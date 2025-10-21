Altın (XAUUSD M1) için en iyi scalping yöntemi

Altın mükemmel bir yatırım aracıdır. Yüksek volatilite ve en düşük vadeli işlem komisyonlarından bazılarını sunar. Altın ticareti yalnızca uzun vadeli trend takip stratejileriyle sınırlı değildir. Scalping stratejileri de altın için mükemmeldir.





İki hareketli ortalama alın ve bir kanal oluşturun. Sadece kanalın kendisiyle değil, hareketli ortalamaların yönüyle de ilgileniyoruz. Elbette, elinizdeki herhangi bir göstergeyle böyle bir kanal oluşturabilirsiniz; parametreleri makalenin sonunda vereceğim. Ancak, bu zahmete girmeden bu ücretsiz göstergeyi kullanmanızı öneririm.





Sistemin özü: XAUUSD M1. Scalping işlemine girmek için, kanalın alt sınırına değen ve üst sınırın üzerinde kapanan bir dakikalık bir çubuğa ihtiyacımız var. Bu süre zarfında, kanalı oluşturan hareketli ortalamalar yukarıyı göstermelidir. Bu çubuğun tepe noktasını kırdıktan sonra işleme gireceğiz. Görselde, giriş noktasını beyaz bir çizgiyle işaretledim. Sistem çok akıllıca. Grafiği kendiniz inceleyin ve bu basit koşulların çoğu kayıplı işlemi nasıl filtrelediğini göreceksiniz.









2-3 kanal genişliğinde bir mesafeden kâr alacağız. Bir takip eden stop emri kullanılabilir. Fiyat, giriş sinyalini oluşturan çubuğun en düşük seviyesini kırarsa pozisyonu tutmayın!





İşte bir satış örneği. Şunu belirtmek isterim ki, bu, şu anda gördüğümüz güçlü yükseliş trendi sırasında gerçekleşiyor.





Gösterge parametreleri





İki hareketli ortalama, çıkış noktalarını belirlemek için basit ama güçlü bir araçtır. Başarının anahtarı, bunların doğru kombinasyonu ve risk yönetimi kurallarına uymaktır. Bu MQL5 göstergesi, gerçek zamanlı sinyaller göndererek süreci basitleştirir. Stratejinizi kullanmadan önce mutlaka geriye dönük test edin.



