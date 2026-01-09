SignauxSections
Peng Xiang He

High Frequency 1

Peng Xiang He
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 700 USD par mois
croissance depuis 2026 16%
Bybit-Live-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
287
Bénéfice trades:
219 (76.30%)
Perte trades:
68 (23.69%)
Meilleure transaction:
18.88 UST
Pire transaction:
-19.62 UST
Bénéfice brut:
415.75 UST (41 354 pips)
Perte brute:
-355.28 UST (33 500 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (30.31 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
38.19 UST (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.17%
Dernier trade:
60 il y a des minutes
Trades par semaine:
296
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.16
Longs trades:
175 (60.98%)
Courts trades:
112 (39.02%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.21 UST
Bénéfice moyen:
1.90 UST
Perte moyenne:
-5.22 UST
Pertes consécutives maximales:
13 (-51.38 UST)
Perte consécutive maximale:
-51.38 UST (13)
Croissance mensuelle:
15.53%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.44 UST
Maximal:
52.31 UST (10.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.01% (52.91 UST)
Par fonds propres:
3.80% (17.25 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 252
GBPUSD+ 22
EURUSD+ 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 95
GBPUSD+ -32
EURUSD+ -2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 11K
GBPUSD+ -3K
EURUSD+ -88
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.88 UST
Pire transaction: -20 UST
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +30.31 UST
Perte consécutive maximale: -51.38 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

XAUUSD GBPUSD EURUSD

Maximum stop loss：200Usd

WeChat：H572909558


Aucun avis
2026.01.09 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 04:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
High Frequency 1
700 USD par mois
16%
0
0
USD
453
UST
1
95%
287
76%
100%
1.17
0.21
UST
11%
1:500
