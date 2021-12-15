Delphi'de MQL5 için DLL yazma kılavuzu

Giriş



DLL yazma mekanizması, Delphi 2009 geliştirme ortamının bir örneği kullanılarak ele alınacaktır. Bu sürüm, MQL5'te tüm satırların Unicode biçiminde saklanması nedeniyle seçildi. Delphi'nin eski sürümlerinde, SysUtils modülünde Unicode biçimindeki satırlarla çalışma işlevi yoktur.



Herhangi bir nedenle daha önceki bir sürümü kullanıyorsanız (Delphi 2007 ve daha eski), o zaman ANSI biçiminde satırlarla çalışmanız ve MetaTrader 5 ile veri alışverişi yapmak için Unicode'a doğrudan ve ters dönüştürmeler üretmeniz gerekir. Bu tür zorlukları önlemek için MQL5 için DLL modülünü Delphi 2009'dan daha eski olmayan bir ortamda geliştirmenizi tavsiye ederim. Delphi'yi tanımak için 30 günlük deneme sürümü http://embarcadero.com resmi web sitesinden indirilebilir.

1. Proje Oluşturma



Projeyi oluşturmak için menü öğesini seçerek DLL Sihirbazını çalıştırmamız gerekir: 'Dosya -> Yeni -> Diğer ... -> DLL Sihirbazı' (Şekil 1'de gösterildiği gibi.)

Şekil 1. DLL Sihirbazını kullanarak proje oluşturma

Sonuç olarak, Şekil 2'de gösterildiği gibi boş bir DLL projesi oluşturacağız.





Şekil 2. Boş DLL projesi

Projenin başlığındaki uzun açıklamanın özünde, size dinamik olarak ayrılmış bellekle çalışırken doğru bir bağlantı ve bir bellek yöneticisinin kullanımı hatırlatılmıştır. Bu, dizelerle ilgili bölümde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Yeni DLL'yi işlevlerle doldurmaya başlamadan önce projeyi yapılandırmak önemlidir.

Menüden proje özellikleri penceresini açın: 'Proje -> Seçenekler ...' veya klavye 'Shift + Ctrl + F11' aracılığıyla.

Hata ayıklama sürecini basitleştirmek için, DLL dosyasının doğrudan '.. \\MQL5\\Libraries' Alım Satım Terminali MetaTrtader5 klasöründe oluşturulması gerekir. Bunu yapmak için, DelphiCompiler sekmesinde, Şekil 3'te gösterildiği gibi ilgili özellik değeri Çıktı dizinini ayarlayın. Bu, DLL tarafından oluşturulan dosyayı proje klasöründen terminal klasörüne sürekli kopyalama ihtiyacını ortadan kaldıracaktır.

Şekil 3. Ortaya çıkan DLL dosyasını depolamak için klasörü belirtin

Derleme sırasında BPL modüllerinin Windows sistem klasöründe bulunmadan bağlanmasını önlemek için, oluşturulan DLL gelecekte çalışmayacaktır, Paketler sekmede Şekil 4'te gösterildiği gibi Çalıştırma zamanı paketleri ile derle bayrağının işaretli olmadığını kontrol etmek önemlidir.

Şekil 4. BPL modüllerini derlemeden hariç tutma

Proje yapılandırmasını tamamladıktan sonra, onu çalışma klasörünüze kaydedin, belirtilen proje adı, derlenen DLL dosyasının gelecekteki adıdır.

2. Yordamları ve işlevleri ekleme



Parametresiz bir yordam örneğinde, DLL modülünde dışa aktarılan yordamları ve işlevleri yazarken genel durumu ele alalım. Parametrelerin bildirilmesi ve aktarılması bir sonraki bölümde tartışılacaktır.

Küçük bir arasöz. Programcı, yordamları ve işlevleri Object Pascal dilinde yazarken, bu ortam için geliştirilmiş sayısız bileşenden bahsetmek yerine, yerleşik Delphi işlevlerini kullanma fırsatına sahiptir. Örneğin, bir metin mesajı ile kalıcı bir pencerenin görüntüsünü getirmek gibi aynı eylemin performansı için, bir API işlevi - MessageBox ve VCL kitaplığından bir yordam - ShowMessage olarak kullanabilirsiniz.



