MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematicsBulanık mantıkÜyelik fonksiyonlarıCS_ShapedMembershipFunctionA ABGetValue A (Get yöntemi) Artış aralığının başlangıç değerini gösteren parametreyi alır. double A() Dönüş Değeri Artış aralığının başlangıç değerini gösteren parametre. A (Set yöntemi) Artış aralığının başlangıç değerini gösteren parametreyi ayarlar. void A( const double a // artış aralığının başlangıç değerini gösteren parametre ) Parametreler a [in] Artış aralığının başlangıç parametresi. CS_ShapedMembershipFunction B