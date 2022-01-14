MetaTrader 5 / İstatistik ve analiz
Yatırımcının İstatistiksel Yemek Kitabı: Hipotezler

Yatırımcının İstatistiksel Yemek Kitabı: Hipotezler

Denis Kirichenko
Denis Kirichenko

Giriş

Kendi alım satım sistemini oluşturmak isteyen her yatırımcı er ya da geç bir analist olacaktır. Onlar sürekli olarak piyasa trendleri bulmaya ve alım satım fikirlerini test etmeye çalışmaktadırlar. Bir fikri test etmek, Strateji Test Cihazının optimizasyon modundaki olağan en iyi parametre değerleri aramasından bilimsel (bazen sözde bilimsel) piyasa araştırmasına kadar farklı yaklaşımlara dayanabilir.

Bu makalede, araştırma ve çıkarım doğrulaması için kullanılan, istatistiksel analiz enstrümanı olarak kabul edilen istatistiksel hipotezi ele almayı öneriyorum. Hadi çeşitli hipotezleri Statistica paketi ve taşınan ALGLIB MQL5 sayısal analiz kitaplığı ile örnekler kullanarak test edelim.


1. Hipotez Kavramı

"İstatistiksel hipotez" kavramının birkaç tanımı vardır. Bazıları, incelenen nesnenin veya olgunun istatistiksel özellikleri hakkında bir varsayım içermektedir.

İstatistiksel bir hipotez, söz konusu olgunun bağlı olduğu olasılık yasaları hakkında bir varsayımdır.

Diğer tanımlar istatistiksel özelliklerin, bazı rastgele değişkenlerin dağılımı veya bu dağılımın parametreleri ile bağlantılı olması gerektiğine işaret etmektedir.

İstatistiksel hipotez, istatistik dağılım parametrelerine veya rastgele değişken dağılım prensibine ilişkin bir varsayımdır.

Matematiksel istatistik literatüründe "hipotez" kavramı ikinci şekilde yorumlanmaktadır. O halde ikisini ayırt edebiliriz:

  1. Parametrik hipotez (dağılım parametrelerinin değerleri veya iki dağılımın parametrelerinin karşılaştırmalı değerleri hakkında hipotez);
  2. Parametrik olmayan hipotez (rastgele bir değer dağılımının türü hakkında hipotez).

Bir sonraki bölümde, hipotez doğrulama yöntemini tartışacağız.


2. Hipotezlerin Test Edilmesi. Teori

Test edilecek hipoteze boş hipotez (Н0) denir. Bunun alternatifi rakip bir hipotezdir (Н1). Bu Н0'ın madalyonunun diğer tarafındadır, yani mantıksal olarak sıfır hipotezini reddeder.

Bazı alım satım sistemlerinin Zarar Durdurma verisinin popülasyonu olduğunu hayal edin. Test için temel oluşturan iki hipotez belirteceğiz.

H0 – ortalama Zarar Durdurma değeri 30 puana eşittir;

H1 – ortalama Zarar Durdurma değeri 30 puana eşit değildir.

Hipotezlerin kabul edilme ve reddedilme çeşitleri:

  1. Н0 doğru ve kabul edilir;
  2. Н0 yanlış ve Н1 lehine reddedilir;
  3. Н0 doğru ancak Н1 lehine reddedilir;
  4. Н0 yanlış ama kabul edilir.

Son iki değişken hatalarla bağlantılıdır.

Şimdi önem seviyesi değeri belirtilecektir. Gerçek hipotez boş (üçüncü değişken) iken, alternatif hipotezin kabul edilme olasılığıdır. Bu olasılığın minimize edilmesi tercih edilir.

Bizim durumumuzda böyle bir hata gerçekte öyle olmasına rağmen, Zarar Durdur'un ortalamada 30 puana eşit olmadığını varsayarsak ortaya çıkacaktır.

