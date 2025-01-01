DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandard KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCHashMap<TKey,TValue>ContainsKey 

ContainsKey

Hash tablosunun belirli bir anahtarda anahtar/değer çiftiiçerip içermediğini belirler.

bool ContainsKey(
   TKey  key     // anahtar
   );

Parametreler

key

[in]  Anahtar.

Dönen Değer

Hash tablosunda belirtilen anahtarla bir anahtar/değer çifti varsa true değerini, aksi halde false değerini döndürür.