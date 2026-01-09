- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
287
Negociações com lucro:
219 (76.30%)
Negociações com perda:
68 (23.69%)
Melhor negociação:
18.88 UST
Pior negociação:
-19.62 UST
Lucro bruto:
415.75 UST (41 354 pips)
Perda bruta:
-355.28 UST (33 500 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (30.31 UST)
Máximo lucro consecutivo:
38.19 UST (4)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.17%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
296
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.16
Negociações longas:
175 (60.98%)
Negociações curtas:
112 (39.02%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.21 UST
Lucro médio:
1.90 UST
Perda média:
-5.22 UST
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-51.38 UST)
Máxima perda consecutiva:
-51.38 UST (13)
Crescimento mensal:
15.53%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.44 UST
Máximo:
52.31 UST (10.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.01% (52.91 UST)
Pelo Capital Líquido:
3.80% (17.25 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|252
|GBPUSD+
|22
|EURUSD+
|13
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|95
|GBPUSD+
|-32
|EURUSD+
|-2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|11K
|GBPUSD+
|-3K
|EURUSD+
|-88
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.88 UST
Pior negociação: -20 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +30.31 UST
Máxima perda consecutiva: -51.38 UST
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
XAUUSD GBPUSD EURUSD
Maximum stop loss：200Usd
WeChat：H572909558
