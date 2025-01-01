- Str
- Len
- Copy
- Fill
- Assign
- Append
- Insert
- Compare
- CompareNoCase
- Left
- Right
- Mid
- Trim
- TrimLeft
- TrimRight
- Clear
- ToUpper
- ToLower
- Reverse
- Find
- FindRev
- Remove
- Replace
Compare
Dizgiyi karşılaştırır.
|
int Compare(
Parametreler
str
[in] Karşılaştırılacak dizi.
Dönüş değeri
Dizgiler eşitse 0 dönüşü yapar, sınıf dizgisi karşılaştırılacak dizgiden küçükse -1, büyükse 1 dönüşü yapar.
Compare
Dizgiyi CString sınıf örneğinin bir dizgisiyle karşılaştırır.
|
int Compare(
Parametreler
str
[in] Karşılaştırma yapılacak CString sınıf örneğinin tanımlayıcısı.
Dönüş değeri
Dizgiler eşitse 0 dönüşü yapar, sınıf dizgisi karşılaştırılacak dizgiden küçükse -1, büyükse 1 dönüşü yapar.