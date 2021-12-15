Heiken-Ashi Göstergesine Dayalı Bir Alım Satım Sistemi Örneği

Giriş



ABD'de yirmi yıldan uzun bir süre önce mum grafiğin ortaya çıkmasıyla birlikte, Batı piyasalarında boğa ve ayı güçlerinin nasıl çalıştığının anlaşılması konusunda bir devrim yaşandı. Mum grafikler popüler bir alım satım enstrümanı haline geldi ve yatırımcılar grafiklerin okunmasını kolaylaştırmak için onlarla çalışmaya başladı. Ancak mum grafiklerin yorumlanması birbirinden farklılık gösterir.

Geleneksel mum grafiği değiştiren ve algılanmasını kolaylaştıran bu yöntemlerden biri de Heikin Ashi teknolojisi olarak adlandırılmaktadır.

1. «Nani Desu Ka?»*



Bu konuyla ilgili ilk yayın 2004 yılında, «Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES» dergisinin Şubat sayısında ortaya çıktı; burada Dan Valcu «Using The Heikin Ashi Technique» başlıklı bir makale yayınladı (orijinal makaleye bağlantı: )

adlı kendi Web sitesinde yazar, 2003 yazında Ichimoku teknolojisini incelediğine ve sıklıkla olduğu gibi, bir piyasanın açıkça görülebilen bir trendini gördüğü birkaç diyagramı tesadüfen keşfettiğine dikkat çekmektedir. Bunun bir Heikin-Ashi diyagramı olduğu veya daha açık olmak gerekirse, bazı değiştirilmiş mum grafikler olduğu ortaya çıktı.

Bu analiz yöntemi, çok başarılı olan ve bu yöntemi bugün dahi kullanan bir Japon yatırımcı tarafından geliştirilmiştir. Yazarı şaşkına çevirecek bir şekilde, kitaplarda veya internette ilgili başka bir bilgi bulamadı; bu nedenle bunu bir dergide yayınlayarak tüm yatırımcıların kullanımına sunmaya karar verdi.

Heikin-Ashi yöntemi (Japonca'da heikin "orta" veya "denge" ve ashi "ayak" veya "çubuk" anlamına gelir) trendleri, bunların yönlerini ve güçlerini değerlendirmek için kullanılan görsel bir araçtır. Bu, alım satımın "Kutsal Kasesi" değildir, ancak trendleri görselleştirmek için kesinlikle iyi ve kullanımı kolay bir enstrümandır.

OHLC mum grafik değerinin hesaplanmasının nasıl yapıldığını düşünelim:

Mevcut çubuğun kapanışı: haClose = (Açılış + Yüksek + Düşük + Kapanış) / 4

Mevcut çubuğun açılışı: haOpen = (haOpen [önce.] + HaClose [önce]) / 2

Mevcut çubuğun maksimum düzeyi: haHigh = Maks. (Yüksek, haOpen, haClose)

Mevcut çubuğun minimum düzeyi: haLow = Min. (Düşük, haOpen, haClose)



"Açılış", "Yüksek", "Düşük" ve "Kapanış" değerleri mevcut çubuğa atıfta bulunmaktadır. "ha" ön eki, heikin-ashi'nin karşılık gelen değiştirilmiş değerlerini göstermektedir.

Piyasa bilgilerinin algılanmasını kolaylaştırmak için, Heikin-Ashi teknolojisi, normal grafikteki düzensizliği ortadan kaldıran ve trendlerin ve konsolidasyonların daha iyi bir resmini sunan sentetik mum grafikler adlı grafikler oluşturarak geleneksel mum grafiğini değiştirir. Yalnızca bu yöntemle oluşturulan mum grafiğe bakarak, piyasaya ve onun tarzına ilişkin iyi bir genel bakış elde edebilirsiniz:

Şekil 1. Sol tarafta normal mum grafik(a), sağ tarafta Heikin-Ashi grafiği(b) gösterilmiştir.



