CNormalCombinationMembershipFunction

B1, B2, Sigma1 및 Sigma2 매개변수로 양면 가우스 멤버십 함수를 구현하기 위한 클래스.

양면 가우스 멤버십 함수는 가우스 분포를 사용하여 형성됩니다. 비대칭 멤버십 기능을 설정할 수 있습니다. 함수는 매끄럽고 전체 정의 영역을 따라 0이 아닌 값을 취합니다.  

 

fuzzy_normcomb_function

샘플 코드(샘플 코드를 플롯팅하기 위한)가 아래에 표시됩니다.

   class CNormalCombinationMembershipFuncion : public IMembershipFunction

   #include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

  CObject

      IMembershipFunction

          CNormalCombinationMembershipFunction

B1

첫 번째 멤버십 함수 센터의 값을 가져오고 설정하기.

B2

두 번째 멤버 자격 기능 센터의 값을 가져오고 설정하기.

Sigma1

멤버십 함수 곡률의 첫 번째 매개변수를 가져오고 설정하기.

Sigma2

멤버십 함수 곡률의 두 번째 매개변수를 가져오고 설정하기.

GetValue

지정한 인수를 기준으로 멤버 자격 함수의 값을 계산합니다.

클래스 CObject에서 상속된 메서드

//+------------------------------------------------------------------+
//|                          NormalCombinationMembershipFunction.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//--- 멤버십 함수 생성
CNormalCombinationMembershipFunction func1(1,2,3,1);
CNormalCombinationMembershipFunction func2(4,2,5,1);
CNormalCombinationMembershipFunction func3(6,2,6,1);
//--- 멤버십 함수에 대한 래퍼 생성
double NormalCombinationMembershipFunction1(double x) { return(func1.GetValue(x)); }
double NormalCombinationMembershipFunction2(double x) { return(func2.GetValue(x)); }
double NormalCombinationMembershipFunction3(double x) { return(func3.GetValue(x)); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 기능                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 그래픽 생성
  CGraphic 그래픽;
   if(!graphic.Create(0,"NormalCombinationMembershipFunction",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"NormalCombinationMembershipFunction");
     }
   graphic.HistoryNameWidth(70);
   graphic.BackgroundMain("NormalCombinationMembershipFunction");
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- 곡선 생성
   graphic.CurveAdd(NormalCombinationMembershipFunction1,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[1, 2, 3, 1]");
   graphic.CurveAdd(NormalCombinationMembershipFunction2,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[4, 2, 5, 1]");
   graphic.CurveAdd(NormalCombinationMembershipFunction3,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[6, 2, 6, 1]");
//--- X 축 속성 설정
   graphic.XAxis().AutoScale(false);
   graphic.XAxis().Min(0.0);
   graphic.XAxis().Max(10.0);
   graphic.XAxis().DefaultStep(1.0);
//--- Y 축 속성 설정
   graphic.YAxis().AutoScale(false);
   graphic.YAxis().Min(0.0);
   graphic.YAxis().Max(1.1);
   graphic.YAxis().DefaultStep(0.2);
//--- 플롯
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }
B1