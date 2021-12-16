Satıcı Çalışmasında İstatistiksel Dağılımların Rolü

Düzenlilikler hayatımızı kolaylaştırır ama rasgele değerlerden faydalanmak da bir o kadar önemlidir.

(Georgiy Aleksandrov)

Tanıtım

Bu makale, bazı teorik istatistiksel dağılımlarla çalışmak için sınıfları ortaya koyan MQL5'te İstatistiksel Olasılık Dağılımları makalemin mantıksal bir devamıdır. Bir kullanıcının daha sonra pratikte kullanmasını kolaylaştırmak için önce dağıtım sınıfları şeklinde temeli atmayı gerekli buldum.

Artık teorik bir temele sahip olduğumuza göre, doğrudan gerçek veri setlerine geçmemizi ve bu temelden bilgi amaçlı yararlanmaya çalışmamızı öneriyorum. Aynı zamanda matematiksel istatistiklerle ilgili bazı konulara ışık tutacağız.

1. Verilen Bir Dağılımla Rastgele Sayıların Üretilmesi

Ancak gerçek veri kümelerini düşünmeden önce, istenen bir teorik dağılımla yakından ilgili olacak bazı değer kümelerini elde edebilmek çok önemli görünmektedir.

Başka bir deyişle, bir kullanıcı yalnızca istenen dağılımın ve numune boyutunun parametrelerini ayarlamalıdır. Bir program (bizim durumumuzda, bir sınıf hiyerarşisi), daha fazla çalışma için bu tür değer örneklerini oluşturmalı ve çıkarmalıdır.

Bir diğer önemli detay ise, belirli bir yasa ile üretilen örneklerin çeşitli istatistiksel testleri kontrol etmek için kullanılmasıdır. Farklı dağılım yasalarına sahip rasgele değişkenlerin matematiksel istatistik üretimi alanı oldukça ilginç ve zorludur.

Kendi amaçlarım için Sayısal Tarifler kitabında açıklanan yüksek kaliteli bir jeneratör kullandım: Bilimsel Hesaplama Sanatı [2]. Periyodu yaklaşık olarak 3.138*1057'ye eşittir. C kodu MQL5'e oldukça kolay bir şekilde aktarıldı.

Ve böylece Random sınıfını aşağıdaki gibi yarattım:

class Random { private : ulong u, v, w; public : void Random() { randomSet( 184467440737095516 ); } void randomSet( ulong j) { v= 4101842887655102017 ; w= 1 ; u= 14757395258967641292 ; u=j^v; int64(); v = u; int64(); w = v; int64(); } ulong int64() { uint k= 4294957665 ; u=u* 2862933555777941757 + 7046029254386353087 ; v^= v>> 17 ; v ^= v<< 31 ; v ^= v>> 8 ; w = k*(w & 0xffffffff ) +(w>> 32 ); ulong x=u^(u<< 21 ); x^=x>> 35 ; x^=x<< 4 ; return (x+v)^w; }; double doub() { return 5.42101086242752217 e- 20 *int64(); } uint int32() { return ( uint )int64(); } };

Artık bir dağıtımdan örneklenen değerler için sınıflar oluşturabiliriz.

Örnek olarak normal dağılımdan rastgele bir değişkene bakalım. CNormaldev sınıfı aşağıdaki gibidir:

class CNormaldev : public Random { public : CNormaldist N; void CNormaldev() { CNormaldist Nn; setNormaldev(Nn, 18446744073709 ); } void setNormaldev(CNormaldist &Nn, ulong j) { N.mu=Nn.mu; N.sig=Nn.sig; randomSet(j); } double dev() { double u,v,x,y,q; do { u = doub(); v = 1.7156 *(doub()- 0.5 ); x = u - 0.449871 ; y = fabs (v) + 0.386595 ; q = pow (x, 2 ) + y*( 0.19600 *y- 0.25472 *x); } while (q> 0.27597 && (q> 0.27846 || pow (v, 2 )>- 4 .* log (u)* pow (u, 2 ))); return N.mu+N.sig*v/u; } };

Görüldüğü gibi, sınıfın CNormaldist tipinde bir N veri üyesi vardır. Orijinal C kodu, dağıtımla böyle bir bağlantıdan yoksundu. Sınıf tarafından (burada, CNormaldev sınıfı tarafından) oluşturulan rastgele bir değişkenin, dağılımı ile mantıksal ve programatik bir bağlantısının olması gerektiğini düşündüm.