İkinci seçenek, İletişim Kutuları modülünün dahil edilmesine yol açar ve standart Windows iletişim kutularıyla kolay çalışma avantajı sağlar. Ancak, ortaya çıkan DLL dosyasının boyutu yaklaşık olarak 500 KB artacaktır. Dolayısıyla, çok fazla disk alanı kaplamayan küçük DLL dosyaları oluşturmayı tercih ediyorsanız, VCL bileşenlerini kullanmanızı tavsiye etmem.

Örnek bir test projesi açıklamaları ile birlikte aşağıda verilmiştir:

library dll_mql5; uses Windows, // necessary for the work of the MessageBox function Dialogs; // necessary for the work of the ShowMessage procedure from the Dialogs module var Buffer: PWideChar; procedure MsgBox(); stdcall ; begin { 1 } MessageBox( 0 , 'Hello World!' , 'terminal' , MB_OK); { 2 } ShowMessage( 'Hello World!' ); // alternative to the MessageBox function end ; exports {A} MsgBox, {B} MsgBox name 'MessageBox' ; procedure DLLEntryPoint(dwReason: DWord); begin case dwReason of DLL_PROCESS_ATTACH: Buffer:=AllocMem(BUFFER_SIZE); DLL_PROCESS_DETACH: FreeMem(Buffer); end ; end ; begin DllProc := @DLLEntryPoint; DLLEntryPoint(DLL_PROCESS_ATTACH); end .

Dışa aktarılan tüm işlevler, stdcall veya cdecl değiştiricisiyle bildirilmelidir. Bu değiştiricilerin hiçbiri belirtilmezse, Delphi varsayılan olarak fastcall sözleşmesini kullanır; bu, öncelikle parametreleri iletmek için yığın yerine CPU kayıtlarını kullanır. DLL. harici işlevlerin çağrılması aşamasında, iletilen parametrelerle çalışırken kesinlikle bir hataya yol açacaktır.

"Begin end" bölümü, bir DLL olay işleyicisinin standart başlatma kodunu içerir. DLLEntryPoint geri çağrı yordamı, kendisini çağıran sürece bağlanırken ve bağlantıyı keserken çağrılacaktır. Bu olaylar, örnekte gösterildiği gibi kendi ihtiyaçlarımız için ayrılmış doğru dinamik bellek yönetimi için kullanılabilir.

MQL5 için Çağrı:

#import "dll_mql5.dll" void MsgBox( void ); void MessageBox ( void ); #import MsgBox(); dll_mql5:: MessageBox ();

3. İşleve Parametre İletme ve Döndürülen Değerler



Parametrelerin iletilmesini düşünmeden önce MQL5 ve Object Pascal için veri uygunluk tablosunu analiz edelim.

MQL5 için veri türü

Object Pascal (Delphi) için veri türü

Not

karakter ShortInt

uchar

Byte

kısa

SmallInt

ushort

Word



int

Tamsayı

uint Kardinal

long Int64

ulong

UInt64



float Tek

çift Çift



ushort (символ) WideChar

dize PWideChar bool Boolean datetime TDateTime dönüştürme gereklidir (bu bölümde aşağıya bakınız) renk TColor

Tablo 1. MQL5 ve Object Pascal için veri uygunluk tablosu

Tablodan da görebileceğiniz gibi, datetime dışındaki tüm veri türleri için Delphi'nin tam bir analogu vardır.

Şimdi parametre iletiminin iki yolunu göz önünde bulundurun: Değere göre ve referansa göre. Her iki sürüm için parametre bildiriminin biçimi Tablo 2'de verilmiştir.

Parametreleri aktarma yöntemi

MQL5 için Bildirim

Delphi için Bildirim

Not değere göre

int func (int a); func (a:Integer): Integer; correct

int func (int a);

func (var a: Integer): Integer;

Hata: <Bellek adresine> erişim ihlali yazma bağlantıya göre

int func (int &a);

func (var a: Integer): Integer;

doğru, ancak satırlar bir değiştirici değişkeni olmadan iletilir! int func (int &a); func (a: Integer): Integer; hata: değişkenin değeri yerine bellek hücresinin adresini içeriyor

Tablo 2. Parametre iletme yöntemleri



Şimdi iletilen parametreler ve döndürülen değerlerle çalışma örneklerini ele alalım.

