MQL5 ReferansıSabitler, Sayımlar ve YapılarGiriş/Çıkış SabitleriDosya içi Konumu
Bir Dosyanın İçinde Konumlandırma
Çoğu dosya fonksiyonu, veri okuma/yazma işlemleriyle ilişkilidir. Aynı zamanda, FileSeek() fonksiyonunu kullanarak, bir dosya işaretçisinin konumunu, bir sonraki yazma veya okuma işleminin gerçekleştirileceği dosya içindeki bir konum olarak belirleyebilirsiniz. ENUM_FILE_POSITION sayımı, bir sonraki işlem için bayt bazında kaydırma işlemiyle belirleyebileceğiniz geçerli işaretçi pozisyonunu içerir.
ENUM_FILE_POSITION
|
Tanımlayıcı
|
Açıklama
|
SEEK_SET
|
Dosya başlangıcı
|
SEEK_CUR
|
Dosya işaretçisinin mevcut konumu
|
SEEK_END
|
Dosya sonu
