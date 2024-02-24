Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2088

Yeni yorum
 
Renat Akhtyamov :

peki ya bir düşünürsen?

bant geçiren filtre, belirli bir frekans aralığını (bant) geçen bir filtredir.

Bunu yapmak için önce en azından Fourier dönüşümünü gerçekleştirmelisiniz.

MACD'nin fiziksel anlamı, her biri farklı bir zaman dilimine yönelik iki fiyat ortalaması arasındaki deltadır ve şu anda karşılaştırılmaktadır.

osilatör? bant geçişi anlamına gelir

 
mytarmailS :

Dikey frekans boyunca, bir anda birkaç tepe noktası olabilir, örneğin bunlardan 5 tane varsa, bunları birbirinden ayırmak için 4 adet alçak geçiren filtre gerekir. Her çubukla, bu tepe noktaları frekansta değişir veya tamamen kaybolur.


 
Aleksey Nikolaev :

KARMAŞIK - bu, basit kurallara göre basit olandan BİLEŞİK olan şeydir)

Sadelik, modelin etkinliğini öldürmemelidir. Koyunlarımıza. Özellikler, fiyat hareketinin tek yönlülüğünü ve tahminin gerçekleşip gerçekleşmediğinin haberin fiyatı üzerindeki beklenen etkisini dikkate almalıdır. Sadece haberin varlığından kaynaklanan fiyat hareketi yeterince bilgilendirici değildir.

 
Valeriy Yastremskiy :

Sadelik, modelin etkinliğini öldürmemelidir. Koyunlarımıza. Özellikler, fiyat hareketinin tek yönlülüğünü ve tahminin gerçekleşip gerçekleşmediğinin haberin fiyatı üzerindeki beklenen etkisini dikkate almalıdır. Sadece haberin varlığından kaynaklanan fiyat hareketi yeterince bilgilendirici değildir.

O zaman, muhtemelen, işaretler bir zikzak - diz uzunluklarına ve örneğin üst zamanlara dayanmalıdır. Bu, oynaklıkta gereksiz sıçramalara olan bağımlılığı hemen ortadan kaldıracaktır.

 
Rorschach :

Fourier artışlarla yapın, SSA olmadan bile yapabilirsiniz.

Nedenini açıklayın lütfen, trendler ve büyük dalgalanmalar hakkındaki tüm bilgileri öldüreceğim

Rorschach :

Dikey frekans boyunca, bir anda birkaç tepe noktası olabilir, örneğin bunlardan 5 tane varsa, bunları birbirinden ayırmak için 4 adet alçak geçiren filtre gerekir. Her çubukla, bu tepe noktaları frekansta değişir veya tamamen kaybolur.

Şu dosyaya bakın, fiyat ve 8 PCA bileşeni var, hepsini toplarsanız neredeyse fiyatı alırsınız, merak ediyorum, o ayrıştırmada serinin özellikleri de normal fiyatta olduğu gibi dalgalanıyor veya olumsuzluk

Dosyalar:
q.csv  788 kb
 
Aleksey Nikolaev :

O zaman, muhtemelen, işaretler bir zikzak - diz uzunluklarına ve örneğin üst zamanlara dayanmalıdır. Bu, oynaklıkta gereksiz sıçramalara olan bağımlılığı hemen ortadan kaldıracaktır.

Haberin ters yönde çalıştığı yerde, evet, ancak etki tek yönlü olduğunda, zikzak başlangıcı hakkında yanlış verilere sahip olacağız. Hızı değiştirme yönünde bakmak gerektiğini düşünüyorum. Küçük zikzakların kanalının ortalaması. Tek aşamalı araştırma mümkün değildir. Fiyat üzerinde etkisi olan ve etkisi olmayan durumları seçmek gerekir. Ve bir ZigZag için en uygun TF anlaşılabilir olacaktır.

 
Rorschach :

osilatör? bant geçişi anlamına gelir

tam olarak değil.

o nasıl bir grup?

bant geçiren filtreler, istenen frekans bandının rezonansını kullanır

yaklaşık olarak katsayıların ayarlandığı ve gerekli sinyalin elde edildiği bir nöron gibi

ama onsuz filtreleyebilirsiniz
 
Valeriy Yastremskiy :

Haberin ters yönde çalıştığı yerde, evet, ancak etki tek yönlü olduğunda, zikzak başlangıcı hakkında yanlış verilere sahip olacağız. Hızı değiştirme yönünde bakmak gerektiğini düşünüyorum. Küçük zikzakların kanalının ortalaması. Tek aşamalı araştırma mümkün değildir. Fiyat üzerinde etkisi olan ve etkisi olmayan durumları seçmek gerekir. Ve bir ZigZag için en uygun TF anlaşılabilir olacaktır.

Her durumda, eş yönlü uzatmak ve tam tersi kısaltmak zorunda kalacaktır. Ama genel olarak evet düşünülmeli, spekülatif olarak anlamak mümkün olmayacak.

Haber eylemi için sadece dört seçenek olmasına rağmen (L, E, H ve hayır), çiftlerimiz olduğu gerçeğini hesaba katarsak, 16=4*4 seçenek elde ederiz.

 
Aleksey Nikolaev :

Her durumda, eş yönlü uzatmak ve tam tersi kısaltmak zorunda kalacaktır. Ama genel olarak evet düşünülmeli, spekülatif olarak anlamak mümkün olmayacak.

Haber eylemi için sadece dört seçenek olmasına rağmen (L, E, H ve hayır), çiftlerimiz olduğu gerçeğini hesaba katarsak, 16=4*4 seçenek elde ederiz.

Çiftler, evet, iki ülkeden de haber almanız gerekiyor. Seçenekleri anlamadım. Güçlü, orta, küçük? Eğer öyleyse, yemek yemeyi veya yememeyi kolaylaştırabilir. Ardından 4 seçenek.

 
Valeriy Yastremskiy :

Çiftler, evet, iki ülkeden de haber almanız gerekiyor. Seçenekleri anlamadım. Güçlü, orta, küçük? Eğer öyleyse, yemek yemeyi veya yememeyi kolaylaştırabilir. Ardından 4 seçenek.

kalabalık haberi farklı şekillerde yorumluyor ve alıntı yapan kişi genellikle onun lehinde.
1...208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095...3399
Yeni yorum