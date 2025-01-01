DokümantasyonBölümler
CompareNoCase

Büyük/küçük harfe duyarsız dizgi karşılaştırması yapar.

int  CompareNoCase(
   const string  str      // Karşılaştırılacak dizi
   ) const;

Parametreler

str

[in]  Karşılaştırılacak dizi.

Dönüş değeri

Dizgiler eşitse 0 dönüşü yapar, sınıf dizgisi karşılaştırılacak dizgiden küçükse -1, büyükse 1 dönüşü yapar.

CompareNoCase

Dizgiyi CString sınıf örneğinin bir dizgisiyle (büyük/küçük harfe duyarsız olarak) karşılaştırır.

int  CompareNoCase(
   CString*  str      // Nesne tanımlayıcısı
   ) const;

Parametreler

str

[in]  Karşılaştırma yapılacak CString sınıf örneğinin tanımlayıcısı.

Dönüş değeri

Dizgiler eşitse 0 dönüşü yapar, sınıf dizgisi karşılaştırılacak dizgiden küçükse -1, büyükse 1 dönüşü yapar.