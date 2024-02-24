Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2082
Nedense, forumda haber ticareti için MO kullanımı hakkında en azından bir tartışma bulamadım. Burada öyle bir şey yok mu?
Ekli olanlar dışında gerçekten ücretsiz arşiv yok, ücretli olanları da bulamadım) Eh, 3 seviyenin derecelendirilmesi hiçbir şeye benzemiyor. ayrıca ekteki arşivde herhangi bir ön değerlendirme bulunmamaktadır. Kendim kullanmadım. Başka biri çekti.
Buradan arşivle
Diğer her şey sadece sitelerden kendi başınıza ayrıştırılıyor. ve önce. reyting de yok.
Sadece parametre alanında birkaç kritere göre optimizasyon yaparken, tek tek noktalar değil, setler (Pareto) elde edilir.
Ördek ve Lobachevsky çok uzak değil)))) Motor gücü ve konfor arasındaki denge optimizasyon sorununa bağlanabilir mi? Her nasılsa, bugünün anlayışını dikkate alarak, daha iyi bir denge arayışı olarak bunu optimizasyona bağlıyorum. Ve tüm ergonomi de orada.
Size basit bir örnekle göstereceğim..
10 ve 20 periyotlu iki kart üzerinde ticaret sistemimiz var, kavşaklarda ticaret, klasik...
mashka bir alçak geçiren filtredir, mashka periyodu bir kontrol parametresidir
Bu durumda, bu arabaların kontrol parametresi sabit 10 ve 20'ye eşittir.
görev: belirli bir pazar segmentindeki her makine için DİNAMİK (sabit olmayan) kontrol parametrelerini elde etmek ve böylece kâr açısından optimal olmaları
bu 1 numaralı kriter
kriter No. 2: Elde edilen dinamik kontrol parametreleri, kaotik bir nokta dağılımına değil, sürekli bir fonksiyona benzer olmalıdır, bu nedenle fonksiyonun düzgünlüğü kavramını tanıtmanız gerekir..
Bu sorunun çözümünü nasıl görüyorsunuz ?
Birbirimizi şahsen tanıdığımızı hatırlamıyorum...
burada görev optimizasyonla ilgili değil, aynı kötü şöhretli tahmin edicileri seçmekle ilgili. bu görev için soru şuna benziyor: "MA dönemlerinin optimal kontrolü için hangi öngörücüler seçilmeli?", Buna bir anlamda felsefi bir soruya cevabım yok.
Evet
Aptal olanlar için detaylandırabilir misiniz, Fourier katsayılarından makineler için gerekli periyotları nasıl alabilirim?
Analiz için pencerenin boyutuna siz karar verirsiniz, örneğin 101 (simetri için). Verileri yarım periyot ileri alırsınız, artışlara ihtiyacınız vardır (geçerli çubuk pencerenin ortasında olacak şekilde 50 çubuk ileride). Bu 101 çubuk için Fourier dönüşümünü (frekans spektrumu) elde edersiniz. Genlikteki maksimum frekansı bulursunuz, bunlardan birkaçı olabilir; hangisine daha fazla ihtiyaç duyulduğuna karar vermeniz gerekir. Frekans 1/dönemdir. Örneğin, periyodu 20 olan maksimum genlik ise, bu frekansın üstündeki ve altındaki frekansları filtrelemeniz gerekir. Kesim frekansları ile, sadece MA, 1 / frekans periyotlarını elde edersiniz.
Burada felsefe yok, tahminciler ve diğer sapkınlıklar, size maksimum karı verecek göstergeyi kontrol edecek bir işlev bulmanız gerekiyor! maksimizasyon problemi, OPTİMİZASYON KLASİKLERİ!
TAMAM.
fonksiyon göstergeyi kontrol eder.
bu kontrol fonksiyonunun girdi değişkenleri ve/veya sabitleri nelerdir?
kontrol fonksiyonunun girişi nedir?
Tümü. Yönlendirici sorularım bitti.
ve yine de, bir önemli soru daha, ticarette kontrol işlevini doğrudan kullanabiliyorsanız neden araba kullanıyorsunuz?
1) sıralanacak bir dizi onay periyodu
2) kontrol fonksiyonu el için en uygun dönemdir, el için döneme ne girilebilir?
Karoch. sen de benim gibi uzmansın elon musk
ve yine de, bir önemli soru daha, ticarette kontrol işlevini doğrudan kullanabiliyorsanız neden araba kullanıyorsunuz?
Analiz için pencerenin boyutuna siz karar verirsiniz, örneğin 101 (simetri için). Verileri yarım periyot ileri alırsınız, artışlara ihtiyacınız vardır (geçerli çubuk pencerenin ortasında olacak şekilde 50 çubuk ileride). Bu 101 çubuk için Fourier dönüşümünü (frekans spektrumu) elde edersiniz. Genlikteki maksimum frekansı bulursunuz, bunlardan birkaçı olabilir; hangisine daha fazla ihtiyaç duyulduğuna karar vermeniz gerekir. Frekans 1/dönemdir. Örneğin, periyodu 20 olan maksimum frekans ise, bu frekansın üstündeki ve altındaki frekansları filtrelemeniz gerekir. Kesim frekansları ile, sadece MA, 1 / frekans periyotlarını elde edersiniz.
Şey, biraz anladım ... Ama tüm bunlar, olduğu gibi, ideal bir gecikmesiz püreyi tanımlar ve örneğin basitliği için iki püre verdim, herhangi bir fonksiyon seti olabilir ..
5 göstergeden oluşan bir TS düşünün, farklı göstergelerden en az 5 işlevi sentezlemeniz gerekir, burada muhtemelen Fourier yardımcı olmayacaktır ..
Ve frekansların ideal kontrolü tanımlayıp tanımlamadığı hiç de net değil ...?
Karoch. sen de benim gibi uzmansın elon musk
ne içtiğine bağlı
Şey, biraz anladım ... Ama tüm bunlar, olduğu gibi, ideal bir gecikmesiz püreyi tanımlar ve örneğin basitliği için iki püre verdim, herhangi bir fonksiyon seti olabilir ..
5 göstergeden oluşan bir TS düşünün, farklı göstergelerden en az 5 işlevi sentezlemeniz gerekir, burada muhtemelen Fourier yardımcı olmayacaktır ..
Ve frekansların ideal kontrolü tanımlayıp tanımlamadığı hiç de net değil ...?
Frekans maksimum genliğe sahipse, o zaman sinyalden çıkarılması en kolay olanıdır ve en büyük karı verecektir, sinüslerin toplamını, birinin genliği 10, diğerinin genliği 100 olduğunu hayal edin.
IMHO, ideal gösterge, maksimum genliğe sahip bir frekansa ayarlanmış bir osilatördür (bant geçiren filtre).