Genellikle önem seviyesi (α) 0,05'e eşittir. Bu, boş hipotezin test istatistik değerinin kritik bölgeyi 100'den fazla 5 durumda dolduramayacağı anlamına gelir.

Bizim durumumuzda test istatistik değeri klasik bir grafik üzerinde değerlendirilecektir (Şekil 1).

Fig.1 Normal olasılık yasasına göre test istatistik değer dağılımı

Şek.1. Normal olasılık yasasına göre test istatistik değer dağılımı

Boş hipotezin kabul edilmesi için test istatistik değerlerinin kırmızı bölgelere ulaşması gerekmemektedir. Örneğin amacı doğrultusunda, test istatistik değerlerinin normal olarak dağıldığını varsayalım.

Her test, kendi test istatistik değerini hesaplama formülüne sahiptir.

Varyant 4, ikinci türde (β) bir hata olduğunu işaret eder. Bizim durumumuzda, Zarar Durdur'un ortalamada 30 puana eşit olduğunu ve bu puan sayısına eşit olmadığını varsayarsak, böyle bir hata ortaya çıkacaktır.


3. İstatistiksel Hipotez Testi Örnekleri

Örnekler için kullanılan kaynak veriler Data.xls dosyasında saklanır.

3.1. Bağımlı Örnek Testi

Aşağıdaki durumu hayal edin. Bir yatırım popülasyonu oluşturan alım satım sistemi olduğunu varsayalım. 100 birim hacimli karlı yatırımlardan bir örnek alalım. Kaynak veriler "Karlar" sayfasındadır.

Dış durumları sildikten sonra Kar örneğinin tanımlayıcı istatistikleri Tablo 1'de sunulmaktadır:

Kar Örneği İstatistikleri

Tablo 1. Kar Örneği İstatistikleri

Örnek histogram aşağıdaki gibidir (Şekil 2).

Şek.2 Örnek histogram

Şek.2. Kar örneği histogramı

Ortalama değeri 83.4 puan ve medyan 83 puandır.

Piyasaya giriş noktası birkaç puan değişirse ne olur? Örneğin, bir alım satım sinyali göründükten sonra giriş fiyatını iyileştiren bir limit talimatı verilebilir.

Bu sonuçları nasıl etkileyecek? Bu soruya istatistiksel hipotezlerle cevap verilebilir.

Örneklerin bir popülasyondan alınmadığını Statistica paketinde resmi olarak kontrol ederiz:

Giriş fiyatını 15 puan değiştirirsek, NewProfits örneğini almak zorundayız. İdeal olarak sonuç resmi aşağıdaki gibi olmalıdır (Şekil 3).

Şek.3 Kar ve YeniKar örnekleri için Grafik

Şek.3. Kar ve Yeni Kar örnekleri için Grafik

Örneklerin medyanları farklı olduğu için alternatif hipotezin kabul edilme olasılığı yüksektir.

Bununla birlikte, piyasada daha iyi fiyatlar olmayabileceğinden bu resmi elde etmek zor olacaktır. Benim durumumda, ikinci örnek giriş fiyatı değiştirildikten sonra 84 tane yatırımı kapsıyordu. Basitçe diğer 15 yatırım gerçekleştirilmedi. Bu düzeltilmiş örnek NewProfitsReal olarak adlandırılacaktır.

"Kutu-ve-çizgi" türü çizimdeki iki örnek arasında çok fazla fark yoktur.

Fig.4 Karlar ve NewProfitsReal örneklerinin çizimi

Şek.4. Profits ve NewProfitsReal örnekleri için Çizim

Bağlı örnek için parametrik olmayan bir Wilcoxon işaretli sıra testi yapalım.

Sonuçlar Tablo 2'dedir:

Profits ve NewProfitsReal örnekleri için Wilcoxon test sonuçları

Tablo 2. Profits ve NewProfitsReal örnekleri için Wilcoxon test sonuçları

Önem seviyesi çok yüksektir, ki bu da boş hipotezi destekler.

