- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
287
Profit Trade:
219 (76.30%)
Loss Trade:
68 (23.69%)
Best Trade:
18.88 UST
Worst Trade:
-19.62 UST
Profitto lordo:
415.75 UST (41 354 pips)
Perdita lorda:
-355.28 UST (33 500 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (30.31 UST)
Massimo profitto consecutivo:
38.19 UST (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.17%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
296
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.16
Long Trade:
175 (60.98%)
Short Trade:
112 (39.02%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.21 UST
Profitto medio:
1.90 UST
Perdita media:
-5.22 UST
Massime perdite consecutive:
13 (-51.38 UST)
Massima perdita consecutiva:
-51.38 UST (13)
Crescita mensile:
15.53%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.44 UST
Massimale:
52.31 UST (10.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.01% (52.91 UST)
Per equità:
3.80% (17.25 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|252
|GBPUSD+
|22
|EURUSD+
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|95
|GBPUSD+
|-32
|EURUSD+
|-2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|11K
|GBPUSD+
|-3K
|EURUSD+
|-88
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.88 UST
Worst Trade: -20 UST
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +30.31 UST
Massima perdita consecutiva: -51.38 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
XAUUSD GBPUSD EURUSD
Maximum stop loss：200Usd
WeChat：H572909558
