Peng Xiang He

High Frequency 1

Peng Xiang He
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 700 USD al mese
crescita dal 2026 16%
Bybit-Live-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
287
Profit Trade:
219 (76.30%)
Loss Trade:
68 (23.69%)
Best Trade:
18.88 UST
Worst Trade:
-19.62 UST
Profitto lordo:
415.75 UST (41 354 pips)
Perdita lorda:
-355.28 UST (33 500 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (30.31 UST)
Massimo profitto consecutivo:
38.19 UST (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.17%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
296
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.16
Long Trade:
175 (60.98%)
Short Trade:
112 (39.02%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.21 UST
Profitto medio:
1.90 UST
Perdita media:
-5.22 UST
Massime perdite consecutive:
13 (-51.38 UST)
Massima perdita consecutiva:
-51.38 UST (13)
Crescita mensile:
15.53%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.44 UST
Massimale:
52.31 UST (10.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.01% (52.91 UST)
Per equità:
3.80% (17.25 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 252
GBPUSD+ 22
EURUSD+ 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 95
GBPUSD+ -32
EURUSD+ -2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 11K
GBPUSD+ -3K
EURUSD+ -88
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.88 UST
Worst Trade: -20 UST
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +30.31 UST
Massima perdita consecutiva: -51.38 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

XAUUSD GBPUSD EURUSD

Maximum stop loss：200Usd

WeChat：H572909558


Non ci sono recensioni
2026.01.09 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 04:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