Bu şekilde giriş noktası değişikliğinin sistem verimini etkilemediğini söyleyebiliriz. Ama bu görecelidir. Mutlak anlamda sistem, kaçırılan giriş noktaları nedeniyle daha az karlı çıkmıştır.

Wilcoxon testi MQL5'te programlı olarak gerçekleştirilebilir. Dağılım medyanını belirtilen m değeri ile karşılaştırsa da bu fark önemli değildir.

Şimdi kontrol edeceğiz:

ALGLIB kitaplığı aşağıdaki prosedürü içerir: CAlglib::WilcoxonSignedRankTest(). Üç test türü için sonuç verir: iki taraflı, sol taraflı ve sağ taraflı.

test_profits.mq5 script dosyası bu hesaplamanın bir örneğini sağlar. "Experts" günlüğü, NewProfitsReal örneği için aşağıdaki sonuçlara sahiptir:

OO      0       12:04:08.814    test_profits (EURUSD.e,H1)      p-value for the two-sided test: 0.7472
HD      0       12:04:08.814    test_profits (EURUSD.e,H1)      p-value for the left-sided test: 0.6285
CM      0       12:04:08.814    test_profits (EURUSD.e,H1)      p-value for the right-sided test: 0.3736

Sol taraflı test şu şekildedir:


Burada, NewProfitsReal örneğinin medyanının 83'e eşit veya daha büyük olabileceği alternatifi kontrol ederiz. H0'ı reddetmede hata olasılığı 0.63'tür. Bu nedenle H0 kabul edilir.

Sağ taraflı test şöyle gözükür:


Bu testte, NewProfitsReal örneğinin medyanının 83'e eşit veya daha küçük olabileceği alternatifi kontrol ederiz. H0'ı reddetmede hata olasılığı 0,37'ye eşittir. Bu nedenle H0 kabul edilir.


3.2. Bağımsız Örnekleri Test Etme

Farklı aracıların alım satım talimatlarını ne kadar hızlı işlediğini ve alım satım talimatlarını yürütme süresi ile ilgili aracılar arasında bir fark olup olmadığını kontrol etmemiz gerektiğini varsayalım.

Bu yüzden, analiz için iki tane kaynak veri örneği vardır. Her örnek başlangıçta 50 gözlem içeriyordu. Dış durumları sildikten sonra, ilk örnekte (aracı А) 48 gözlem ve ikinci örnekte (aracı B) 49 gözlem kalmıştır. Veriler "ExecutionTime" sayfasında bulunabilir.

Şimdi kontrol edeceğiz:


Örnek endeksleri bir resim üzerinde gösterelim (Şekil 5). Çizime göre medyan değerleri, önemli ölçüde olmasa da farklılık göstermektedir.

Şek.5 A ve B aracılarının veri örneği çizimi{

Şek.5. A ve B aracılarının veri örneği çizimi


Her örneğin hangi dağılıma ait olduğunu bilmediğimiz için karşılaştırmada parametrik olmayan testlere başvuracağız.

Örneğin Mann — Whitney U-testi yapalım (Tablo 3). Bunun en bilgilendirici test olduğuna inanılmaktadır.

A ve B aracılarının veri örnekleri için Mann — Whitney U testi sonuçları

Tablo 3. A ve B aracılarının veri örnekleri için Mann — Whitney U testi sonuçları

Sonuç: test sonuçları farklıdır ve bu nedenle örneklerin eşitliği ile ilgili boş hipotezler Н1 lehine reddedilir.

