CopyTo

Hash tablosundan tüm anahtar/değer çiftlerinibelirli bir indeksten başlayarak belirli dizilere kopyalar.

Hash tabloyu anahtar/değer çifti dizisine kopyalar.

int CopyTo(

CKeyValuePair<TKeyTValue>*& dst_array[],

const int dst_start=0

);

Anahtar ve değerler için dizileri ayırmak amacıyla bir hash tablosunu kopyalayan versiyon.

int CopyTo(

TKey& dst_keys[],

TValue& dst_values[],

const int dst_start=0

);

Parametreler

*&dst_array[]

[out] Hash tablosundan tüm çiftlerin yazılacağı bir dizi.

&dst_keys[]

[out] Hash tablosundan tüm anahtarların yazılacağı bir dizi.

&dst_values[]

[out] Hash tablosundan tüm değerlerin yazılacağı bir dizi.

dst_start=0

[in] Kopyalamanın başladığı dizin indeksi.

Dönen Değer

Kopyalanan anahtar/değer çifti sayısını döndürür.