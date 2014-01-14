Participe de nossa página de fãs
SilverTrend_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
SilverTrend_HTF_Signal mostra uma indicação do sentido da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador SilverTrend através de objeto gráfico colorido e envia alertas ou sinais de áudio em caso de um sinal de entrada no mercado.
No caso de uma tendência continua na barra de timeframe selecionada, o indicador informa através de um objeto gráfico sob a forma de estrela, a cor corresponderá a uma direção de tendência. No caso de uma mudança de tendência no timeframe selecionado, o indicador informa através uma seta na cor e direção correspondente para a execução de uma operação de negócios.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em dois grandes grupos:
- Parâmetros de entrada do indicador SilverTrend:
//+-----------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador| //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Ativo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Indicação do timeframe para o cálculo do indicador no gráfico input int RISK=4;
- Os parâmetros de entrada do indicador SilverTrend_HTF_Signal que são necessários para a visualização de indicador:
//---- Configuração para exibir o indicador input uint SignalBar=0; // Índice do timeframe da barra de sinal, 0 é a barra atual input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Etiqueta do nome do indicador input color UpSymol_Color=Lime; // Cor do símbolo de tendência para cima input color DnSymol_Color=Magenta; // Cor do símbolo de tendência para baixo input color IndName_Color=DarkOrchid; // Nome da cor do indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamanho do símbolo do sinal input uint Font_Size=10; // Tamanho da fonte do nome do Indicador input int X_1=5; // Deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // Deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // Exibir nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Localização da posição do símbolo no gráfico input uint X_=0; // Deslocamento horizontal input uint Y_=20; // Deslocamento vertical
- Parâmetros de entrada do indicador SilverTrend_HTF_Signal que são necessárias para desencadear alertas e sinais de áudio:
//---- Configurações de alerta input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Modo indicando o acionamento input uint AlertCount=0; // Número de alertas submetidos
No caso de vários indicadores SilverTrend_HTF_Signal serem usados em gráfico único, cada um deles deve ter seu próprio Symbols_Sirname (Etiqueta do nome do indicador), valor da variável string
Adicione o indicador SilverTrend compilado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/683
