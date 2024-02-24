Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2084

Rorschach :

Frekans maksimum genliğe sahipse, o zaman sinyalden çıkarılması en kolay olanıdır ve en büyük karı verecektir, sinüslerin toplamını, birinin genliği 10, diğerinin genliği 100 olduğunu hayal edin.

IMHO, ideal gösterge, maksimum genliğe sahip bir frekansa ayarlanmış bir osilatördür (bant geçiren filtre).

Bu filtrenin çalışırken nasıl göründüğünü bana gösterebilir misin?

Belki de gerçekten bu TS'lerdendir, harmoniklerle filtrelemek çok daha temiz ..

Maksim Dmitrievski :

bu metrik botlar için hiçbir şey ifade etmez

mytarmailS :

Ne demek istediğini anlıyorum ve katılıyorum, ama machis ve harmonikleri unutalım...

optimal parametreleri çıkarmak için evrensel bir yola ihtiyacımız var ..


Başka bir TS, MACD sinyali ile sıfır çizgisini geçerken, bu tür TS'nin optimal periyodunun maks. genlik?

bence hayır.


Spektrumdakiler evet! dalganın periyodunu bulabilirsiniz, ancak araç için çeşitli işlevlerden bir “buket” bulamayacaksınız.

MACD bir bant geçiren filtre + ondan bir alçak geçiren filtredir. Spektrumdan kesme frekanslarını alıyoruz - 2 parametre, sinyal hattını keyfi olarak alıyoruz, yumuşatma ve gecikme ekliyor


 
Rorschach :

MACD bir bant geçiren filtre + ondan bir alçak geçiren filtredir. Spektrumdan kesme frekanslarını alıyoruz - 2 parametre, sinyal hattını keyfi olarak alıyoruz, yumuşatma ve gecikme ekliyor

Aslında harmoniklerin bir kombinasyonu herhangi bir göstergeyi tanımlayabilir mi?

Bu göstergelere gerek yok, onları değiştirmek için doğru harmoniklere ihtiyaç var ve harmonikler üzerine kurallar oluşturursanız, herhangi bir sistemi göstergeler üzerinde modelleyebilir misiniz?

mytarmailS :

neden o zaman ölçün)

saf bak

 
mytarmailS :

Bu filtrenin çalışırken nasıl göründüğünü bana gösterebilir misin?

Belki de gerçekten bu TS'lerdendir, harmoniklerle filtrelemek çok daha temiz ..

neden o zaman ölçün)

Geleceğe bakmadan

 
mytarmailS :

Aslında harmoniklerin bir kombinasyonu herhangi bir göstergeyi tanımlayabilir mi?

Bu göstergelere gerek yok, onları değiştirmek için doğru harmoniklere ihtiyaç var ve harmonikler üzerine kurallar oluşturursanız, herhangi bir sistemi göstergeler üzerinde modelleyebilir misiniz?

Bu makalede hepsi var
 
Aleksey Nikolaev :

Alanımızda bu konuyla ilgili klasik bir problem Markowitz portföy teorisidir. Bir değil, birçok optimal portföy ortaya çıkıyor - belirli bir portföyün seçimi, tüccarın kârın oynaklığına oranı konusundaki tercihleri temelinde yapılır.

Soru felsefi, yüksek bir zirve veya bir plato çok daha düşük veya küçük bir noktada yüksek yoğunluk veya daha büyük bir hacimde ortalama))) Ve 5 parametre zaten zor olduğunda.) Bir yandan portföy görevi , çok faktörlüdür, diğer yandan, her portföyün zamandan bir parametresi vardır. Bu, serinin özelliklerinin en iyi tanımı (frekans ve genlik açısından en yakın) için Mashka dönemini optimize etmekten hala farklı bir görevdir.

Eller habere ulaşmadı, ya bir fiyat aralığı alıp haberle karşılaştırdı ya da test cihazında haberi ayrıştırdı.

 
Maksim Dmitrievski :

saf bak

10-20'lik bir kayan fiyat penceresi alın

10 bileşen için PCA yapmak

her bileşeni alır ve üzerinde PCA yaparsınız, ancak zaten sürgülü bir pencerede +- 100

onu modele doldurun ve %0.7 - %0.75 akurasi'nizi alın

 
Aleksey Nikolaev :

Alanımızda bu konuyla ilgili klasik bir problem Markowitz portföy teorisidir. Bir değil, birçok optimal portföy ortaya çıkıyor - belirli bir portföyün seçimi, tüccarın kârın oynaklığına oranı konusundaki tercihleri temelinde yapılır.

Fiyat aralığını açıklayın. (kendin için)

Trend sonsuza kadar süremez. Tabii ki istikrarlı. Kararlı durumlar teriminin olasılığı, yeterli bir geçmişe sahip minimumdan +%20, maksimumdan -%20 aralığında daha yüksektir. Farklı ölçeklerde, seriler aynı şekilde davranır.

Sıcaklıklar ve fiyatlar nasıl benzer? Sıcaklığı zaman içinde ayrık olarak ölçeriz, ancak süreklidir ve ölçümler arasında bir farkımız vardır ve bu farkın neredeyse her zaman belirli bir X değerinden daha az olduğunu yüksek bir olasılıkla biliyoruz.Seri benzerdir, çünkü keneler arasındaki fark. Ayrıca bu farkın belirli bir H. Gepa değerinden daha az olduğunu ve tsunamili volkanların emisyonlarının da benzer olduğunu yüksek bir olasılıkla biliyoruz.)

Ve bu X'ler zaman ölçeğine bağlıdır.)

 
Rorschach :
Bu makalede hepsi var

teşekkürler, okudum .. Her şeyi anlamadım, ama bu benim hatam))