3.1 Tarih ve saati dönüştürme

İlk olarak, dönüştürmek istediğiniz tarih ve saat türüne değinelim; zira datetime türü yalnızca boyutunda TDateTime'a karşılık gelir, ancak biçim olarak karşılık gelmez. Dönüştürme kolaylığı için, alınan veri türü olarak TDateTime yerine Int64'ü kullanın. Aşağıda doğrudan ve ters dönüşüm için işlevler verilmiştir:

uses SysUtils, DateUtils; // used for the function IncSecon, DateTimeToUnix

3.2 Basit veri türleri ile çalışma

Örnekte verilmiş olan en sık kullanılan basit veri türlerinin (int, double, bool ve datetime) nasıl aktarılacağını inceleyelim.



Object Pascal için Çağrı:

function SetParam( var i: Integer; d: Double; const b: Boolean; var dt: Int64): PWideChar; stdcall; begin if (b) then d:= 0 ; // the value of the variable d is not changed in the calling program i:= 10 ; dt:= TDateTime_To_MQL5_Time(Now()); Result:= 'value of variables i and dt are changed' ; end ;

MQL5 için Çağrı:

#import "dll_mql5.dll" string SetParam( int &i, double d, bool b, datetime &dt); #import int i = 5 ; double d = 2.8 ; bool b = true; datetime dt= D'05.05.2010 08:31:27' ; s=SetParam(i,d,b,dt); printf ( "%s i=%s d=%s b=%s dt=%s" ,s, IntegerToString (i), DoubleToString (d),b? "true" : "false" , TimeToString (dt));

The values of variables i and dt are changed i = 10 d = 2.80000000 b = true dt = 2009.05 . 05 08 : 42

Sonuç:

d'nin değeri, değere göre aktarıldığından beri değişmemiştir. Bir değişkenin değerinde değişiklikler meydana gelmesini önlemek için, bir DLL işlevi içinde b değişkeninde bir const. değiştiricisi kullanılmıştır.

3.3 Yapılar ve dizilerle çalışma

Birçok durumda, farklı türlerdeki parametreleri yapılarda ve bir türdeki parametreleri dizilerde gruplandırmak yararlıdır. SetParam işlevinin aktarılan tüm parametreleriyle, önceki örnekten bunları bir yapıya entegre ederek çalışmayı düşünün.

Object Pascal için Çağrı:

type StructData = packed record i: Integer; d: Double; b: Boolean; dt: Int64; end ; //----------------------------------------------------------+ function SetStruct( var data: StructData): PWideChar; stdcall ; //----------------------------------------------------------+ begin if (data.b) then data.d:=0; data.i:= 10; // assign a new value for i data.dt:= TDateTime_To_MQL5_Time(Now()); // assign the current time for dt Result:= ' The values of variables i, d and dt are changed '; end ;

MQL5 için Çağrı:

struct STRUCT_DATA { int i; double d; bool b; datetime dt; }; #import "dll_mql5.dll" string SetStruct(STRUCT_DATA &data); #import STRUCT_DATA data; data.i = 5 ; data.d = 2.8 ; data.b = true; data.dt = D'05.05.2010 08:31:27' ; s = SetStruct(data); printf ( "%s i=%s d=%s b=%s dt=%s" , s, IntegerToString (data.i), DoubleToString (data.d), data.b? "true" : "false" , TimeToString (data.dt));

The values of variables i, d and dt are changed i = 10 d = 0.00000000 b = true dt = 2009.05 . 05 12 : 19

Sonuç:

Önceki örneğin sonucundan önemli bir fark olduğunu belirtmek gerekir. Yapı bir referans üzerinden aktarıldığı için, seçilen alanları çağrılan işlevde düzenlemekten korumayı imkansız hale getirir. Bu durumda verilerin bütünlüğünü izleme görevi tamamen programcıya aittir.