Şekil 1'de, geleneksel Japon mum grafikleri ile Heiken Ashi mum grafikleri arasındaki fark gösterilmiştir. Bu grafiklerin ayırt edici özelliği, yukarı doğru bir trendde beyaz mumların çoğunun herhangi bir gölgeye sahip olmamasıdır. Düşen bir trendde, siyah mumların çoğunun üst gölgesi yoktur. Heiken Ashi grafiği kırılma göstermez; bu nedenle öncekinin orta seviyesinde yeni bir mum açılır.

Heiken-Ashi grafiğindeki mum grafikler, geleneksel mum grafiklere göre daha fazla trend göstergesi gösterir. Trend zayıfladığında, mum grafiklerin gövdeleri küçülür ve gölgeler büyür. Mum grafiklerin rengindeki değişiklik al / sat sinyalidir. Bu grafiklere dayanarak bir düzeltici hareketin sonunu belirlemek en uygunudur.

Bu gösterge MetaTrader 5'in bir parçasıdır ve onu «Indicators \\ Examples \\ Heiken_Ashi.mq5» klasöründe bulabilirsiniz. Göstergeyi grafiğe yüklemeden önce grafiği doğrusal yapmanızı tavsiye ederim. Ayrıca, grafik özelliklerinde, "Genel" sekmesinde, "üst grafikten" öğesinin işaretini kaldırın.

Heiken-Ashi yönteminin bir "Kutsal Kase" olmadığı gerçeğine bir kez daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunu kanıtlamak için yalnızca bu tekniği kullanarak basit bir alım satım sistemi (TS) oluşturmaya çalışacağım.



Bunu yapmak için, MQL5 programlama dilini ve standart kitaplık sınıflarını kullanarak basit bir Expert Advisor oluşturmamız ve ardından MetaTrader 5 terminalinin strateji test cihazını kullanarak bunu geçmiş veriler üzerinde test etmemiz gerekiyor.

2. Alım Satım Sistemi Algoritması

İşleri çok karmaşık hale getirmeden, şu sitede Dan Valcu tarafından önerilen Heiken-Ashi prosedürünün altı temel kuralını kullanarak algoritmayı oluşturuyoruz: http://www.educofin.com/

Artış trendi - mavi mum grafik haClose> haOpen Düşüş trendi - kırmızı mum grafik haClose <haOpen Güçlü bir artış trendi - içinde Düşük haOpen == haLow'un olmadığı mavi bir mum grafik Güçlü bir düşüş trendi - içinde Yüksek haOpen == haHigh'ın olmadığı kırmızı bir mum grafik Konsolidasyon - küçük gövdeli (herhangi bir renkte) ve uzun gölgeli bir dizi mum grafik Trend değişikliği - küçük gövdeli ve zıt renkte uzun gölgeli bir mum grafik. Bu her zaman güvenilir bir sinyal değildir ve bazen yalnızca konsolidasyonun bir parçası olabilir (5).

(1,2) eğiliminin anlaşılması kolaydır - bir işlemdeysek, pozisyonu bir önceki mum grafiğin 1-2 puan altında / üstünde hareket ettirerek tutmamız yeterlidir.

Güçlü bir eğilim (3,4) - durdurmayı yukarı çekerek aynı şekilde hareket ederiz.

Konsolidasyon (5) ve trend değişikliği (6), pozisyonu kapatır (durdurma tarafından kapatılmamışsa), ancak daha sonra zıt bir pozisyon açıp açmamaya karar vermemiz gerekir. Kararı vermek için, konsolidasyon mu yoksa tersine çevirme mi olduğunu bir şekilde belirlememiz gerekir. Göstergeler, mum grafik analizi veya grafik analizi üzerine kurulu bir filtreye ihtiyacımız olacak.

Makalemizin amaçları arasında karlı bir stratejinin oluşturulması değil, bunun sonucunda neleri başaracağımız yer almaktadır. Bu nedenle, zıt renkte bir mumun ortaya çıkması durumunda, pozisyonu kapatacağımızı ve zıt yönde yeni bir mum açacağımızı düşünelim.

