Insert

Belirtilen konumdan bir dizgi ekler.

uint  Insert(
   uint          pos,     // Konumdan
   const string  str      // Eklenecek dizgi
   )

Parametreler

pos

[in]  Ekleme konumu.

str

[in]  Eklenecek dizgi.

Dönüş değeri

Sonuç dizgisi uzunluğu.

Insert

CString sınıf örneğinin belirtilen konumuna bir dizi ekler.

uint  Insert(
   uint      pos,     // Konum
   CString*  str      // Nesne tanımlayıcısı
   )

Parametreler

pos

[in]  Ekleme konumu.

str

[in]  Eklenecek CString sınıf nesnesinin tanımlayıcısı.

Dönüş değeri

Sonuç dizgisi uzunluğu.