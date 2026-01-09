시그널섹션
Peng Xiang He

High Frequency 1

Peng Xiang He
0 리뷰
안정성
1
0 / 0 USD
월별 700 USD  복사
다음 이후의 성장 2026 26%
Bybit-Live-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
436
이익 거래:
347 (79.58%)
손실 거래:
89 (20.41%)
최고의 거래:
18.88 UST
최악의 거래:
-19.62 UST
총 수익:
541.35 UST (53 855 pips)
총 손실:
-440.14 UST (41 071 pips)
연속 최대 이익:
29 (5.89 UST)
연속 최대 이익:
38.19 UST (4)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
8.91%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
444
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.93
롱(주식매수):
264 (60.55%)
숏(주식차입매도):
172 (39.45%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
0.23 UST
평균 이익:
1.56 UST
평균 손실:
-4.95 UST
연속 최대 손실:
13 (-51.38 UST)
연속 최대 손실:
-51.38 UST (13)
월별 성장률:
25.88%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
13.44 UST
최대한의:
52.31 UST (10.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.01% (52.91 UST)
자본금별:
3.80% (17.25 UST)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 338
EURUSD+ 51
GBPUSD+ 47
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ 127
EURUSD+ 3
GBPUSD+ -28
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ 15K
EURUSD+ 633
GBPUSD+ -2.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +18.88 UST
최악의 거래: -20 UST
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +5.89 UST
연속 최대 손실: -51.38 UST

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

XAUUSD GBPUSD EURUSD

Maximum stop loss：200Usd

WeChat：H572909558


리뷰 없음
2026.01.09 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 04:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
