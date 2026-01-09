SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / High Frequency 1
Peng Xiang He

High Frequency 1

Peng Xiang He
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 700 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 16%
Bybit-Live-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
287
Kârla kapanan işlemler:
219 (76.30%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (23.69%)
En iyi işlem:
18.88 UST
En kötü işlem:
-19.62 UST
Brüt kâr:
415.75 UST (41 354 pips)
Brüt zarar:
-355.28 UST (33 500 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (30.31 UST)
Maksimum ardışık kâr:
38.19 UST (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.17%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
296
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.16
Alış işlemleri:
175 (60.98%)
Satış işlemleri:
112 (39.02%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.21 UST
Ortalama kâr:
1.90 UST
Ortalama zarar:
-5.22 UST
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-51.38 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-51.38 UST (13)
Aylık büyüme:
15.53%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.44 UST
Maksimum:
52.31 UST (10.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.01% (52.91 UST)
Varlığa göre:
3.80% (17.25 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 252
GBPUSD+ 22
EURUSD+ 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 95
GBPUSD+ -32
EURUSD+ -2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 11K
GBPUSD+ -3K
EURUSD+ -88
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.88 UST
En kötü işlem: -20 UST
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +30.31 UST
Maksimum ardışık zarar: -51.38 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

XAUUSD GBPUSD EURUSD

Maximum stop loss：200Usd

WeChat：H572909558


İnceleme yok
2026.01.09 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 04:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
High Frequency 1
Ayda 700 USD
16%
0
0
USD
453
UST
1
95%
287
76%
100%
1.17
0.21
UST
11%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.