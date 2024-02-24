Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2079
@Andrey Dik
merhaba.
Hey ))
merhaba.
merhaba, standart dışı ve büyük olasılıkla çok kriterli uygunluk işlevleri oluşturma konusunda deneyiminiz var mı? Yardım eder misin?
Yardım.
komik Rusça, hepsi aynı.)
çok kriterli uygunluk fonksiyonları
Pareto kümeleri? Görmek ilginç olacak.
Nedense, forumda haber ticareti için MO kullanımı hakkında en azından bir tartışma bulamadım. Burada öyle bir şey yok mu?
her şey arşivlere bağlı .. normal aramanız gerekiyor
Günlerin ikili sınıflandırması gibi basit bir görev için bile - gün içinde önemli haberler var mıydı, yok muydu?
Haberin bir şekilde dikkate alınması gerektiği aşikar, ancak tüm bunların nasıl doğru bir şekilde resmileştirileceği henüz net değil.
Her haber türü için yüz veya daha fazla yeni özellik olmasına rağmen: tahmin, gerçeklik, önceki.
Yardım.
komik Rusça, hepsi aynı.)
basit bir örnekle göstereyim..
10 ve 20 periyotlu iki kart üzerinde ticaret sistemimiz var, kavşaklarda ticaret, klasik...
mashka bir alçak geçiren filtredir, mashka periyodu bir kontrol parametresidir
Bu durumda, bu arabaların kontrol parametresi sabit 10 ve 20'ye eşittir.
görev: belirli bir pazar segmentindeki her makine için DİNAMİK (sabit olmayan) kontrol parametrelerini elde etmek ve böylece kâr açısından optimal olmaları
bu 1 numaralı kriter
kriter No. 2: Elde edilen dinamik kontrol parametreleri, kaotik bir nokta dağılımına değil, sürekli bir fonksiyona benzer olmalıdır, bu nedenle fonksiyonun düzgünlüğü kavramını tanıtmanız gerekir..
Bu sorunun çözümünü nasıl görüyorsunuz?