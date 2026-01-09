- Incremento
Total de Trades:
436
Transacciones Rentables:
347 (79.58%)
Transacciones Irrentables:
89 (20.41%)
Mejor transacción:
18.88 UST
Peor transacción:
-19.62 UST
Beneficio Bruto:
541.35 UST (53 855 pips)
Pérdidas Brutas:
-440.14 UST (41 071 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (5.89 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
38.19 UST (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
8.91%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
444
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.93
Transacciones Largas:
264 (60.55%)
Transacciones Cortas:
172 (39.45%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
0.23 UST
Beneficio medio:
1.56 UST
Pérdidas medias:
-4.95 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-51.38 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-51.38 UST (13)
Crecimiento al mes:
25.88%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
13.44 UST
Máxima:
52.31 UST (10.90%)
Reducción relativa:
De balance:
11.01% (52.91 UST)
De fondos:
3.80% (17.25 UST)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|338
|EURUSD+
|51
|GBPUSD+
|47
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|127
|EURUSD+
|3
|GBPUSD+
|-28
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|15K
|EURUSD+
|633
|GBPUSD+
|-2.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Mejor transacción: +18.88 UST
Peor transacción: -20 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +5.89 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -51.38 UST
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
XAUUSD GBPUSD EURUSD
Maximum stop loss：200Usd
WeChat：H572909558
No hay comentarios
