この指標は決済逆指値ラインを予備価格の時系列平滑を持ったBrainTrend1取引システムのデータによって構築します。

多くのトレーダーが、多くの偽シグナルを発生する標準的なBrainTrend1（BT1）の使用において難かしさを経験しました。この問題を解決するために、フィルタが使用され、追加の指標をもつチャートを読み込む必要がありました。この指標では、この問題が指標の算出に使用される価格の時系列のJMA平滑化の助けを借りて解決されます。

その結果、それはより安定したものとなっています。JMA平滑化は偽シグナルをかなり少なくすることができます。このような間隔は、システムによって平坦なものとして知覚されています。市場のボラティリティに対するシステム感度は現在、「Length_」パラメータで管理することができます。従来のBT1と比較して、この新しい指標はより信頼性の高いシステムで、トレンド追跡システムと呼ぶことができます。

コンパイルされたJMA.mq5指標ファイルをMQL5\Indicatorsに配置します。