Algoritmamız şu şekilde olur:

Zıt renkte bir mum oluştuktan sonra, varsa bir önceki pozisyonu kapatırız ve yeni bir mumun açılışında bir pozisyon açarız, önceki mumun minimum/maksimum düzeyinin 2 puan altında/üstünde bir durdurma kurarız. Trend - durdurmayı önceki mumun minimum/ maksimum düzeyinin 2 puan altına /üstüne taşırız. Güçlü bir trendle, trendle aynı şekilde adımlar atıyoruz; yani durdurmayı hareket ettiriyoruz.

Genel olarak, her şey oldukça basit; bunun okuyucu için açık olacağını umuyorum. Şimdi bunu MQL5 diline uygulayacağız.

3. Expert Advisor'ı MQL5'te Programlama

Bir Expert Advisor oluşturmak için yalnızca bir giriş parametresine ihtiyacımız olacak - lotun boyutu, iki olay işleyicisinin OnInit (), OnTick () işlevleri ve kendi işlevimiz olan CheckForOpenClose ().

MQL5'te giriş parametrelerini ayarlamak için Giriş değişkenlerini kullanırız.



input double Lot= 0.1 ;

OnInit () işlevi, Init olay işleyicisidir. Başlatma olayları, Expert Advisor yüklendikten hemen sonra oluşturulur.

Bu işlevin kodunda göstergeyi Expert Advisor'a bağlayacağız. Yukarıda bahsettiğim gibi, standart MetaTrader 5 bir Heiken_Ashi.mq5 göstergesi içerir.

Göstergeyi hesaplamak için formüllerimiz varsa ve Expert Advisor kodundaki değerleri hesaplayabiliyorsak neden bu kadar karmaşıklık olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Evet, kabul ediyorum ki, bunu yapmak mümkün, ancak bunlardan birine dikkatlice bakarsanız:

haOpen=(haOpen[önceki]+haClose[önceki])/2

bağımsız hesaplamalar için belirli bir zorluk yaratan ve hayatımızı güçleştiren önceki değerleri kullandığını görürsünüz. Bu nedenle, bağımsız hesaplamalar yerine, özel göstergemizi, özellikle iCustom işlevini bağlamak için MQL5'in özelliklerinden yararlanacağız.

Bunu yapmak için OnInit() işlevinin gövdesine aşağıdaki satırı ekleriz:

hHeiken_Ashi= iCustom ( NULL , PERIOD_CURRENT , "Examples\\Heiken_Ashi" );

bunun sonucunda, gelecekte ihtiyaç duyacağımız Heiken_Ashi.mq5 göstergesinin tanıtıcısı olan hHeiken_Ashi genel değişkenini elde ederiz.

OnTick () işlevi, yeni bir tick'in görünümüyle oluşturulan NewTick () olayının işleyicisidir.

void OnTick () { if ( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) if ( BarsCalculated (hHeiken_Ashi)> 100 ) { CheckForOpenClose(); } }

TerminalInfoInteger işlevi (TERMINAL_TRADE_ALLOWED) alım satım işlemine izin verilip verilmediğini kontrol eder. BarsCalculated (HHeiken_Ashi) işlevini kullanarak, bizim durumumuzda Heiken_Ashi.mq5 olan istenen gösterge için hesaplanan veri miktarını kontrol ederiz.

Ve her iki koşul da karşılanırsa, ana işin gerçekleştiği CheckForOpenClose () işlevimizin yerine getirildiğini görürüz. Bunu daha dikkatli bir şekilde gözden geçirelim.

TS'mizin şartlarında, talimatların kurulumunun yeni bir mum grafiğin açılışında gerçekleştiği belirtildiği için yeni bir mum grafiğin açılıp açılmadığını belirlememiz gerekir. Bunu yapmanın birçok yolu vardır ama en basiti ticklerin hacmini kontrol etmektir. Dolayısıyla, tick hacmi bire eşitse, bu, yeni bir çubuğun açıldığını gösterir; bu durumda TS şartlarını kontrol etmeli ve talimat vermelisiniz.