Mann — Whitney U-testi, MQL5'te programlı olarak gerçekleştirilebilir. ALGLIB kitaplığında CAlglib:: vardır MannWhitneyUTest() prosedürü. Üç test türü için sonuç verir: iki taraflı, sol taraflı ve sağ taraflı.

test_time_execution.mq5 script dosyası bir hesaplama örneği sağlar. "Expert" günlüğü, örnekleri karşılaştırmak için kullanılabilecek aşağıdaki sonuca sahiptir:

MR      0       12:55:08.577    test_time_execution (EURUSD.e,H1)       p-value for the two sided test: 0.0001
QF      0       12:55:08.577    test_time_execution (EURUSD.e,H1)       p-value for the left-sided test: 1.0000
PF      0       12:55:08.577    test_time_execution (EURUSD.e,H1)       p-value for the right-sided test: 0.0001

Sol taraflı test şu şekildedir:


Boş hipotez, aracı A veri örneği medyanının, aracı B veri örneği medyanından daha büyük veya ona eşit olabileceğidir. Alternatif bunun reddidir. H0'ı reddetmede hata olasılığı 1.0'dır. Bu nedenle H0 kabul edilir.

Sağ taraflı test şöyle gözükür:


Boş hipotez, aracı A veri örneği medyanının, aracı B veri örneği medyanından daha az veya ona eşit olabileceğidir. Alternatif bunun reddidir.

H0'ı reddetmede hata olasılığı 0.0'dır. Bu nedenle H0, Н1 lehine reddedilir.


3.3. Korelasyon Testi

Bir strateji portföyü hayal edin. Amaç, portföydeki strateji sayısını azaltmaktır.

Seçim kriteri şu şekilde olacaktır: Zarar Durdur serilerinin karşılaştırılmasında iki strateji aynıysa, stratejilerden biri portföyden çıkarılacaktır. İki farklı sistemin iki Zarar durdur veri örneğini ele alalım. Varsayım: Sistemler piyasa girişinde aynı şekilde tepkiyi verir, piyasadan çıkarken farklı tepki verir.

Spearman Sıralar Arası Fark Korelasyon testini kullanacağız. Veri dosyasının "Korelasyon" sayfasında üç örnek vardır.

Korelasyon katsayısının sıfıra eşit olup olmadığını kontrol edin:

Stops1-Stops2 örnek çiftinin karşılaştırılması aşağıdaki sonucu verecektir (Tablo 4).

Stops1 ve Stops2 örnekleri için Spearman Sıralar Arası Fark Korelasyon testi

Tablo 4. Stops1 ve Stops2 örnekleri için Spearman Sıralar Arası Fark Korelasyon testi

Bu durumda, örnek öğeleri arasında bağlantı bulunmadığına ilişkin sıfır hipotezi, alternatifin lehi için reddedilemez. Bu nedenle kabul edilir.

Şekil 6'daki grafik, verilerin fark edilir bir yapılandırma oluşturmadığını göstermektedir. Veriler çizim düzleminde dağılmıştır.

Fig.6 Stops1 ve Stops2 örnekleri için Dağılım grafiği

Şek.6. Stops1 ve Stops2 örnekleri için dağılım grafiği

Stops1-Stops3 örnekleri arasındaki ilişki kontrolünün sonuçları Tablo 5'te gösterilmektedir:

Stops1 ve Stops3 örnekleri için Spearman Sıralar Arası Fark Korelasyon testi sonuçları

Tablo 5. Stops1 ve Stops3 örnekleri için Spearman Sıralar Arası Fark Korelasyon testi sonuçları

Bu durumda, hata olasılığı çok düşük olduğu için boş hipotez reddedilebilir.

Dolayısıyla mevcut ilişki hakkında alternatif kabul edilir. İlişki şuna benzer (Şekil 7).

Fig.7 Stops1 ve Stops3 örnekleri için Dağılım grafiği

Şek.7. Stops1 ve Stops3 örnekleri için dağılım grafiği

Sonucu MQL5'teki kodla onaylayın. test_correlation.mq5 bir hesaplama örneği içerir.

ALGLIB kitaplığı, Spearman Sıralar Arası Fark Korelasyon katsayısının anlamlılık testi uygulanan CAlglib::SpearmanRankCorrelationSignificance() prosedürünü içerir.

Günlük aşağıdaki kayıtları içerir:

OO      0       12:57:43.545    test_correlation (EURUSD.e,H1)  ---===Samples Stops1 and Stops2===---
GO      0       12:57:43.545    test_correlation (EURUSD.e,H1)  p-value for the two-sided test: 0.9840
KK      0       12:57:43.545    test_correlation (EURUSD.e,H1)  p-value for the left-sided test: 0.4920
JJ      0       12:57:43.545    test_correlation (EURUSD.e,H1)  p-value for the right-sided test: 0.5080
DM      0       12:57:43.545    test_correlation (EURUSD.e,H1)  
HJ      0       12:57:43.545    test_correlation (EURUSD.e,H1)  ---===Samples Stops1 and Stops3===---
NS      0       12:57:43.545    test_correlation (EURUSD.e,H1)  p-value for the two-sided test: 0.0002
RO      0       12:57:43.545    test_correlation (EURUSD.e,H1)  p-value for the left-sided test: 0.9999
FG      0       12:57:43.545    test_correlation (EURUSD.e,H1)  p-value for the right-sided test: 0.0001

Sol taraflı test şu şekildedir:

Bu testte, değişkenler arasında negatif olmayan bir korelasyon olduğuna dair boş hipotez (yani korelasyon ya sıfırdır ya da negatiftir) doğrulanır.

Sol taraflı test, Stops1-Stops2 örnek çifti için sıfır hipotezinin kabul edildiğini gösterir. Sol taraflı test, Stops1-Stops3 örnek çifti için boş hipotezin de kabul edildiğini gösterir. Sorulacak mantıklı soru "Neden Stops1-Stops2 örnekleri arasında bağlantı yoktur ve Stops1-Stops3 arasında bir bağlantı vardır?" olacaktır. Bunun nedeni, kontroldeki ifadenin "sıfıra eşit veya büyük" olmasıdır. İlk durumda "sıfıra eşit" H0 için önemlidir ve ikinci durumda "sıfırdan büyüktür".

Sağ taraflı test şöyle gözükür:

Burada, negatif bir korelasyonun ne olduğuna dair sıfır hipotezi kontrol edilir.

Stops1-Stops2 örnek çifti için olan sağ taraflı test, boş hipotezin kabul edildiğini gösterir. Stops1-Stops3 örnek çifti için olan sağ taraflı test, boş hipotezin reddedildiğini gösterir.

Son bir yorum. Test, Stops1-Stops3 örnekleri arasında pozitif olasılıksal bir bağlantı olduğunu ortaya çıkardı. Bu bağlantının gücü ortalamadır. Bu nedenle strateji 1 veya 3'ü reddetme kararı yatırımcıya kalmıştır.


Sonuç

Bu yazıda nicel değişkenlerin matematiksel istatistikler kullanılarak değerlendirilebileceğini örnekler üzerinde göstermeye çalıştım. Acemi geliştiricilerin bu makaleyi gelecektekialım satım sistemleri için yararlı bulacağını umuyorum. Matematiksel istatistik yöntemlerinin kullanımıyla ilgili makale serilerinin de devam etmesini temenni ediyorum.

ALGLIB kitaplığı dosyalarının ayrıca indirilmesi gereklidir.


MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal makale: https://www.mql5.com/ru/articles/1240

test_correlation.mq5 (5.55 KB)
test_profits.mq5 (3.59 KB)
test_time_execution.mq5 (3.84 KB)
data.zip (12.04 KB)

Uyarı: Bu materyallerin tüm hakları MetaQuotes Ltd.'a aittir. Bu materyallerin tamamen veya kısmen kopyalanması veya yeniden yazdırılması yasaktır.