Orijinal versiyonda, Normaldev tip şu şekilde tanımlanmıştır:

typedef double Doub ; typedef unsigned __int64 Ullong ; struct Normaldev : Ran { Doub mu,sig; Normaldev( Doub mmu, Doub ssig, Ullong i) ... }

Rastgele sayılar burada Leva'nın üniforma oranı yöntemi kullanılarak normal dağılımdan üretilir.

Çeşitli dağılımlardan rastgele değişkenlerin hesaplanmasına yardımcı olan diğer tüm sınıflar, Random_class.mqh dosyasında bulunur.

Şimdi oluşturma işlemini bitireceğiz ve makalenin pratik bölümünde bir dizi değerin nasıl oluşturulacağını ve bir örneğin nasıl test edileceğini göreceğiz.

2. Dağılım Parametrelerinin Tahmini, İstatistiksel Hipotezler

Ayrık değişkenlere bakacağımız açıktır. Ancak uygulamada, kesikli değişkenlerin sayısı önemliyse, bu tür kesikli değişkenler kümesini bir sürekli değişkenler grubu olarak düşünmek daha uygundur. Bu, matematiksel istatistikte standart bir yaklaşımdır. Bu nedenle analizleri için sürekli değişkenlerle ilgili analitik formüllerle tanımlanan dağılımları kullanabiliriz.

Öyleyse ampirik dağılımın analizine geçelim.

Üyeleri temsil edebilirlik kriterini karşılayan genel bir popülasyon örneğinin çalışıldığı varsayılmaktadır. Ek olarak, Bölüm 8.3 [9]'da belirtilen tahminlere ilişkin gereksinimler karşılanmaktadır. Sayısal dağılım parametreleri nokta tahmini ve aralık yöntemleri ile bulunabilir.

2.1 CExpStatistics Sınıfını Kullanarak Örnek İşleme

İlk önce denen dosya örnekten silinmelidir; bunlar, örneğin büyük bölümünün (hem yukarı hem de aşağı) gözlemlerinden belirgin şekilde sapan gözlemlerdir. Aykırı değerleri silmek için evrensel bir yöntem yoktur.

SV tarafından açıklananı kullanmanızı öneririm Bulashev Bölüm 6.3 [5]. forumunda, verilen problemin kolayca çözülebileceği bir istatistiksel fonksiyonlar kütüphanesi oluşturuldu. Bununla birlikte, kesinlikle OOP uygulayacağız ve biraz güncelleyeceğiz.

Oluşturulan istatistiksel özelliklerin tahmin sınıfını CExpStatistics (Beklenen İstatistikler Sınıfı) olarak adlandırdım.

Kabaca şöyledir:

class CExpStatistics { private : double arr[]; int N; double Parr[]; int pN; void stdz( double &outArr_st[], bool A); public : void setArrays( bool A, double &Arr[], int &n); bool isProcessed; void CExpStatistics(){}; void setCExpStatistics( double &Arr[]); void ZeroCheckArray( bool A); int get_arr_N(); double median( bool A); double median50( bool A); double mean( bool A); double mean50( bool A); double interqtlRange( bool A); double RangeCenter( bool A); double meanCenter( bool A); double expVariance( bool A); double expSampleVariance( bool A); double expStddev( bool A); double Moment( int index, bool A, int sw, double xm); double expKurtosis( bool A, double &Skewness); double censorR( bool A); int outlierDelete(); int pArrOutput( double &outArr[], bool St); void ~CExpStatistics(){}; };

Her yöntemin uygulanması, ExpStatistics_class.mqh dosyasında ayrıntılı olarak incelenebilir, bu yüzden burada bırakacağım.

