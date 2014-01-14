SilverTrend_HTF_Signal mostra uma indicação do sentido da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador SilverTrend através de objeto gráfico colorido e envia alertas ou sinais de áudio em caso de um sinal de entrada no mercado.

No caso de uma tendência continua na barra de timeframe selecionada, o indicador informa através de um objeto gráfico sob a forma de estrela, a cor corresponderá a uma direção de tendência. No caso de uma mudança de tendência no timeframe selecionado, o indicador informa através uma seta na cor e direção correspondente para a execução de uma operação de negócios.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em dois grandes grupos:

Parâmetros de entrada do indicador SilverTrend:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int RISK= 4 ; Os parâmetros de entrada do indicador SilverTrend_HTF_Signal que são necessários para a visualização de indicador:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Lime; input color DnSymol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Parâmetros de entrada do indicador SilverTrend_HTF_Signal que são necessárias para desencadear alertas e sinais de áudio:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

No caso de vários indicadores SilverTrend_HTF_Signal serem usados em gráfico único, cada um deles deve ter seu próprio Symbols_Sirname (Etiqueta do nome do indicador), valor da variável string

Adicione o indicador SilverTrend compilado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators

Imagens: