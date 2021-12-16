Fiyat Korelasyonunun İstatistiksel Verilerine Dayalı Sinyalleri Filtreleme

Bu Nasıl Başladı

Bu makaleyi yazmama yol açan fikir, Larry Williams'ın yatırımlarda dünya rekoru sahibi olan (1987'de sermayesini % 11.000 artırdı) "Kısa Vadeli Ticaretin Uzun Vadeli Sırları" kitabını okuduktan sonra ortaya çıktı. fiyatların geçmişteki davranışları ile gelecekteki eğilimler arasında herhangi bir korelasyon bulunmadığına dair "... teoride zengin ve piyasa bilgisi bakımından fakir olan üniversite profesörleri ve diğer akademisyenler..." tarafından mitleri tamamen ortadan kaldırmak.

100 kez yazı tura atarsanız, 50 kez tura ve 50 kez tura gelir. Birbirini takip eden her atışta, tura gelme olasılığı %50'dir ve yazı olasılığı ile aynıdır. Olasılık atıştan atışa değişmez, çünkü bu oyun rastgeledir ve hafızası yoktur. Piyasaların kaotik bir şekilde madeni para gibi davrandığını varsayalım.



Sonuç olarak, yeni bir çubuk göründüğünde, fiyatın yukarı veya aşağı gitme şansı eşittir ve önceki çubuklar mevcut olanı en ufak bir şekilde etkilemez. İdil! Bir ticaret sistemi oluşturun, karı al zararı durdur değerinden daha büyük bir değere ayarlayın (yani, matematik. beklentiyi pozitif bölgeye ayarlayın) ve sihir gerçekleşir. Tek kelimeyle nefes kesici. Ancak sorun şu ki, piyasanın davranışı hakkındaki varsayımımız pek doğru değil. Açıkçası, bu çok saçma! Ve bunu kanıtlayacağım.

MQL5 Sihirbazını kullanarak bir Expert Advisor şablonu oluşturalım ve basit alfanümerik müdahaleler kullanarak onu görevin yerine getirilmesine uygun bir durumda sunalım. Bir, iki ve üç çubuğun kapanmasını takip eden satın almayı simüle etmek için bir Uzman Danışman kodlayacağız. Simülasyon, programın analiz edilen çubukların parametrelerini basitçe hatırlayacağı anlamına gelir. Bu durumda emir göndermek (daha olağan bir yol) işe yaramaz, çünkü spread’ler ve takaslar alınan bilgilerin güvenilirliğini sorgulayabilir.

İşte kod:

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" double profit_percent,open_cur,close_cur; double profit_trades= 0 ,loss_trades= 0 ,day_cur,hour_cur,min_cur,count; double open[],close[]; int OnInit () { return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { profit_percent= NormalizeDouble (profit_trades* 100 /(profit_trades+loss_trades), 2 ); Print ( "Percent of closures with increase " ,profit_percent, "%" ); } void OnTick () { MqlDateTime time; TimeToStruct ( TimeCurrent (),time); day_cur=time.day_of_week; hour_cur=time.hour; min_cur=time.min; CopyOpen ( NULL , 0 , 0 , 4 ,open); ArraySetAsSeries (open, true ); CopyClose ( NULL , 0 , 0 , 4 ,close); ArraySetAsSeries (close, true ); if (close[ 1 ]<open[ 1 ] && count== 0 ) { open_cur=open[ 0 ]; count= 1 ; } if (open_cur!=open[ 0 ] && count== 1 ) { close_cur=close[ 1 ]; count= 0 ; if (close_cur>=open_cur)profit_trades+= 1 ; else loss_trades+= 1 ; } }

Test, 1 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasında EUR/USD üzerinden gerçekleştirilecektir:



Şekil 1. Artışla birlikte kapanma yüzdesi

(Birinci sütun tüm dönem için verileri gösterir, ikinci, üçüncü ve dördüncü - tekli, ikili ve üçlü kapanıştan sonra)

Ben de bundan bahsediyordum! Önceki çubuklar, mevcut çubuk üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahiptir, çünkü fiyat her zaman kayıpları geri kazanmaya çalışır.





İleriye doğru bir adım daha



Harika! Fiyatların davranışının tesadüfi olmadığından emin olduktan sonra, bu şaşırtıcı gerçeği bir an önce kullanmalıyız. Tabii ki, bağımsız bir ticaret sistemi için yeterli değil, ancak sizi sıkıcı ve genellikle hatalı sinyallerden kurtarabilecek güzel bir araç olacaktır. Hadi uygulayalım!

Yani ihtiyacımız olan şey bu:

En azından geçen yıl için olumlu sonuçlar gösteren bir kendi kendine ticaret sistemi. Fiyatların davranışında korelasyonların varlığını doğrulayan bazı eğlenceli örnek.