Bu sınıfın yaptığı önemli şey, eğer varsa, aykırı değerlerden (Parr[]) diziyi döndürmesidir. Ayrıca, örneklemenin bazı tanımlayıcı istatistiklerini ve tahminlerini elde etmeye yardımcı olur.

2.2 İşlenmiş Örnek Histogram Oluşturma

Dizi artık aykırı değerler içermediğine göre, verilerine dayalı olarak bir histogram (frekans dağılımı) çizilebilir. Rastgele değişken dağılım yasasını görsel olarak tahmin etmemize yardımcı olacaktır. Bir histogram oluşturmak için adım adım bir prosedür vardır.

Önce gerekli sınıfların sayısı hesaplanmalıdır. Bu bağlamda "sınıf" terimi, gruplama, aralık anlamına gelir. Sınıfların sayısı Sturges formülüyle hesaplanır:

k sınıf sayısı olduğunda, n gözlem sayısıdır.

MQL5'te formül aşağıdaki gibi gösterilebilir:

int Sturges( int n) { double s; s= 1 .+log2(y); if (s> 15 ) s= 15 ; return ( int ) floor (s); }

Sturges formülü kullanılarak gerekli sayıda sınıf (aralık) alındığında, dizi verilerini sınıflara ayırmanın zamanı gelmiştir. Bu tür verilere gözlem denir (sing. gözlem). Bunu Tahsis Et işlevini kullanarak aşağıdaki gibi yapacağız:

void Allocate( double &data[], int n, double &f[], double &b[], int k) { int i,j; double t,c; t=data[ ArrayMinimum (data)]; t=t> 0 ? t* 0.99 : t* 1.01 ; c=data[ ArrayMaximum (data)]; c=c> 0 ? c* 1.01 : c* 0.99 ; c=(c-t)/k/ 2 ; b[ 0 ]=t+c; f[ 0 ]= 0 ; for (i= 1 ; i<k; i++) { b[i] = b[i - 1 ] + c + c; f[i] = 0 ; } for (i= 0 ; i<n; i++) for (j= 0 ; j<k; j++) if (data[i]>b[j]-c && data[i]<=b[j]+c) { f[j]++; break ; } }

Görülebileceği gibi, fonksiyon ilk gözlemler dizisini (veri), uzunluğunu (n), sınıf sayısını (k) alır ve gözlemleri f dizisinin belirli bir f[i] sınıfına tahsis eder, burada b[ i], f[i] sınıfı orta noktasıdır. Histogram verileri artık hazırdır.

Daha önce bahsedilen makalesinde açıklanan araçları kullanarak histogramı görüntüleyeceğiz. Bu amaçla, incelenen serinin histogramını HTML'de gösterecek olan histogramSave işlevini yazdım. İşlev 2 parametre alır: sınıf dizisi (f) ve sınıf orta noktaları dizisi (b).

Örnek olarak, volatilityTest.mq5 betiğini kullanarak dört saatlik zaman diliminde EURUSD çiftinin maksimum ve minimum 500 barı arasındaki mutlak farklar için bir histogram oluşturdum.

Şekil 1. Veri histogramı (EURUSD H4'ün mutlak oynaklığı)

Histogramda gösterildiği gibi (Şekil 1), birinci sınıf 146 gözleme sahiptir, ikinci sınıf 176 gözleme sahiptir, vb. Histogramın işlevi, incelenen örneğin ampirik dağılımı hakkında görsel bir fikir vermektir.

Şekil 2. Veri histogramı (EURUSD H4'ün standartlaştırılmış getirileri)

Diğer histogram (Şekil 2), H4 zaman diliminde EURUSD çiftinin 500 barlık standart logaritmik getirilerini gösterir. Fark edebileceğiniz gibi, sırasıyla 244 ve 124 gözleme sahip oldukları için dördüncü ve beşinci sınıflar en etkileyici olanlardır. Bu histogram, returnTest.mq5 betiği kullanılarak oluşturulmuştur.

Böylece histogram, parametreleri daha fazla tahmin edilecek olan dağılım yasasını seçmemizi sağlar. Hangi dağıtımın tercih edileceğinin görsel olarak açık olmadığı durumlarda, birkaç teorik dağılımın parametrelerini tahmin edebilirsiniz.

Düşündüğümüz her iki dağılım da görünüşte normal olanlara, özellikle de birincisine benzemiyor. Ancak görsel temsile güvenmeyelim ve rakamlara geçelim.

2.3 Normallik Hipotezi

İlk olarak, söz konusu dağılımın normal olup olmadığı varsayımını (hipotezi) çözmek ve test etmek adettendir. Böyle bir hipoteze ana hipotez denir. Bir örneğin normalliğini test etmek için en popüler yöntemlerden biri Jarque-Bera testidir.

Algoritması, en karmaşık olmasa da, yaklaşıklık nedeniyle oldukça hacimlidir. Algoritmanın C++ ve diğer dillerde birkaç versiyonu vardır. En başarılı ve kanıtlanmış sürümlerden biri, platformlar arası sayısal analiz kitaplığında bulunan bir sürümdür http://alglib.sources.ru/. Yazarı [SA Bochkanov], özellikle http://alglib.sources.ru/hypothesistesting/jarqueberatest.phptitletest titlenicel tablosunun derlenmesinde büyük bir iş çıkardı. Automated Trading Language Documentation'in ihtiyaçlarına göre biraz güncelledim.

Jarqueberatest'in ana işlevi aşağıdaki gibidir:

void jarqueberatest( double &x[], double &p) { int n= ArraySize (x); double s; p= 0 .; if (n< 5 ) { p= 1.0 ; return ; } jarquebera_jarqueberastatistic(x,n,s); p=jarquebera_jarqueberaapprox(n,s); }

İlk veri örneğini (x) ele alır ve р-değerini, yani boş hipotez gerçekten doğru ise boş bir hipotezi reddetme olasılığını karakterize eden bir değeri döndürür.

Fonksiyon gövdesinde 2 adet yardımcı fonksiyon bulunmaktadır. İlk işlev - jarquebera_jarqueberastatistic - Jarque-Bera istatistiğini hesaplar ve ikincisi - jarquebera_jarqueberaapprox - p-değerini hesaplar. İkincisinin, algoritmada neredeyse 30 olan yaklaşıklık ile ilgili yardımcı fonksiyonları devreye soktuğuna dikkat edilmelidir.

Öyleyse örneklerimizi normallik için test etmeye çalışalım. EURUSD H4'ün standartlaştırılmış getirilerinin örneğini ele alacak returnTest.mq5 betiğini kullanacağız.

Beklendiği gibi, test, gerçek bir boş hipotezi reddetme olasılığının 0.0000 olduğunu gösterdi. Başka bir deyişle, bu örneğin dağılımı normal dağılımlar ailesine ait değildir. EURUSD çiftinin mutlak volatilite örneğini ele almak için volatilityTest.mq5 betiğini çalıştırın. Sonuç benzer olacaktır - dağılım normal değildir.

3. Dağıtım Bağlantısı

Matematiksel istatistikte, ampirik dağılımı normal dağılımla karşılaştırmaya izin veren birkaç yöntem vardır. En büyük sorun, normal dağılım parametrelerinin bizim tarafımızdan bilinmemesi ve incelenen verilerin bir dağılımın normalliğini yansıtmadığı varsayımıdır.

Bu nedenle parametrik olmayan testler kullanmalı ve bilinmeyen parametreleri ampirik dağılımdan elde edilen tahminlerle doldurmalıyız.

3.1 Tahmin ve Test Etme

Bu durumda en popüler ve en önemlisi, yeterli testlerden biri χ2 testi’dir. Pearson'ın uyum iyiliği ölçüsüne dayanmaktadır.

Testi chsone fonksiyonunu kullanarak gerçekleştireceğiz:

void chsone( double &f[], double &ebins[], double &df, double &chsq, double &prob, const int knstrn= 1 ) { CGamma gam; int j,nbins= ArraySize (bins),q,g; double temp; df=nbins-knstrn; chsq= 0.0 ; q=nbins/ 2 ; g=nbins- 1 ; for (j= 0 ;j<nbins/ 2 ;j++) { if (ebins[j]< 0.0 || (ebins[j]== 0 . && bins[j]> 0 .)) Alert ( "Bad expected number in chsone!" ); if (ebins[j]<= 5.0 ) { --df; ebins[j+ 1 ]+=ebins[j]; bins[j+ 1 ]+=bins[j]; } else { temp=bins[j]-ebins[j]; chsq+= pow (temp, 2 )/ebins[j]; } } for (j=nbins- 1 ;j>nbins/ 2 - 1 ;j--) { if (ebins[j]< 0.0 || (ebins[j]== 0 . && bins[j]> 0 .)) Alert ( "Bad expected number in chsone!" ); if (ebins[j]<= 5.0 ) { --df; ebins[j- 1 ]+=ebins[j]; bins[j- 1 ]+=bins[j]; } else { temp=bins[j]-ebins[j]; chsq+= pow (temp, 2 )/ebins[j]; } } if (df< 1 )df= 1 ; prob=gam.gammq( 0.5 *df, 0.5 *chsq); }

Listede görülebileceği gibi, Distribution_class.mqh dosyasında yer alan tamamlanmamış gama işlevini ve belirtilen tüm dağıtımları temsil eden CGamma sınıfının bir örneği kullanılır. Ayrıca, beklenen frekansların (ebins) dizisinin, estimateDistribution ve expFrequency işlevleri kullanılarak elde edileceğine dikkat edilmelidir.

Şimdi teorik dağılım için analitik formülde yer alan sayısal parametreleri seçmemiz gerekiyor. Parametrelerin sayısı belirli dağılıma bağlıdır. Örneğin, normal dağılımda iki parametre ve üstel dağılımda bir parametre vb. vardır.

Dağılım parametrelerini belirlerken genellikle moment yöntemi, nicelik yöntemi ve maksimum olabilirlik yöntemi gibi nokta tahmin yöntemlerini kullanırız. İlki, örnekleme tahminlerinin (beklenti, varyans, çarpıklık vb.) genel tahminlerle örtüşmesi gerektiğini ima ettiğinden daha basittir.

Bir örnek kullanarak örneğimiz için teorik bir dağılım seçmeye çalışalım. Halihazırda bir histogram çizdiğimiz EURUSD H4'ün bir dizi standartlaştırılmış getirisini alacağız.

İlk izlenim, basıklık katsayısı fazlalığı gözlendiğinden, seriler için normal dağılımın uygun olmadığı yönündedir. Karşılaştırma olarak, başka bir dağılım uygulamaya çalışalım.

Bu nedenle, zaten bilinen returnTest.mq5 betiğini başlatırken, Hypersec gibi bir dağıtımı seçmeyi deneyeceğiz. Ek olarak, komut dosyası, estimateDistribution işlevini kullanarak seçilen dağıtım parametrelerini tahmin edip çıktısını alır ve hemen http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35f.htm testini çalıştırır. Seçilen dağıtım parametrelerinin aşağıdaki gibi olduğu ortaya çıktı:

Hiperbolik Sekant dağılımı: X~HS(-0.00, 1.00);

ve test sonuçları şu şekildeydi:

"Ki-kare istatistiği: 1,89; gerçek bir boş hipotezi reddetme olasılığı: 0,8648"

χ2 istatistiğinin değeri oldukça küçük olduğu için seçilen dağılımın iyi bir uyum olduğuna dikkat edilmelidir.

Ayrıca, histogramSaveE işlevini kullanarak, standartlaştırılmış getirilerin gözlemlenen ve beklenen frekans oranlarının (frekans oranı, kesir veya yüzde olarak ifade edilen bir frekanstır) bir çift histogramı çizilecektir (Şekil 3). Çubukların neredeyse birbirini kopyaladığını görebilirsiniz. Bu, başarılı montajın bir kanıtıdır.

Şekil 3. Gözlemlenen ve beklenen frekans oranlarının histogramı (EURUSD H4'ün standartlaştırılmış getirileri)

Halihazırda bilinen volatiliteTest.mq5'i kullanarak istikrarsızlık verileri için benzer bir prosedür uygulayalım.

