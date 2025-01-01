Bir Dosyanın İçinde Konumlandırma

Çoğu dosya fonksiyonu, veri okuma/yazma işlemleriyle ilişkilidir. Aynı zamanda, FileSeek() fonksiyonunu kullanarak, bir dosya işaretçisinin konumunu, bir sonraki yazma veya okuma işleminin gerçekleştirileceği dosya içindeki bir konum olarak belirleyebilirsiniz. ENUM_FILE_POSITION sayımı, bir sonraki işlem için bayt bazında kaydırma işlemiyle belirleyebileceğiniz geçerli işaretçi pozisyonunu içerir.

ENUM_FILE_POSITION

Tanımlayıcı Açıklama SEEK_SET Dosya başlangıcı SEEK_CUR Dosya işaretçisinin mevcut konumu SEEK_END Dosya sonu