Bunu şu şekilde uyguluyoruz:

MqlRates rt[ 1 ]; if ( CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 1 ,rt)!= 1 ) { Print ( "CopyRates of " , _Symbol , " failed, no history" ); return ; } if (rt[ 0 ].tick_volume> 1 ) return ;

Bir öğe boyutunda MqlRates türünde bir değişken dizisi oluşturun. CopyRates () işlevini kullanarak son çubuğun değerlerini elde edin. Ardından tick hacmini kontrol edin ve birden büyükse işlevi sonlandırın, değilse hesaplamalara devam edin.

Daha sonra, #define yönergesini kullanarak birkaç anımsatıcı sabit bildiririz:

#define BAR_COUNT 3 #define HA_OPEN 0 #define HA_HIGH 1 #define HA_LOW 2 #define HA_CLOSE 3

Ardından diziyi bildiririz:

double haOpen[BAR_COUNT],haHigh[BAR_COUNT],haLow[BAR_COUNT],haClose[BAR_COUNT];

ve CopyBuffer () işlevini kullanarak uygun dizilerdeki gösterge değerlerini elde ederiz.

if ( CopyBuffer (hHeiken_Ashi,HA_OPEN, 0 ,BAR_COUNT,haOpen)!=BAR_COUNT || CopyBuffer (hHeiken_Ashi,HA_HIGH, 0 ,BAR_COUNT,haHigh)!=BAR_COUNT || CopyBuffer (hHeiken_Ashi,HA_LOW, 0 ,BAR_COUNT,haLow)!=BAR_COUNT || CopyBuffer (hHeiken_Ashi,HA_CLOSE, 0 ,BAR_COUNT,haClose)!=BAR_COUNT) { Print ( "CopyBuffer from Heiken_Ashi failed, no data" ); return ; }

Verilerin dizinin değişkenlerinde nasıl depolandığına dikkatinizi çekmek istiyorum.

"En eski" (geçmişte) çubuk, dizinin ilk öğesinde (sıfır) depolanır.

Sonuncuda "en yeni" (mevcut) çubuk depolanır: BAR_COUNT-1 (Şek. 2).





Şekil 2. Mum grafiklerin sırası ve dizinin indeks değerleri

Ve böylece OHLC Heiken-Ashi değerlerini elde ettik; geriye pozisyonların açılması veya sürdürülmesi için koşulları doğrulamak kalıyor.



Satış sinyalinin işlenmesini ayrıntılı olarak göz önünde bulundurun.

Daha önce de belirttiğim gibi, üç Heiken-Ashi mum grafiğin değerlerini aldık. Mevcut değer, [BAR_COUNT-1 = 2] numaralı hücrelerde yer alır ve bizim için gerekli değildir. Önceki değerler [BAR_COUNT-2 = 1] hücrelerindedir ve önceki çubuklar [BAR_COUNT-3 = 0] hücrelerindedir (bkz. Şek. 2) ve bu iki çubuğa dayanarak alım satım işlemi yapma hüküm ve koşullarını kontrol edeceğiz.

Daha sonra enstrümandaki açık pozisyonları kontrol etmemiz gerekir. Bunu yapmak için varsayılan kitaplığın alım satım sınıflarına ait CPositionInfo sınıfını kullanacağız. Bu sınıf, açık pozisyonlar ile ilgili bilgi edinmemizi sağlar. Select (_Symbol) yöntemini kullanarak enstrümanımızdaki açık pozisyonların varlığını belirleriz ve bunlar varsa, o zaman Type () yöntemini kullanarak açık pozisyonların türünü belirleriz.

Şu anda satın almak için açık bir pozisyonumuz varsa, onu kapatmamız gerekir.

Bunu yapmak için, alım satım işlemlerini gerçekleştirmek için tasarlanmış standart sınıf kitaplığının CTrade sınıfı yöntemlerini kullanırız.

PositionClose (const dize sembolü, ulong sapma) yöntemini kullanarak, sembolün enstrümanın adı olduğu ve ikinci parametre olan sapmanın kapanış fiyatının izin verilebilir sapması olduğu satın alma işlemini kapatacağız.