Diziyi Fibonacci sayıları dizisiyle doldurma örneğinde, dizilerle çalışmayı düşünün:

Object Pascal için Çağrı:

function SetArray( var arr: IntegerArray; const len: Cardinal): PWideChar; stdcall ; var i:Integer; begin Result:= 'Fibonacci numbers:' ; if (len < 3 ) then exit; arr[ 0 ]:= 0 ; arr[ 1 ]:= 1 ; for i := 2 to len- 1 do arr[i]:= arr[i- 1 ] + arr[i- 2 ]; end ;

MQL5 için Çağrı:

#import "dll_mql5.dll" string SetArray( int &arr[], int len); #import int arr[ 12 ]; int len = ArraySize (arr); s = SetArray(arr,len); for ( int i= 0 ; i<len; i++) s = s + " " + IntegerToString (arr[i]); printf (s);

Fibonacci numbers 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89

Sonuç:

3.4 Dizelerle çalışma



Bellek yönetimine dönelim. DLL içinde kendi bellek yöneticinizi çalıştırmanız mümkündür. Ancak, DLL ve onu çağıran program genellikle farklı programlama dillerinde yazıldığı ve çalışmada genel sistem belleği yerine kendi bellek yöneticileri kullanıldığı için, DLL bağlantısında belleğin çalışma ve uygulama doğruluğunun tüm sorumluluğu programlayıcıya aittir.



Bellekle çalışmak için, kulağa şunun gibi gelen altın kurala uymak önemlidir: "Belleği tahsis edenler, onu serbest bırakanlar olmalıdır." Yani mql5- programındaki, DLL'de ayrılmış ve bunun tersi de geçerli olan belleği serbest bırakmaya çalışmamalısınız.

Windows API işlev çağrıları tarzında bir bellek yönetimi örneğini ele alalım. Bizim durumumuzda, mql5-programı, belleği arabellek için ayırır, DLL'ye PWideChar olarak iletilen arabelleğe bir işaretçi ve DLL, yalnızca bu arabellekte istenen değerlerle doldurulur; bu, aşağıdaki örnekte gösterilmiştir:

Object Pascal için Çağrı:

//----------------------------------------------------------+ procedure SetString( const str:PWideChar) stdcall ; //----------------------------------------------------------+ begin StrCat(str,' Current time: '); strCat(str, PWideChar(TimeToStr(Now))); end ;

MQL5 için Çağrı:



#import "dll_mql5.dll" void SetString( string &a); #import StringInit (s, 255 , 0 ); SetString(s); printf (s);

Sonuç:

Current Time: 11 : 48 : 51

Satır arabelleği için bellek, aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi DLL'de çeşitli şekillerde seçilebilir:

Object Pascal için Çağrı:

//----------------------------------------------------------+ function GetStringBuffer():PWideChar; stdcall ; //----------------------------------------------------------+ var StrLocal: WideString; begin // working through the dynamically allocated memory buffer StrPCopy(Buffer, WideFormat(' Current date and time: %s ', [DateTimeToStr(Now)])); // working through the global varialble of WideString type StrGlobal:=WideFormat(' Current time: %s ', [TimeToStr(Time)]); // working through the local varialble of WideString type StrLocal:= WideFormat(' Current data: %s ', [DateToStr(Date)]); {A} Result := Buffer; {B} Result := PWideChar(StrGlobal); // it's equal to the following Result := @StrGlobal[1]; {С} Result := ' Return of the line stored in the code section '; // pointer to the memory, that can be released when exit from the function {D} Result := @StrLocal[1]; end ;

#import "dll_mql5.dll" string GetStringBuffer( void ); #import printf (GetStringBuffer());

MQL5 için Çağrı:

Sonuç:

Current Date: 19.05 . 2010

Önemli olan, dört seçeneğin de işe yaramasıdır. İlk iki seçenekte, satır ile çalışma, genel olarak tahsis edilmiş bir bellek üzerinden yapılır.



A seçeneğinde bellek bağımsız olarak ayrılır ve B seçeneğinde bellek yönetimi ile çalışma bellek yöneticisi tarafından üstlenir.