Bu makale sitenin bir kullanıcısı tarafından yazılmıştır ve kendi kişisel görüşlerini yansıtmaktadır. MetaQuotes Ltd, sunulan bilgilerin doğruluğundan veya açıklanan çözümlerin, stratejilerin veya tavsiyelerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir sonuçtan sorumlu değildir.

Son yorumlar | Tartışmaya git (6)
Denis Kirichenko
Denis Kirichenko | 2 Ara 2014 saat 14:18
Reshetov:
  1. "Bleck Paradoksu: Birkaç deney yaparız ve her biri için sıfır hipotezinin olasılığını hesaplarız. Bireysel deneylerin tüm istatistiksel sonuçları "başarılı" olmasına rağmen, yani her biri için sıfır hipotezi p < n olasılıkla reddedilmiş olmasına rağmen, meta-analizden sonra tam tersi bir sonuç elde ederiz: p > n.

Bu ilginç bir paradoks. Bu konuda daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?

2. Belirli bir alanda istatistik uygulamadan önce, ergodik bir ortamla uğraştığımızdan emin olmamız gerekir. Aksi takdirde yüzümüzde zeki bir yüzle bir sayı oyunu elde ederiz.
Ergodik ortam ile ne kastettiğinizi açıklayın.
СанСаныч Фоменко
СанСаныч Фоменко | 2 Ara 2014 saat 14:37
denkir:

İlginç bir paradoks. Bu konuda daha fazla bilgiyi nereden bulabilirim?

Ergodik ortam ile ne demek istediğinizi açıklayın.

Makaleniz bana çifte izlenim veriyor.

Artı. Bu forumda, sonuçların varsayımsal değerlendirmesi hakkında soru sorma eylemi çok önemlidir. Forum, aralıktaki bir mashka yerine bir mashka çizen ve durumun böyle olduğunu varsayan insanlarla dolu.

Eksi.

Reshetov'a tamamen katılıyorum. Söylediğiniz her şey - bu, durağan veya onlara yakın serilere atıfta bulunur - yani zaman içinde mo ve varyansın çok az değiştiği seriler. Ancak finansal piyasalarda böyle seriler yoktur ve finansal piyasalardaki tüm istatistik uygulamaları zaman serilerinin durağanlığı etrafında döner. En ünlü örnekler ARIMA, ARCH ve diğerleridir.

Histogramı Şekil 2'de gösterilen rastgele seriniz, serinin durağan olanla zayıf bir ilişkisi olduğunu, çarpık olduğunu ve önemli ölçüde farklı kuyruklara sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum özellikle sizin tarafınızdan çizilen mükemmel normal eğriye göre daha iyi görülmektedir. Bu nedenle, gerekçeniz sizin örneğiniz için hiç geçerli değildir. Bu sadece Reshetov'un düşüncelerinin bir örneğidir.

NOT. İstatistikteki en tehlikeli ve aşağılık kavram korelasyondur. Bundan hiç bahsetmemek daha iyidir.

Denis Kirichenko
Denis Kirichenko | 2 Ara 2014 saat 14:53
faa1947:
...Tüm bu anlattıklarınız durağan ya da durağanlığa yakın seriler için geçerlidir - yani zaman içinde mo ve varyansı çok az değişen seriler. Finansal piyasalarda böyle seriler yoktur ve finansal piyasalarda istatistiğin tüm uygulaması zaman serilerinin durağanlığı etrafında döner. En ünlü örnekler ARIMA, ARCH ve diğerleridir.

Histogramı Şekil 2'de gösterilen rastgele seriniz, serinin durağan olanla zayıf bir ilişkisi olduğunu, çarpık olduğunu ve önemli ölçüde farklı kuyruklara sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum özellikle sizin tarafınızdan çizilen mükemmel normal eğriye göre daha iyi görülmektedir. Bu nedenle, gerekçeniz sizin örneğiniz için hiç geçerli değildir. Bu, Reshetov'un düşüncelerinin bir örneğidir.

Görüşünüz için teşekkür ederim!

Ben de karşı argümanlarımı sunacağım.

