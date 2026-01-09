- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
287
Kârla kapanan işlemler:
219 (76.30%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (23.69%)
En iyi işlem:
18.88 UST
En kötü işlem:
-19.62 UST
Brüt kâr:
415.75 UST (41 354 pips)
Brüt zarar:
-355.28 UST (33 500 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (30.31 UST)
Maksimum ardışık kâr:
38.19 UST (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.17%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
296
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.16
Alış işlemleri:
175 (60.98%)
Satış işlemleri:
112 (39.02%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.21 UST
Ortalama kâr:
1.90 UST
Ortalama zarar:
-5.22 UST
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-51.38 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-51.38 UST (13)
Aylık büyüme:
15.53%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.44 UST
Maksimum:
52.31 UST (10.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.01% (52.91 UST)
Varlığa göre:
3.80% (17.25 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|252
|GBPUSD+
|22
|EURUSD+
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|95
|GBPUSD+
|-32
|EURUSD+
|-2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|11K
|GBPUSD+
|-3K
|EURUSD+
|-88
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.88 UST
En kötü işlem: -20 UST
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +30.31 UST
Maksimum ardışık zarar: -51.38 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
XAUUSD GBPUSD EURUSD
Maximum stop loss：200Usd
WeChat：H572909558
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 700 USD
16%
0
0
USD
USD
453
UST
UST
1
95%
287
76%
100%
1.17
0.21
UST
UST
11%
1:500