demek istediğini anlıyorum ve katılıyorum, ama machis ve harmonikleri unutalım...

optimal parametreleri çıkarmak için evrensel bir yola ihtiyacımız var ..


Başka bir TS, MACD sinyali ile sıfır çizgisini geçerken, bu tür TS'nin optimal periyodunun maks. genlik?

bence hayır.


Spektrumdakiler evet! dalganın periyodunu bulabilirsiniz, ancak araç için çeşitli işlevlerden bir “buket” bulamayacaksınız.

[Silindi]  

Henüz Zirkon'da tam olarak ustalaşmadım, ancak işte bazı sonuçlar. Burada, makalenin aksine, eğitim ve test karıştırılmaz

33: öğren: 0.8732772 test: 0,5313936 en iyi: 0,5497703 (18) toplam: kalan 4,48sn: 1dk 1sn

test kötü görünüyor. Yine de:

(grafiğin ikinci kısmı bir testtir)

 
Maksim Dmitrievski :

Zirkon'da tamamen ustalaşana kadar ,, ....

acurasi hatası?

[Silindi]  
mytarmailS :

acurasi hatası?

Evet

 
Valeriy Yastremskiy :

Ekli olanlar dışında gerçekten ücretsiz arşiv yok, ücretli olanları da bulamadım) Eh, 3 seviyenin derecelendirilmesi hiçbir şeye benzemiyor. ayrıca ekteki arşivde herhangi bir ön değerlendirme bulunmamaktadır. Kendim kullanmadım. Başka biri çekti.

Buradan arşivle

Diğer her şey sadece sitelerden kendi başınıza ayrıştırılıyor. ve önce. reyting de yok.

Teşekkürler, en azından bir şey. Henüz matstat'ı bu göreve nasıl "yapıştıracağımı" anlamıyorum, bu yüzden MO kullanmam gerekecek.

 
Maksim Dmitrievski :

Evet

en iyi: 0.5497703   çöp ))

[Silindi]  
mytarmailS :

çöp ))

xs

 
Maksim Dmitrievski :

xs

Akurasi göstergelerinde 0.65-0.67))

[Silindi]  
mytarmailS :

Akurasi göstergelerinde 0.65-0.67))

bu metrik botlar için hiçbir şey ifade etmez

 
Valeriy Yastremskiy :

Ördek ve Lobachevsky çok uzak değil)))) Motor gücü ve konfor arasındaki denge optimizasyon sorununa bağlanabilir mi? Her nasılsa, bugünün anlayışını dikkate alarak, daha iyi bir denge arayışı olarak bunu optimizasyona bağlıyorum. Ve tüm ergonomi de orada.

Alanımızda bu konuyla ilgili klasik bir problem Markowitz portföy teorisidir . Bir değil, birçok optimal portföy ortaya çıkıyor - belirli bir portföyün seçimi, tüccarın kârın oynaklığına oranı konusundaki tercihleri temelinde yapılır.

1...207620772078207920802081208220832084208520862087208820892090...3399
Yeni yorum