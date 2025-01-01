DokümantasyonBölümler
A (Get yöntemi)

Artış aralığının başlangıç değerini gösteren parametreyi alır.

double  A()

Dönüş Değeri

Artış aralığının başlangıç değerini gösteren parametre.

A (Set yöntemi)

Artış aralığının başlangıç değerini gösteren parametreyi ayarlar.

void  A(
   const double  a      // artış aralığının başlangıç değerini gösteren parametre 
   )

Parametreler

a

[in] Artış aralığının başlangıç parametresi.

