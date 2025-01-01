DokümantasyonBölümler
Bir Dosyanın İçinde Konumlandırma

Çoğu dosya fonksiyonu, veri okuma/yazma işlemleriyle ilişkilidir. Aynı zamanda, FileSeek() fonksiyonunu kullanarak, bir dosya işaretçisinin konumunu, bir sonraki yazma veya okuma işleminin gerçekleştirileceği dosya içindeki bir konum olarak belirleyebilirsiniz. ENUM_FILE_POSITION sayımı, bir sonraki işlem için bayt bazında kaydırma işlemiyle belirleyebileceğiniz geçerli işaretçi pozisyonunu içerir.

ENUM_FILE_POSITION

Tanımlayıcı

Açıklama

SEEK_SET

Dosya başlangıcı

SEEK_CUR

Dosya işaretçisinin mevcut konumu

SEEK_END

Dosya sonu

Ayrıca Bakınız

FileIsEnding, FileIsLineEnding