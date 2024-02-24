Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1040
Senaryoları detaylandırabilir misiniz?
Bir R programının bileşenlerini tutarlı bir bütün halinde birleştirmede hiçbir sorunum yok.
OnInit bölümünde R'ye bir çağrı ve R'de yazılmış bir düzine buçuk fonksiyon üreten bir sinyal için OnTick'e bir çağrı. Bu fonksiyonların içinde, hesaplama açısından karmaşık olanlar da dahil olmak üzere R paketlerinden fonksiyonlara çağrılar, ör. C ++ veya Fortran ile yazılmış işlevlere atıfta bulunan, kesin olarak bilmiyorum. Tüm bu çeşitlilik danışmandan görülemez, R.'deki metinlerdeki değişikliklerden danışmanda hiçbir şey değişmez....
Benim sorunum ne? Ve göremediğim bu problem Python'da nasıl çözülebilir?
Sorunun ne olduğunu tam anlamadım.
Genel bilgi için betik dilleri hakkında bir makale - https://ru.wikipedia.org/wiki/Script_language Makale biraz eski ama biraz fikir veriyor.
Ayrıca R, geliştirme ortamı için son derece uzmanlaşmış, kendi R ortamı için uzmanlaşmış paketleri manipüle etmek için tasarlanmış bir betik dilinden başka bir şey değildir.
M-evet....
Açıkçası, nihayet giyindikten sonra, bu daldaki katılımcılar bir ara vermeye karar verdiler ...
Doğru şekilde!
Ancak size bir soru sorayım:
Kolmogorov'a göre, SW'nin bir sonraki değerini tahmin etmek için iki koşul gereklidir:
1. Beklenti CB =0 olmalıdır.
Bu kriter iki şey tarafından karşılanır:
a) getiri (birinci farklar, artışlar) fiyatları
b) sürgülü penceredeki artışların toplamı
İyi. Yukarı ve aşağı dokunulan iadeler - balık yok. Henüz bir artış miktarı yok - değil mi?
2. Kayar pencerede ACF şöyle olmalıdır:
periyodik fonksiyon. Böyle?
Bu fonksiyonun frekans dağılımını çizmeyi deneyen var mı? Sınırsız bir akışta cebimize paranın akması için nasıl olmalı?
Forex ile savaşmaktan ve Forbes'in zirvesine girmeye çalışmaktan bıktık, burada neşeyle aptallığın en kötü varoluş tarzı olmadığına karar verdik :))
:)) katılıyorum Max. Ama doğrusunu isterseniz, yine de bazen mutlu bir geçmişi canlandırıyorum... Kâse'nin Düşleri yıkılmaz... Şiir yazma zamanı :)))
ACF ile ilgili olarak, belirli bir noktadan sonra dönüşlerin ters çevrilmesi gerektiği görüşüne bağlı kalmaya devam ediyorum ve her iki parçada da ACF'de açık bir periyodikliğin olduğu en iyi noktayı arıyorum. Sonra geçmiş ters çevrilmiş getirilere dayanarak tahmin edilecek bir şey. Ama şu ana kadar tabii ki kendim yapmadım :)Bu arada, hatalar da çok önemli olacak, ancak tahmin artık tüm bu otoregresyonlar ve sapmalar kadar rastgele olmayacak. + burada modeli özellikle farklı durumlar için karıştırmak gerekiyor
Size biraz umut vereyim - Erlang akışlarındaki ACF, akış sırasındaki artışla periyodik bir biçim alır.
Erlang akışlarında yalnızca(!) ve başka hiçbir şey yok. OHLC ile M1, M5 vb. çubuklarda çalışmak böyle bir etki yaratmaz.
Ancak, bu forumdaki katılımcıların en düşük seviyesi göz önüne alındığında, gözlerde tam bir delilik - bu görev uzun süre çözülecek ... IMHO.
Her zamanki gibi Büyücü ve Alyoshenka'yı bekliyoruz. Doğru zamanda gelecekler. buna inanıyorum.
Bu çok kolay. Ancak buna rağmen, sonuç depozitoda sıfır olacaktır.
Erlang akışlarında yalnızca(!) ve başka hiçbir şey yok. OHLC ile M1, M5 vb. çubuklarda çalışmak böyle bir etki yaratmaz.
Affet beni İskender ama öyle vahşi bir oyun taşıyorsun ki ben bile dayanamadım)
Bu sadece literatürde açıklanan durumdur - zekâdan vay) IMHO.
Bu çok kolay. Ancak buna rağmen, sonuç depozitoda sıfır olacaktır.
Hayır, yanılıyor olabilirim, Dmitry - Her şeyi karşılaştıramam. 30. sıradaki Erlang'da EURJPY çifti için ACF periyodikliğini gördüm ve çok memnun oldum... Bunu daha önce görmemiştim...
ACF ile ilgili olarak, belirli bir noktadan sonra dönüşlerin ters çevrilmesi gerektiği görüşüne bağlı kalmaya devam ediyorum ve her iki parçada da ACF'de açık bir periyodikliğin olduğu en iyi noktayı arıyorum. Sonra geçmiş ters çevrilmiş getirilere dayanarak tahmin edilecek bir şey. Ama şu ana kadar tabii ki kendim yapmadım :)Bu arada, hatalar da çok önemli olacak, ancak tahmin artık tüm bu otoregresyonlar ve sapmalar kadar rastgele olmayacak. + burada modeli özellikle farklı durumlar için karıştırmak gerekiyor
Yalnızca ACF hakkında hiçbir fikriniz olmadığını söyleyen parlak bir düşünce.
