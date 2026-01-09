- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
287
Прибыльных трейдов:
219 (76.30%)
Убыточных трейдов:
68 (23.69%)
Лучший трейд:
18.88 UST
Худший трейд:
-19.62 UST
Общая прибыль:
415.75 UST (41 354 pips)
Общий убыток:
-355.28 UST (33 500 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (30.31 UST)
Макс. прибыль в серии:
38.19 UST (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.17%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
296
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.16
Длинных трейдов:
175 (60.98%)
Коротких трейдов:
112 (39.02%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.21 UST
Средняя прибыль:
1.90 UST
Средний убыток:
-5.22 UST
Макс. серия проигрышей:
13 (-51.38 UST)
Макс. убыток в серии:
-51.38 UST (13)
Прирост в месяц:
15.53%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.44 UST
Максимальная:
52.31 UST (10.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.01% (52.91 UST)
По эквити:
3.80% (17.25 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|252
|GBPUSD+
|22
|EURUSD+
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|95
|GBPUSD+
|-32
|EURUSD+
|-2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|11K
|GBPUSD+
|-3K
|EURUSD+
|-88
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.88 UST
Худший трейд: -20 UST
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +30.31 UST
Макс. убыток в серии: -51.38 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
XAUUSD GBPUSD EURUSD
Maximum stop loss：200Usd
WeChat：H572909558
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
700 USD в месяц
16%
0
0
USD
USD
453
UST
UST
1
95%
287
76%
100%
1.17
0.21
UST
UST
11%
1:500