Şekil 4. Gözlenen ve beklenen frekans oranlarının histogramı (EURUSD H4'ün mutlak istikrarsızlık)

Test için lognormal dağılımı Lognormal'i seçtim. Sonuç olarak, aşağıdaki parametre tahmini alındı:

Lognormal dağılım: X~Logn(6,09, 0,53);

ve test sonuçları şu şekildeydi:

"Ki-kare istatistiği: 6,17; gerçek bir boş hipotezi reddetme olasılığı: 0,4040"

Bu ampirik dağılım için teorik dağılım da oldukça başarılı bir şekilde seçilmiştir. Bu nedenle, boş hipotezin reddedilemeyeceği düşünülebilir (standart güven düzeyi p=0,05’te). Şekil 4'te, beklenen ve gözlemlenen frekans oranlarının çubuklarının da çok benzer olduğu görülebilir.

Şimdi size, ayarlanmış parametrelere sahip bir dağılımdan rastgele değişkenlerin bir örneğini oluşturmak için başka bir olasılığımız olduğunu hatırlatmama izin verin. Böyle bir işlemle ilgili bir sınıf hiyerarşisi kullanmak için randomTest.mq5 betiğini yazdım.

Bunun başında, Şekil 5'te gösterildiği gibi parametreleri girmemiz gerekiyor.

Şekil 5. randomTest.mq5 komut dosyasının giriş parametreleri

Burada dağılım türünü (Dağılım Türü), bir örnekteki rastgele değişkenlerin sayısını (Örnek Boyutu), örnek kaydetme seçeneğini (Örnek verileri yaz), Nu parametresini (Öğrencinin t-dağılımı için), Mu ve Sigma parametrelerini seçebilirsiniz.

Örnek verileri yaz için true değerini ayarlarsanız, komut dosyası rastgele değişkenlerin örneğini özel parametrelerle Randoms.csv dosyasına kaydeder. Aksi takdirde, bu dosyadan örnek verileri okuyacak ve ardından istatistiksel testler yapacaktır.

Mu ve Sigma parametrelerinin eksik olduğu bazı dağıtımlar için, komut dosyası başlatma penceresindeki alanlara bir parametre korelasyon tablosu sağladım.

Dağılım İlk dağıtım parametresi İkinci dağıtım parametresi Lojistik alfa Mu bet Sigma Üstel lambda Mu -- Gamma alfa Mu bet Sigma Beta alfa Mu bet Sigma Laplace alfa Mu bet Sigma Binomial n Mu pe Sigma Poisson lambda Mu --

Örneğin Poisson dağılımı seçilirse, lambda parametresi Mu alanı vb. üzerinden girilecektir.

Senaryo, Öğrencinin t-dağılım parametrelerini tahmin etmez çünkü vakaların mutlak çoğunluğunda sadece birkaç istatistiksel prosedürde kullanılır: normal dağılımdan istatistiksel bir örneğin bilinmeyen ortalamasını ilgilendiren nokta tahmini, güven aralıklarının oluşturulması ve hipotezlerin test edilmesi.

Örnek olarak, normal dağılım için komut dosyasını X~Nor(3.50, 2,77) parametreleriyle çalıştırdım, burada Write sample data=true. Komut dosyası önce bir örnek oluşturdu. Write sample data=false'taki ikinci çalıştırmada, Şekil 6'da gösterildiği gibi bir histogram çizildi.

Şekil 6. Rastgele değişkenler örneği X~Nor(3.50,2.77)

Terminal penceresinde görüntülenen kalan bilgiler aşağıdaki gibidir:

Jarque-Bera testi: "Jarque-Bera testi: gerçek bir boş hipotezi reddetme olasılığı 0,9381'dir";

Parametre tahmini: Normal dağılım: X~Nor(3.58, 2.94);

Ki-kare test sonuçları: "Ki-kare istatistiği: 0,38; gerçek bir boş hipotezi reddetme olasılığı: 0,9843".

Ve son olarak, örnek için gözlemlenen ve beklenen frekans oranlarının başka bir çift histogramı görüntülendi (Şekil 7).

Şekil 7. X~Nor(3.50,2.77) için gözlemlenen ve beklenen frekans oranlarının histogramı

Genel olarak, belirtilen dağıtımın oluşturulması başarılı oldu.

