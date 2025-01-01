MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCHashMap<TKey,TValue>ContainsKey AddCountComparerContainsContainsKeyContainsValueCopyToClearRemoveTryGetValueTrySetValue ContainsKey Hash tablosunun belirli bir anahtarda anahtar/değer çiftiiçerip içermediğini belirler. bool ContainsKey( TKey key // anahtar ); Parametreler key [in] Anahtar. Dönen Değer Hash tablosunda belirtilen anahtarla bir anahtar/değer çifti varsa true değerini, aksi halde false değerini döndürür. Contains ContainsValue