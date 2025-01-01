DokümantasyonBölümler
MQL5 Referansı Standart Kütüphane Jenerik Data Koleksiyonları CHashMap<TKey,TValue> CopyTo 

Hash tablosundan tüm anahtar/değer çiftlerinibelirli bir indeksten başlayarak belirli dizilere kopyalar.

Hash tabloyu anahtar/değer çifti dizisine kopyalar.

int CopyTo(
   CKeyValuePair<TKeyTValue>*&  dst_array[],     // anahtar/değer çifti yazmak için bir dizi
   const int                    dst_start=0      // yazmak için başlangıç indeksi
   );

Anahtar ve değerler için dizileri ayırmak amacıyla bir hash tablosunu kopyalayan versiyon.

int CopyTo(
   TKey&      dst_keys[],                        // anahtarlar yazmak için bir dizi
   TValue&    dst_values[],                      // değerler yazmak için bir dizi
   const int  dst_start=0                        // yazmak için başlangıç indeksi
   );

Parametreler

*&dst_array[]

[out] Hash tablosundan tüm çiftlerin yazılacağı bir dizi.

&dst_keys[]

[out] Hash tablosundan tüm anahtarların yazılacağı bir dizi.

&dst_values[]

[out] Hash tablosundan tüm değerlerin yazılacağı bir dizi.

dst_start=0

[in] Kopyalamanın başladığı dizin indeksi.

Dönen Değer

Kopyalanan anahtar/değer çifti sayısını döndürür.