Ayrıca randomTest.mq5 betiğine benzer şekilde çalışan fitAll.mq5 betiğini de yazdım. Tek fark, ilkinin fitDistributions işlevine sahip olmasıdır. Şu görevi belirledim: mevcut tüm dağılımları bir rastgele değişken örneğine uydurmak ve istatistiksel bir test yapmak.

Terminalde tahminin mümkün olmadığını bildiren satırların görünmesine neden olan parametre uyuşmazlığı nedeniyle bir dağılımı bir örneğe sığdırmak her zaman mümkün değildir, örn. "Beta dağılımı tahmin edilemez!".

Ayrıca, bu betiğin istatistiksel sonuçları küçük bir HTML raporu şeklinde görselleştirmesi gerektiğine karar verdim, bunun bir örneği HTML formatında Grafikler ve Diyagramlar makalesinde bulunabilir (Şekil 8).

Şekil 8. Numune tahmini hakkında istatistiksel rapor

Sol üst çeyrekte örneğin standart bir histogramı görüntülenir; sağ üst çeyrek tanımlayıcı istatistikleri ve Jarque-Bera test sonucunu temsil eder, burada İşlenen değişken değeri 1'e eşittir, 0 değeri ise aykırı değerlerin silindiği anlamına gelir. aykırılar yoktu.

Seçilen her dağıtım için http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35f.htmtitleχ2title testinin P değerleri sol alt çeyrekte görüntülenir. Burada uyum açısından en iyi normal dağılım ortaya çıktı (p=0,9926). Bu nedenle, sağ alt çeyrekte bunun için gözlemlenen ve beklenen frekans oranlarının bir histogramı çizildi.

Henüz galerimde çok fazla dağıtım yok. Ancak çok sayıda dağıtım varsa bu komut dosyası size çok zaman kazandıracak.

Artık incelenen örneklerin dağılım parametrelerini tam olarak bildiğimize göre, olasılıksal akıl yürütmeye geçebiliriz.

3.2 Rastgele Değişken Değerlerinin Olasılıkları

makalesinde teorik dağılımlar ile ilgili olarak continuousDistribution.mq5 betiğini örnek olarak verdim. Bunu kullanarak, bizi ilgilendirebilecek bilinen parametrelerle herhangi bir dağıtım yasasını göstermeye çalışacağız.

Bu nedenle, oynaklık verileri için daha önce elde ettiğimiz lognormal dağılım parametrelerini gireceğiz (Mu=6,09, Sigma=0,53), Lognormal dağılım tipini ve cdf modunu seçeceğiz (Şekil 9).

Şekil 9. Lognormal dağılım parametreleri X~Logn(6.09,0.53)

Komut dosyası daha sonra örneğimiz için dağıtım işlevini görüntüleyecektir. Şekil 10'da gösterildiği gibi görünecektir.

Şekil 10. X~Logn(6.09,0.53) için dağıtım fonksiyonu

İmlecin koordinatları yaklaşık [665;0.78] olan bir noktayı gösterdiğini grafikte görebiliriz. Bu, EURUSD H4'ün volatilitesinin 665 puanı geçmeme olasılığının %78 olduğu anlamına gelir. Bu bilgiler, bir Uzman Danışman geliştiricisi için çok yararlı olabilir. İmleci hareket ettirerek eğri üzerinde kesinlikle başka değerler alınabilir.

Oynaklık değerinin 500 ile 750 puan aralığında olacağı olayın olasılığı ile ilgilendiğimizi varsayalım. Bu amaçla aşağıdaki işlemin yapılması gerekir:

cdf(750) - cdf(500) = 0,84 - 0,59 = 0,25.

Böylece olayların dörtte birinde paritenin oynaklığı 500 ile 750 puan aralığında dalgalanıyor.

Bir dağıtım yasası modu olarak sadece sf'yi seçerek betiği aynı dağıtım parametreleriyle bir kez daha çalıştıralım. Güvenilirlik (hayatta kalma) işlevi aşağıdaki gibi gösterilecektir (Şekil 11).