Ardından mum grafiklerin kombinasyonunu TS'mize göre kontrol ederiz. Yeni oluşturulan mum grafiklerin yönünü zaten kontrol ettiğimiz için ([BAR_COUNT-2] indeksi ile), yalnızca ondan önceki mum grafiği kontrol etmemiz ([BAR_COUNT-3] indeksi ile) ve pozisyonu açmak için gerekli adımları gerçekleştirmemiz gerekir.

if (posinf.Select( _Symbol )) { if (posinf.Type()== POSITION_TYPE_BUY ) { trade.PositionClose( _Symbol , 3 ); } } double stop_loss= NormalizeDouble (haHigh[BAR_COUNT- 2 ], _Digits )+ _Point * 2 ; double stop_level= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK )+ SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL )* _Point ; if (stop_loss<stop_level) stop_loss=stop_level; if (haOpen[BAR_COUNT- 3 ]<haClose[BAR_COUNT- 3 ]) { if (!trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_SELL ,lot, SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ),stop_loss, 0 )) Print (trade.ResultRetcodeDescription()); } else if (posinf.Select( _Symbol )) { if (!trade.PositionModify( _Symbol ,stop_loss, 0 )) Print (trade.ResultRetcodeDescription()); }

Burada dikkatinizi CTrade sınıfının üç yönteminin kullanımına yöneltmeniz gerekiyor:

Yöntem PositionOpen (sembol, order_type, hacim, fiyat, sl, tp, açıklama) Sembolün enstrümanın adı olduğu bir pozisyon açmak için kullanılır, order_type - talimat türü, hacim - lot boyutu, fiyat - satın alma fiyatı, sl - Durdurma, tp - kar, comment - açıklama.

Yöntem PositionModify (sembol, sl, tp) Sembolün enstrümanın adı olduğu durdurma ve karın değerini değiştirmek için kullanılır, sl - Durdurma, tp - kar. Bu yöntemi kullanmadan önce açık bir pozisyon olup olmadığını kontrol etmeniz gerektiğine dikkat çekmek istiyorum.

ResultRetcodeDescription () yöntemi, kod hatasının açıklamasını satır şeklinde almak için kullanılır.

stop_loss değişkeninin hesaplanmasında, haHigh [BAR_COUNT-2] değeri, göstergeden alınan bir hesaplamadır ve doğru bir şekilde kullanılması için NormalizeDouble (haHigh [BAR_COUNT-2], _Digits) işlevi tarafından yapılan normalleştirmeyi gerektirir.

Bu, sat sinyalinin işlenmesini tamamlar.

Satın almak için aynı prensibi kullanırız.

Expert Advisor'ın tam kodu şu şekildedir:

