- Str
- Len
- Copy
- Fill
- Assign
- Append
- Insert
- Compare
- CompareNoCase
- Left
- Right
- Mid
- Trim
- TrimLeft
- TrimRight
- Clear
- ToUpper
- ToLower
- Reverse
- Find
- FindRev
- Remove
- Replace
Insert
Belirtilen konumdan bir dizgi ekler.
|
uint Insert(
Parametreler
pos
[in] Ekleme konumu.
str
[in] Eklenecek dizgi.
Dönüş değeri
Sonuç dizgisi uzunluğu.
Insert
CString sınıf örneğinin belirtilen konumuna bir dizi ekler.
|
uint Insert(
Parametreler
pos
[in] Ekleme konumu.
str
[in] Eklenecek CString sınıf nesnesinin tanımlayıcısı.
Dönüş değeri
Sonuç dizgisi uzunluğu.