Durağanlık bir zaman serisinin özelliğidir. Şekil 2 bir varyasyon serisidir. Makale zaman serilerinden bahsetmiyor! Zamanın yararlı bir özellik olduğuna katılmama rağmen.....

Anladığım kadarıyla ergodiklik.... incelenen sistemin belirli bir kararlılığı anlamına geliyor.

Bu yüzden önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Eğer sistem, finansal bir zaman serisinden bahsedelim, durağan değilse, modelin davranışını açıklayan istikrarlı bir model (örneğin GARCH) bulmak için yine de ekonometriyi kullanabiliriz. Ve bunda sistemin sabitliğini görüyorum - modele göre davranış.... ancak sistemin modeli "bozma" olasılığı olması koşuluyla...

СанСаныч Фоменко
СанСаныч Фоменко | 2 Ara 2014 saat 15:26
denkir:

Görüşünüz için teşekkür ederim!

İşte benim karşı argümanlarım.

Durağanlık bir zaman serisinin özelliğidir. Şekil 2 bir varyasyon serisidir. Makale zaman serileri hakkında konuşmuyor! Zamanın yararlı bir özellik olduğuna katılmama rağmen.....

Anladığım kadarıyla ergodiklik.... incelenen sistemin belirli bir kararlılığı anlamına geliyor.

Bu yüzden önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Eğer sistem, finansal bir zaman serisinden bahsedelim, durağan değilse, modelin davranışını açıklayan istikrarlı bir model (örneğin GARCH) bulmak için yine de ekonometriyi kullanabiliriz. Ve bunda sistemin sabitliğini görüyorum - modele göre davranış.... ancak sistemin modeli "bozma" olasılığının bir miktar olması koşuluyla.....

Birkaç yıl önce burada, çoğu insan için tamamen kabul edilemez olan bir fikri kanıtladığım bir makale yayınladım. Şöyle ki.

Çok sayıda gösterge var. Herkes bir gösterge çizilirse bunun aynı olduğunu düşünür - sonuçta biz de bunu görüyoruz. Aynı zamanda, gerçekte gördüğümüz şeyin var olmayabileceği çoğu insanın aklına gelmez! Nedeni çok sıradan. Göstergeye karşılık gelen regresyonu alırsak, bazı katsayılarının o kadar geniş güven aralıklarına sahip olduğu kolayca ortaya çıkabilir ki, böyle bir katsayının değeri hakkında konuşmak imkansızdır ve böyle kusurlu bir katsayıyı atarsak, gösterge modeli tamamen farklı olacaktır. Doğru var, yanlış var ve istatistik var dediklerinde, bu üzücü ve çok alışılmadık durumu kastediyorlar - güven aralıkları da dahil olmak üzere hiçbir şeye güvenilemez.

Bu yüzden parametrik modelleri bıraktım ve makine öğrenimi tabanlı modellerle ilgilenmeye başladım. Orada durağanlıkla ilgili hiçbir sorun yok, ancak aşırı eğitimle ilgili sorunlar tüm ihtişamıyla ortada.

Alexey Burnakov
Alexey Burnakov | 4 Eyl 2015 saat 11:37

Ve makaleyi beğendim.

Evet, San Sanych ve Reshetov'un açıklamaları haklı - karşılaştırılan sistem (veya sistem) parametrelerini değiştirirse, test sonuçları işe yaramaz.

Ancak yöntemlerin uygulanmasının gösterilmesi sevindiricidir. Forex için nadirdir!

Benzer yöntemleri tam olarak fiyat teklifleri için uygulayan biri olarak başka bir şey söyleyebilirim. Ortamın homojen olup olmadığını önceden kontrol etmek (iki bağımsız büyük örneklem üzerinde) ve ardından hipotez testinin sonuçlarına belirli bir sakinlikle güvenmek mümkündür. Bu da aynı testler sayesinde yapılabilir.