L. Williams'ın kitabında birçok faydalı fikir buldum. Bunlardan birini sizlerle paylaşacağım.



TDW (Haftanın Ticaret Günü) stratejisi. Haftanın bazı günleri sadece alım yaparsak ve diğer günler sadece kısa pozisyon açarsa ne olacağını görmemize izin verecek. Sonuçta, bir gün içindeki fiyatın, vakaların yüzdesinde diğerinden daha fazla arttığını varsayabiliriz. Bunun nedeni nedir? Jeopolitik durum, makroekonomik istatistikler veya A. Elder'in kitabında yazdığı gibi, Pazartesi ve Salı, meslekten olmayanların günleri, Perşembe ve Cuma günleri ise profesyonellerin zamanı mı? Anlamaya çalışalım.

İlk önce sadece haftanın her günü yapacağız ve sonra sadece satacağız. Çalışmanın sonunda en iyi sonuçları eşleştireceğiz ve bu, ticaret sistemimize bir filtre olacaktır. Bu arada, bu konuda birkaç sözüm var. Bu tam bir klasik!

Sistem iki MA ve MACDake'e dayanmaktadır. Sinyaller: Hızlı hareket eden ortalama yavaş olanı aşağıdan yukarıya kesiyorsa ve MACD histogramı sıfır çizgisinin altındaysa, SATIN AL. Hızlı hareket eden ortalama yavaş olanı tersten keserse ve MACD sıfırın üzerindeyse SATIN. Bir noktadan takip eden durdurma kullanarak bir pozisyondan çıkın. Parti sabittir - 0,1.

Kolaylık sağlamak amacıyla, Uzman Danışman sınıfını ayrı bir başlık dosyasına yerleştirdim:

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" class my_expert { private : int ma_red_per,ma_yel_per; int ma_red_han,ma_yel_han,macd_han; double sl,ts; double lots; double MA_RED[],MA_YEL[],MACD[]; MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; public : void ma_expert(); void get_lot( double lot){lots=lot;} void get_periods( int red, int yel){ma_red_per=red;ma_yel_per=yel;} void get_stops( double SL, double TS){sl=SL;ts=TS;} void init(); bool check_for_buy(); bool check_for_sell(); void open_buy(); void open_sell(); void position_modify(); }; void my_expert::ma_expert( void ) { ZeroMemory (ma_red_han); ZeroMemory (ma_yel_han); ZeroMemory (macd_han); } void my_expert::init( void ) { ma_red_han= iMA ( _Symbol , _Period ,ma_red_per, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); ma_yel_han= iMA ( _Symbol , _Period ,ma_yel_per, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); macd_han= iMACD ( _Symbol , _Period , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (ma_red_han, 0 , 0 , 4 ,MA_RED); CopyBuffer (ma_yel_han, 0 , 0 , 4 ,MA_YEL); CopyBuffer (macd_han, 0 , 0 , 2 ,MACD); ArraySetAsSeries (MA_RED, true ); ArraySetAsSeries (MA_YEL, true ); ArraySetAsSeries (MACD, true ); } bool my_expert::check_for_buy( void ) { init(); if (MA_RED[ 3 ]>MA_YEL[ 3 ] && MA_RED[ 1 ]<MA_YEL[ 1 ] && MA_RED[ 0 ]<MA_YEL[ 0 ] && MACD[ 1 ]< 0 ) { return ( true ); } return ( false ); } bool my_expert::check_for_sell( void ) { init(); if (MA_RED[ 3 ]<MA_YEL[ 3 ] && MA_RED[ 1 ]>MA_YEL[ 1 ] && MA_RED[ 0 ]>MA_YEL[ 0 ] && MACD[ 1 ]> 0 ) { return ( true ); } return ( false ); } void my_expert::open_buy( void ) { request.action= TRADE_ACTION_DEAL ; request.symbol= _Symbol ; request.volume=lots; request.price= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ); request.sl=request.price-sl* _Point ; request.tp= 0 ; request.deviation= 10 ; request.type= ORDER_TYPE_BUY ; request.type_filling= ORDER_FILLING_FOK ; OrderSend (request,result); return ; } void my_expert::open_sell( void ) { request.action= TRADE_ACTION_DEAL ; request.symbol= _Symbol ; request.volume=lots; request.price= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ); request.sl=request.price+sl* _Point ; request.tp= 0 ; request.deviation= 10 ; request.type= ORDER_TYPE_SELL ; request.type_filling= ORDER_FILLING_FOK ; OrderSend (request,result); return ; } void my_expert::position_modify( void ) { if ( PositionGetSymbol ( 0 )== _Symbol ) { request.action= TRADE_ACTION_SLTP ; request.symbol= _Symbol ; request.deviation= 10 ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_BUY ) { if ( SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID )- PositionGetDouble ( POSITION_SL )> _Point *ts) { if ( PositionGetDouble ( POSITION_SL )< SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID )- _Point *ts) { request.sl= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID )- _Point *ts; request.tp= PositionGetDouble ( POSITION_TP ); OrderSend (request,result); } } } else if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_SELL ) { if (( PositionGetDouble ( POSITION_SL )- SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ))>( _Point *ts)) { if (( PositionGetDouble ( POSITION_SL )>( SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK )+ _Point *ts)) || ( PositionGetDouble ( POSITION_SL )== 0 )) { request.sl= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK )+ _Point *ts; request.tp= PositionGetDouble ( POSITION_TP ); OrderSend (request,result); } } } } }

"MQL5 Nesneye Yönelik Yaklaşımı Kullanarak Uzman Danışman Yazmak" makalesinin yazarına mütevazi saygılarımı sunarım. Onsuz ne yapardım! Bu kötülüğü çok iyi bilmeyen, ancak son derece işlevsel Nesne yönelimli programlamaya sahip herkese bu makaleyi okumasını tavsiye ederim.

Sınıfla birlikte dosya, Uzman Danışmanın ana koduna eklensin mi? bir nesne oluşturun ve işlevleri başlatın:

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <moving.mqh> input int MA_RED_PERIOD= 7 ; input int MA_YEL_PERIOD= 2 ; input int STOP_LOSS= 800 ; input int TRAL_STOP= 800 ; input double LOTS= 0.1 ; my_expert expert; MqlDateTime time; int day_of_week; int OnInit () { expert.get_periods(MA_RED_PERIOD,MA_YEL_PERIOD); expert.get_lot(LOTS); expert.get_stops(STOP_LOSS,TRAL_STOP); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { TimeToStruct ( TimeCurrent (),time); day_of_week=time.day_of_week; if ( PositionsTotal ()< 1 ) { if (day_of_week== 5 && expert.check_for_buy()== true ){expert.open_buy();} else if (day_of_week== 1 && expert.check_for_sell()== true ){expert.open_sell();} } else expert.position_modify(); }

Tamamlandı! Bazı özel özelliklere dikkat çekmek istiyorum. Yazılım düzeyinde haftanın günlerini belirlemek için MqlDateTime yapısını kullandım. İlk olarak, mevcut sunucu zamanını yapılandırılmış bir formata dönüştürüyoruz. Mevcut günün (1-Pazartesi, ..., 5-Cuma) indeksini alır ve belirlediğimiz değerle karşılaştırırız.

Deneyin! Can sıkıcı araştırmalar ve fazladan rakamlarla sizi sıkmamak için tüm sonuçları tabloya getiriyorum.



İşte burada:



Tablo 1. Haftanın her günü Satın Alma Özeti



Tablo 2. Haftanın her günü Satış Özeti

En iyi sonuçlar yeşil renkle vurgulanır, en kötü sonuçlar turuncu renkle vurgulanır.



Yukarıda açıklanan eylemlerden sonra, sistemin düşük nispi düşüş, iyi bir kazanç yüzdesi (burada, ne kadar az işlem o kadar iyi) ve işlem başına nispeten yüksek kâr ile birlikte kâr sağlaması gerektiğine dair bir rezervasyon yapıyorum.

Açıkçası, en etkili sistem Cuma günü alıp Pazartesi günü satmaktır. Bu koşulların her ikisini de birleştirin:

if ( PositionsTotal ()< 1 ){ if ( day_of_week== 5 &&expert.check_for_buy()== true ){expert.open_buy();} else if ( day_of_week== 1 &&expert.check_for_sell()== true ){expert.open_sell();}} else expert.position_modify();

Artık Uzman Danışman, pozisyonları her iki yönde de ancak kesin olarak tanımlanmış günlerde açar. Netlik için, filtre olmadan ve filtreyle elde edilen diyagramları çizeceğim:





Şekil 2. Filtre kullanmadan EA testinin sonuçları (EURUSD, H1, 01.01.2010-31.12.2010,)





Şekil 3. Filtre kullanılarak EA testinin sonuçları (EURUSD, H1, 01.01.2010-31.12.2010)

Sonuçları nasıl buldunuz? Filtreyi kullanarak ticaret sistemi daha kararlı hale geldi. Değişikliklerden önce, Uzman Danışman esas olarak test süresinin ilk yarısında dengeyi artırıyordu, "yükseltmeden" sonra tüm dönem boyunca artıyor.



Raporları karşılaştırıyoruz:





Tablo 3. Filtreyi kullanmadan önce ve sonra test sonuçları

Göz ardı edilemeyecek tek üzücü faktör, net karın neredeyse 1000 USD (%26) oranında düşmesidir. Ancak işlem sayısını neredeyse 3,5 kat azaltıyoruz, yani ilk olarak negatif işlem yapma potansiyelini ve ikinci olarak spread için giderleri (218*2-62*2=312 USD) önemli ölçüde azaltıyoruz. sadece EUR/USD için). Kazanma yüzdesi zaten önemli olan %57'ye yükseltildi. İşlem başına kâr %14 artarak 113 USD'ye yükselirken. L. Williams’ın dediği gibi: "Bu, işlem yapmaya değer olan miktardır!"





Sonuç



Fiyatlar rastgele davranmaz - bu bir gerçektir. Bu gerçek kullanılabilir ve kullanılmalıdır. Ticaret sisteminizin performansını artırabilecek sayısız varyasyon ve tekniğin küçük bir kısmı olan sadece bir örnek verdim. Ancak bu çeşitlilik bir kusuru gizler. Her filtre entegre edilemez, bu nedenle tüm olası senaryoları düşünerek dikkatlice seçilmelidir.



Unutmayın, filtre ne kadar mükemmel olursa olsun, karlı işlemleri, yani kazancınızı da eler... İyi şanslar!