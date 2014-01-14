请观看如何免费下载自动交易
SilverTrend_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
SilverTrend_HTF_Signal 在选择柱线位置显示彩色图形对象来代表 SilverTrend 指标生成的趋势方向或信号，以便执行交易，颜色可指明趋势或交易方向，并在入场时刻发送报警和声音信号。
当选择柱线上趋势延续时, 指标形成一个实心右三角图形对象报警, 颜色也与趋势方向对应。当选择柱线上趋势改变时, 指标以一个箭头报警，颜色和方向与执行合约的方向对应。
所有输入参数可分为三大组:
- SilverTrend 指标输入参数:
//+------------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融资产 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指标计算时间帧 input int RISK=3;
- SilverTrend_HTF_Signal indicator 指标输入参数对于指标可视化十分必要:
//---- 指标显示设置 input uint SignalBar=0; // 信号柱线索引, 0 是当前柱线 input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指标标签名 input color UpSymbol_Color=Lime; // 增长符号颜色 input color DnSymbol_Color=Magenta; // 下跌符号颜色 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 指标名颜色 input uint Symbols_Size=60; // 信号符号大小 input uint Font_Size=10; // 指标名字体大小 input int X_1=5; // 名称水平位移 input int Y_1=-15; // 名称垂直位移 input bool ShowIndName=true; // 指标名显示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// 边角位置 input uint X_=0; // 水平位移 input uint Y_=20; // 垂直位移
- SilverTrend_HTF_Signal indicator 指标输入参数对于触发报警和声音信号十分必要:
//---- 报警设置 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 指示版本 input uint AlertCount=0; // 提交报警次数
几个 提交报警次数 指标叠加在一个图表中的情况，它们应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。
放置 SilverTrend 指标编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/683
FiboCandles
本指标依据当前趋势和斐波那契级数校正来显示彩色蜡烛条，并在趋势改变时发送报警和声音信号。BykovTrend_HTF_Signal
BykovTrend_HTF_Signal 显示趋势方向，或以图形对象方式显示 BykovTrend 指标产生的合约执行信号，包括彩色趋势指示和合约方向。