Peng Xiang He

High Frequency 1

Peng Xiang He
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 700 USD por mês
crescimento desde 2026 16%
Bybit-Live-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
287
Negociações com lucro:
219 (76.30%)
Negociações com perda:
68 (23.69%)
Melhor negociação:
18.88 UST
Pior negociação:
-19.62 UST
Lucro bruto:
415.75 UST (41 354 pips)
Perda bruta:
-355.28 UST (33 500 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (30.31 UST)
Máximo lucro consecutivo:
38.19 UST (4)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.17%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
296
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.16
Negociações longas:
175 (60.98%)
Negociações curtas:
112 (39.02%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.21 UST
Lucro médio:
1.90 UST
Perda média:
-5.22 UST
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-51.38 UST)
Máxima perda consecutiva:
-51.38 UST (13)
Crescimento mensal:
15.53%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.44 UST
Máximo:
52.31 UST (10.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.01% (52.91 UST)
Pelo Capital Líquido:
3.80% (17.25 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 252
GBPUSD+ 22
EURUSD+ 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 95
GBPUSD+ -32
EURUSD+ -2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 11K
GBPUSD+ -3K
EURUSD+ -88
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.88 UST
Pior negociação: -20 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +30.31 UST
Máxima perda consecutiva: -51.38 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

XAUUSD GBPUSD EURUSD

Maximum stop loss：200Usd

WeChat：H572909558


Sem comentários
2026.01.09 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 04:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