Şekil 11. X~Logn(6.09,0.53) için hayatta kalma fonksiyonu

Eğri grafiğinde işaretlenen nokta şu şekilde yorumlanabilir: Paritenin oynaklığının yaklaşık %75 olasılıkla 310 puan olmasını bekleyebiliriz. Eğride ne kadar aşağı inersek, oynaklığın artma olasılığı o kadar düşük olur. Bu nedenle, 1000 puanın üzerindeki oynaklık, meydana gelme olasılığı %5'ten az olduğu için zaten nadir bir olay olarak kabul edilebilir.

Benzer dağılım eğrileri, diğer örnekler için olduğu kadar standartlaştırılmış getiri örnekleri için de oluşturulabilir. Sanırım metodoloji genel olarak açık.

Sonuç

Seriler değişme eğiliminde olduğundan, önerilen analitik türevlerin tamamen başarılı olmadığı belirtilmelidir. Örneğin, bir dizi logaritmik getiri ile ilgili olmamasına rağmen. Ancak bu makaledeki yöntemleri değerlendirmeyi kendime bir görev belirlemedim. İlgilenen okuyucuların bu konuda yorum yapmasını öneririm.

Piyasayı, piyasa araçlarını ve ticaret uzmanlarını olasılık perspektifinden değerlendirme ihtiyacına dikkat etmek önemlidir. Benim göstermeye çalıştığım yaklaşım bu. Bu konunun okuyucunun ilgisini çekeceğini ve yapıcı bir tartışmaya yol açacağını umuyorum.

Dosyaların konumu:

# Dosya Yol Açıklama 1 Distribution_class.mqh %MetaTrader%\MQL5\Include Dağıtım sınıfları galerisi 2 DistributionFigure_class.mqh %MetaTrader%\MQL5\Include Dağıtımların grafiksel gösterimi için sınıflar 3 Random_class.mqh %MetaTrader%\MQL5\Include Rastgele sayı örneği oluşturma sınıfları 4 ExpStatistics_class.mqh %MetaTrader%\MQL5\Include İstatistiksel özelliklerin tahminlerinin sınıfı ve işlevleri 5 volatilityTest.mq5 %MetaTrader%\MQL5\Scripts EURUSD H4 volatilite örneğinin tahmini için komut dosyası 6 returnsTest.mq5 %MetaTrader%\MQL5\Scripts EURUSD H4 iade örneğinin tahmini için komut dosyası 7 randomTest.mq5 %MetaTrader%\MQL5\Scripts Rastgele değişken örneğinin tahmini için komut dosyası 8 fitAll.mq5 %MetaTrader%\MQL5\Scripts Tüm dağılımların montajı ve tahmini için komut dosyası 9 Volat.csv %MetaTrader%\MQL5\Files EURUSD H4 istikrarsızlık örnek veri dosyası 10 Returns_std.csv %MetaTrader%\MQL5\Files EURUSD H4, örnek veri dosyasını döndürür 11 Randoms.csv %MetaTrader%\MQL5\Files Rastgele değişken örnek veri dosyası 12 Histogram.htm %MetaTrader%\MQL5\Files HTML'deki örneğin histogramı 13 Histogram2.htm %MetaTrader%\MQL5\Files HTML'de örneğin çift histogramı 14 chi_test.htm %MetaTrader%\MQL5\Files Örnek tahminin istatistiksel HTML raporu 15 dataHist.txt %MetaTrader%\MQL5\Files Numunelerin histogramını görüntülemek için veriler 16 dataHist2.txt %MetaTrader%\MQL5\Files Örneklerin çift histogramını görüntülemek için veriler 17 dataFitAll.txt %MetaTrader%\MQL5\Files HTML raporu ekranı için veriler 18 highcharts.js %MetaTrader%\MQL5\Files Etkileşimli çizelgelerin JavaScript kitaplığı 19 jquery.min.js %MetaTrader%\MQL5\Files JavaScript kitaplığı 20 ReturnsIndicator.mq5 %MetaTrader%\MQL5\Indicators Logaritmik getiri göstergesi

Referans Materyalleri: