Peng Xiang He

High Frequency 1

Peng Xiang He
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 700 USD в месяц
прирост с 2026 16%
Bybit-Live-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
287
Прибыльных трейдов:
219 (76.30%)
Убыточных трейдов:
68 (23.69%)
Лучший трейд:
18.88 UST
Худший трейд:
-19.62 UST
Общая прибыль:
415.75 UST (41 354 pips)
Общий убыток:
-355.28 UST (33 500 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (30.31 UST)
Макс. прибыль в серии:
38.19 UST (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.17%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
296
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.16
Длинных трейдов:
175 (60.98%)
Коротких трейдов:
112 (39.02%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.21 UST
Средняя прибыль:
1.90 UST
Средний убыток:
-5.22 UST
Макс. серия проигрышей:
13 (-51.38 UST)
Макс. убыток в серии:
-51.38 UST (13)
Прирост в месяц:
15.53%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.44 UST
Максимальная:
52.31 UST (10.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.01% (52.91 UST)
По эквити:
3.80% (17.25 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 252
GBPUSD+ 22
EURUSD+ 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 95
GBPUSD+ -32
EURUSD+ -2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 11K
GBPUSD+ -3K
EURUSD+ -88
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.88 UST
Худший трейд: -20 UST
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +30.31 UST
Макс. убыток в серии: -51.38 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

XAUUSD GBPUSD EURUSD

Maximum stop loss：200Usd

WeChat：H572909558


Нет отзывов
2026.01.09 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 04:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
High Frequency 1
700 USD в месяц
16%
0
0
USD
453
UST
1
95%
287
76%
100%
1.17
0.21
UST
11%
1:500
Копировать

