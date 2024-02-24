Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2083
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Frekans maksimum genliğe sahipse, o zaman sinyalden çıkarılması en kolay olanıdır ve en büyük karı verecektir, sinüslerin toplamını, birinin genliği 10, diğerinin genliği 100 olduğunu hayal edin.
IMHO, ideal gösterge, maksimum genliğe sahip bir frekansa ayarlanmış bir osilatördür (bant geçiren filtre).
Ne demek istediğini anlıyorum ve katılıyorum, ama machis ve harmonikleri unutalım...
optimal parametreleri çıkarmak için evrensel bir yola ihtiyacımız var ..
Başka bir TS, MACD sinyali ile sıfır çizgisini geçerken, bu tür TS'nin optimal periyodunun maks. genlik?
bence hayır.
Spektrumdakiler evet! dalganın periyodunu bulabilirsiniz, ancak araç için çeşitli işlevlerden bir “buket” bulamayacaksınız.
Henüz Zirkon'da tam olarak ustalaşmadım, ancak işte bazı sonuçlar. Burada, makalenin aksine, eğitim ve test karıştırılmaz
33: öğren: 0.8732772 test: 0,5313936 en iyi: 0,5497703 (18) toplam: kalan 4,48sn: 1dk 1sn
test kötü görünüyor. Yine de:
(grafiğin ikinci kısmı bir testtir)
Zirkon'da tamamen ustalaşana kadar ,, ....
acurasi hatası?
acurasi hatası?
Evet
Ekli olanlar dışında gerçekten ücretsiz arşiv yok, ücretli olanları da bulamadım) Eh, 3 seviyenin derecelendirilmesi hiçbir şeye benzemiyor. ayrıca ekteki arşivde herhangi bir ön değerlendirme bulunmamaktadır. Kendim kullanmadım. Başka biri çekti.
Buradan arşivle
Diğer her şey sadece sitelerden kendi başınıza ayrıştırılıyor. ve önce. reyting de yok.
Teşekkürler, en azından bir şey. Henüz matstat'ı bu göreve nasıl "yapıştıracağımı" anlamıyorum, bu yüzden MO kullanmam gerekecek.
Evet
en iyi: 0.5497703 çöp ))
çöp ))
xs
xs
Akurasi göstergelerinde 0.65-0.67))
Akurasi göstergelerinde 0.65-0.67))
bu metrik botlar için hiçbir şey ifade etmez
Ördek ve Lobachevsky çok uzak değil)))) Motor gücü ve konfor arasındaki denge optimizasyon sorununa bağlanabilir mi? Her nasılsa, bugünün anlayışını dikkate alarak, daha iyi bir denge arayışı olarak bunu optimizasyona bağlıyorum. Ve tüm ergonomi de orada.
Alanımızda bu konuyla ilgili klasik bir problem Markowitz portföy teorisidir . Bir değil, birçok optimal portföy ortaya çıkıyor - belirli bir portföyün seçimi, tüccarın kârın oynaklığına oranı konusundaki tercihleri temelinde yapılır.