C seçeneğinde, satır sabiti bellekte değil, kod bölütünde saklanır; bu nedenle bellek yöneticisi, depolaması için dinamik bellek ayırmaz. D Seçeneği, programlamada çarpıcı bir hatadır; zira yerel değişken için ayrılan bellek, işlevden çıktıktan hemen sonra serbest bırakılabilir.



Ve bellek yöneticisi bu belleği anında serbest bırakmasa ve bunu çöple doldurması için zaman olmasa da, ikinci seçeneği kullanımdan çıkarmanızı öneririm.

3.5 Varsayılan parametreleri kullanma

İsteğe bağlı parametrelerin kullanımından söz edelim. Bunlar ilginçtir; zira yordamları ve işlevleri çağırırken değerlerinin belirtilmesine gerek yoktur. Aynı zamanda, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, yordam ve işlev bildirimindeki tüm zorunlu parametrelerden sonra kesinlikle tanımlanmaları gerekir:

Object Pascal için Çağrı:

function SetOptional( var a:Integer; b:Integer= 0 ):PWideChar; stdcall ; begin if (b= 0 ) then Result:= 'Call with default parameters' else Result:= 'Call without default parameters' ; end ;

#import "dll_mql5.dll" string SetOptional( int &a, int b= 0 ); #import i = 1 ; s = SetOptional(i); // second parameter is optional printf (s);

MQL5 için Çağrı:

Sonuç:

Call with default parameters

Hata ayıklamayı kolaylaştırmak için, yukarıdaki örneklerdeki kod, script dosyası olarak düzenlenmiştir; bu, Testing_DLL.mq5 dosyasında bulunur.

4. Tasarım aşamasında olası hatalar

Hata: DLL Yüklemesine izin verilmiyor.

Çözüm: ' Araçlar-Seçenekler' menüsünden MetaTrader 5 ayarlarına gidin ve Şekil 5'te gösterildiği gibi DLL işlevinin içe aktarılmasına izin verin.





Şekil 5. DLL işlevlerini içe aktarma izni



Hata: 'DLL adı' içinde 'işlev adı' bulunamıyor.

Çözüm: DLL projesinin Dışa Aktarmalar bölümünde callback işlevinin belirtilip belirtilmediğini kontrol edin. Öyleyse, karaktere duyarlı olduğunu göz önünde bulundurarak, DLL ve mql5 programında işlevin adının tam eşleşmesini kontrol etmeniz gerekir!

Hata: [Bellek adresine] erişim ihlali yazma

Çözüm: İletilen parametrelerin açıklamasının doğruluğunu kontrol etmeniz gerekir (bkz. tablo 2). Genellikle bu hata satırların işlenmesiyle ilişkili olduğu için, bu makalede paragraf 3.4'te belirtilen satırlarla çalışma önerilerini takip etmek önemlidir.



5. DLL kodu örneği

DLL kullanımının görsel bir örneği olarak, üç satırdan oluşan regresyon kanalı parametrelerinin hesaplamalarını göz önünde bulundurun. Kanalın yapısının doğruluğunu doğrulamak için yerleşik "Kanal regresyonu" nesnesini kullanacağız. LS için yaklaşık çizgi hesaplama (en küçük kareler yöntemi) veri işleme için bir algoritma koleksiyonunun bulunduğu http://alglib.sources.ru/ sitesinden alınmıştır. Algoritmaların kodu, Delphi dahil olmak üzere çeşitli programlama dillerinde sunulur.

a ve b'nin katsayılarını y = a + b * x yaklaşık çizgisiyle hesaplamak için, LRLine linreg.pas dosyasında açıklanan yordamı kullanın.

procedure LRLine ( const XY: TReal2DArray; / / Two-dimensional array of real numbers for X and Y coordinates N : AlglibInteger; // number of points var Info : AlglibInteger; // conversion status var A: Double; / / Coefficients of the approximating line var B: Double);

Kanalın parametrelerini hesaplamak için CalcLRChannel işlevini kullanın.