#property copyright "VDV Soft" #property link "vdv_2001@mail.ru" #property version "1.00" #include <Trade\AccountInfo.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> input double Lot= 0.1 ; int hHeiken_Ashi; int OnInit () { hHeiken_Ashi= iCustom ( NULL , PERIOD_CURRENT , "Examples\\Heiken_Ashi" ); return ( 0 ); } void OnTick () { if ( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) if ( BarsCalculated (hHeiken_Ashi)> 100 ) { CheckForOpenClose(); } } void CheckForOpenClose() { MqlRates rt[ 1 ]; if ( CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 1 ,rt)!= 1 ) { Print ( "CopyRates of " , _Symbol , " failed, no history" ); return ; } if (rt[ 0 ].tick_volume> 1 ) return ; #define BAR_COUNT 3 #define HA_OPEN 0 #define HA_HIGH 1 #define HA_LOW 2 #define HA_CLOSE 3 double haOpen[BAR_COUNT],haHigh[BAR_COUNT],haLow[BAR_COUNT],haClose[BAR_COUNT]; if ( CopyBuffer (hHeiken_Ashi,HA_OPEN, 0 ,BAR_COUNT,haOpen)!=BAR_COUNT || CopyBuffer (hHeiken_Ashi,HA_HIGH, 0 ,BAR_COUNT,haHigh)!=BAR_COUNT || CopyBuffer (hHeiken_Ashi,HA_LOW, 0 ,BAR_COUNT,haLow)!=BAR_COUNT || CopyBuffer (hHeiken_Ashi,HA_CLOSE, 0 ,BAR_COUNT,haClose)!=BAR_COUNT) { Print ( "CopyBuffer from Heiken_Ashi failed, no data" ); return ; } if (haOpen[BAR_COUNT- 2 ]>haClose[BAR_COUNT- 2 ]) { CPositionInfo posinf; CTrade trade; double lot=Lot; if (posinf.Select( _Symbol )) { if (posinf.Type()== POSITION_TYPE_BUY ) { trade.PositionClose( _Symbol , 3 ); } } double stop_loss= NormalizeDouble (haHigh[BAR_COUNT- 2 ], _Digits )+ _Point * 2 ; double stop_level= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK )+ SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL )* _Point ; if (stop_loss<stop_level) stop_loss=stop_level; if (haOpen[BAR_COUNT- 3 ]<haClose[BAR_COUNT- 3 ]) { if (!trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_SELL ,lot, SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ),stop_loss, 0 )) Print (trade.ResultRetcodeDescription()); } else if (posinf.Select( _Symbol )) { if (!trade.PositionModify( _Symbol ,stop_loss, 0 )) Print (trade.ResultRetcodeDescription()); } } if (haOpen[BAR_COUNT- 2 ]<haClose[BAR_COUNT- 2 ]) { CPositionInfo posinf; CTrade trade; double lot=Lot; if (posinf.Select( _Symbol )) { if (posinf.Type()== POSITION_TYPE_SELL ) { trade.PositionClose( _Symbol , 3 ); } } double stop_loss= NormalizeDouble (haLow[BAR_COUNT- 2 ], _Digits )- _Point * 2 ; double stop_level= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID )- SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL )* _Point ; if (stop_loss>stop_level) stop_loss=stop_level; if (haOpen[BAR_COUNT- 3 ]>haClose[BAR_COUNT- 3 ]) { if (!trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_BUY ,lot, SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ),stop_loss, 0 )) Print (trade.ResultRetcodeDescription()); } else if (posinf.Select( _Symbol )) { if (!trade.PositionModify( _Symbol ,stop_loss, 0 )) Print (trade.ResultRetcodeDescription()); } } }

Expert Advisor'ın tam metni ekteki Heiken_Ashi_Expert.mq5 dosyasında bulunabilir. Kataloga kopyalayın .. \\ MQL5 \\ Experts, ardından "Araçlar -> MetaQuotes Dil Düzenleyicisi" menüsünden MetaEditor'ı çalıştırın veya «F4» tuşunu kullanın. Daha sonra "Gezgin" penceresinde, «Experts» sekmesini açın ve üzerine çift tıklayarak Heiken_Ashi_Expert.mq5 dosyasını düzenleme penceresine indirin ve «F7» tuşuna basarak derleyin.



Tüm işlemler doğru bir şekilde gerçekleştirildiyse, "Gezgin" penceresinde, "Expert Advisors" sekmesinde Heiken_Ashi_Expert dosyası oluşturulacaktır. Heiken_Ashi.mq5 göstergesi \\ MQL5 \\ Indicators \\ Examples \\ katalogunda konumlandırıldığı şekilde derlenmelidir.



4. Alım satım sistemini geçmiş veriler üzerinde test etme



Alım satım sistemimizin uygulanabilirliğini kontrol etmek için alım satım platformunun bir parçası olan MetaTrader 5 strateji test cihazını kullanacağız. Test cihazı, "Görünüm -> Strateji Test Cihazı" terminal menüsünden veya « Ctrl + R » tuş kombinasyonuna basılarak çalıştırılır. Başlatıldığında, "Ayarlar" sekmesini buluruz (Şekil 3).





Şekil 3. Strateji Test Cihazı ayarları



Expert Advisor'ı Yapılandırma - Expert Advisor'lar listesinden seçim yapın, test aralığını 2000'in başından 2009'un sonuna kadar belirtin, ilk para yatırma miktarı 10.000 USD'dir, optimizasyonu devre dışı bırakın (çünkü yalnızca bir giriş parametremiz var ve biz yalnızca TS'nin uygulanabilirliğini kontrol etmek istiyoruz).