Object Pascal için Çağrı:

function CalcLRChannel( var rates: DoubleArray; const len: Integer; var A, B, max: Double):Integer; stdcall ; var arr: TReal2DArray; info: Integer; value : Double; begin SetLength(arr,len, 2 ); for info:= 0 to len - 1 do begin arr[info, 0 ]:= rates[info, 0 ]; arr[info, 1 ]:= rates[info, 1 ]; end ; LRLine(arr, len, info, A, B); max:= rates[ 0 , 1 ] - A; for info := 1 to len - 1 do begin value := Abs(rates[info, 1 ]- (A + B*info)); if ( value > max) then max := value ; end ; Result:= 0 ; end ;

MQL5 için Çağrı:

#import "dll_mql5.dll" int CalcLRChannel( double &rates[][ 2 ], int len, double &A, double &B, double &max); #import double arr[][ 2 ], //data array for processing in the ALGLIB format a, b, // Coefficients of the approximating line max; // maximum deviation from the approximating line is equal to half the width of the channel int len = period; //number of points for calculation ArrayResize (arr,len); int j= 0 ; for ( int i=rates_total- 1 ; i>=rates_total-len; i--) { arr[j][ 0 ] = j; arr[j][ 1 ] = close[i]; j++; } CalcLRChannel(arr,len,a,b,max);

Hesaplamalar için CalcLRChannel işlevini kullanan gösterge kodu, LR_Channel.mq5 dosyasında ve aşağıda yer alır:

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #include <Charts\Chart.mqh> #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh> #import "dll_mql5.dll" int CalcLRChannel( double &rates[][ 2 ], int len, double &A, double &B, double &max); #import input int period= 75 ; CChart *chart; CChartObjectChannel *line_up,*line_dn,*line_md; double arr[][ 2 ]; int OnInit () { if ((chart= new CChart)== NULL ) { printf ( "Chart not created" ); return (false);} chart.Attach(); if (chart.ChartId()== 0 ) { printf ( "Chart not opened" ); return (false);} if ((line_up= new CChartObjectChannel)== NULL ) { printf ( "Channel not created" ); return (false);} if ((line_dn= new CChartObjectChannel)== NULL ) { printf ( "Channel not created" ); return (false);} if ((line_md= new CChartObjectChannel)== NULL ) { printf ( "Channel not created" ); return (false);} return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { double a,b,max; static double save_max; int len=period; ArrayResize (arr,len); int j= 0 ; for ( int i=rates_total- 1 ; i>=rates_total-len; i--) { arr[j][ 0 ] = j; arr[j][ 1 ] = close[i]; j++; } CalcLRChannel(arr,len,a,b,max); if (max!=save_max) { save_max=max; line_md.Delete(); line_up.Delete(); line_dn.Delete(); line_md.Create(chart.ChartId(), "LR_Md_Line" , 0 , time[rates_total- 1 ], a, time[rates_total-len], a+b*(len- 1 ) ); line_up.Create(chart.ChartId(), "LR_Up_Line" , 0 , time[rates_total- 1 ], a+max, time[rates_total-len], a+b*(len- 1 )+max); line_dn.Create(chart.ChartId(), "LR_Dn_Line" , 0 , time[rates_total- 1 ], a-max, time[rates_total-len], a+b*(len- 1 )-max); line_up.Color( RoyalBlue ); line_dn.Color( RoyalBlue ); line_md.Color( RoyalBlue ); line_up.Width( 2 ); line_dn.Width( 2 ); line_md.Width( 2 ); } return (len); } void OnDeinit ( const int reason) { chart.Detach(); delete line_dn; delete line_up; delete line_md; delete chart; }

Göstergenin çalışmasının sonucu, Şekil 6'da gösterildiği gibi mavi bir regresyon kanalının oluşturulmasıdır. Kanalın yapısının doğruluğunu doğrulamak için grafik, MetaTrader 5 teknik analiz enstrümanlarının personel cephaneliğinden kırmızı ile işaretlenmiş bir "Regresyon Kanalı" göstermektedir.

Şekilde görüldüğü gibi, kanalın merkez çizgileri birleşmektedir. Bu arada, hesaplamasındaki farklı yaklaşımlardan dolayı kanalın genişliğinde (birkaç nokta) küçük bir fark vardır.

Şekil 6. Regresyon kanallarının karşılaştırması



Sonuç



Bu makalede, Delphi uygulama geliştirme platformu kullanılarak bir DLL yazmanın özellikleri açıklanmıştır.