Test, iki para birimi çifti kullanılarak yapılacaktır. Ben EURUSD ve GBPUSD para birimi çiftlerini seçmeye karar verdim.

Test için aşağıdaki zaman aralıklarını almaya karar verdim: H3, H6 ve H12. Bunun neden olduğunu soracaksınız. Çünkü TS'yi MetaTrader4 terminalinde bulunmayan zaman aralıklarında test etmek istedim.

İşte başlıyoruz. EURUSD test para birimini, H3 test dönemini seçerek "Başlat"a tıklıyoruz. Testin tamamlanmasının ardından test cihazı penceresinde iki yeni sekme görürüz: "Sonuçlar" (Şek. 4) ve "Grafik" (Şek. 5).





Şekil 4. Strateji test cihazı ile EURUSD H3'ün test sonucu

Test sonuçlarından (Şek. 4) 2000'in başından 2009'un sonlarına kadar olan dönem için verilen parametrelerle TS'nin $ -2560,60 USD zarar ettiğini görebilirsiniz.



Grafikte (Şek. 5), bize zaman içinde TS'nin performansını gözden geçirme ve sistem hatalarının analizini yapma fırsatı sunan kar ve zararların zaman içindeki dağılımı gösterilmiştir.





Şekil 5. Strateji Test Cihazının "Grafik" sekmesi (EURUSD H3)

"Sonuçlar" sekmesinin varsayılan olarak basit bir rapor oluşturduğunu söylemeyi neredeyse unutuyordum. Ayrıca, işlemleri, talimatları ve yazılı dosya raporlarını görüntüleme olanağına sahibiz.



Bunu yapmak için, imleci sekmenin üzerine getirerek farenin sağ tuşuna tıklayıp uygun menü öğesini seçeriz:





Şekil 6. Strateji Test Cihazının Sonuçlar sekmesinin bağlam menüsü



Altı saatlik bir süre boyunca yapılan testlerin sonuçları (H6) şu şekildedir:





Şekil 7. Strateji Test Cihazının Sonuçlar sekmesi (EURUSD H6)

on iki saatlik bir süre boyunca (H12).





Şekil 8. Strateji Test Cihazı Sonuçları sekmesi (EURUSD H12)

EURUSD gibi para birimi çiftlerinde stratejimiz etkili değil gibi görünüyor. Ancak çalışma dönemindeki değişikliğin sonucu önemli ölçüde etkilediğini görebiliriz.

TS'mizin verimliliği konusunda nihai sonuçlara varmak için testimizi GBPUSD para birimi çiftine genişletiyoruz.





Şekil 9. Strateji Test Cihazı Sonuçları sekmesi (GBPUSD H3)





Şekil 10. Strateji Test Cihazı Sonuçları sekmesi (GBPUSD H6)









Şekil 11. Strateji Test Cihazı Sonuçları sekmesi (GBPUSD H12)





Şekil 12. Strateji Test Cihazı Grafiği sekmesi (GBPUSD H12)

Test sonuçlarını analiz ettikten sonra, GBPUSD gibi bir para birimi çifti kullanarak sistemimizin iki ayrı durumda olumlu sonuçlar verdiğini gördük. On iki saatlik bir süre zarfında, dokuz yılda alınmasına rağmen 8903,23 USD gibi önemli bir kar elde ettik.

İlgilenen kişiler diğer para birimi çiftlerini test edebilir. Benim varsayımım, parite ne kadar değişken olursa o kadar iyi sonuç alınması ve daha uzun süre kullanılması gerektiğidir.



Sonuç



Sonuç olarak, bu alım satım sisteminin "Kutsal Kase" olmadığını ve tek başına kullanılamayacağını vurguluyorum.

Ancak, ek sinyallerle (mum grafik analizi, dalga analizi, göstergeler, trendler) tersine dönüş sinyallerini konsolidasyon sinyallerinden ayırırsak, o zaman bazı değişken alım satım enstrümanlarında, "çılgın" bir kar getirme olasılığı pek mümkün olmasa da, oldukça uygulanabilir olabilir.

__________________________________

* "Nani Desu Ka?" - Bu nedir? (Japonca)

