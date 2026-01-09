SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / High Frequency 1
Peng Xiang He

High Frequency 1

Peng Xiang He
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 26%
Bybit-Live-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
436
Transacciones Rentables:
347 (79.58%)
Transacciones Irrentables:
89 (20.41%)
Mejor transacción:
18.88 UST
Peor transacción:
-19.62 UST
Beneficio Bruto:
541.35 UST (53 855 pips)
Pérdidas Brutas:
-440.14 UST (41 071 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (5.89 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
38.19 UST (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
8.91%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
444
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.93
Transacciones Largas:
264 (60.55%)
Transacciones Cortas:
172 (39.45%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
0.23 UST
Beneficio medio:
1.56 UST
Pérdidas medias:
-4.95 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-51.38 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-51.38 UST (13)
Crecimiento al mes:
25.88%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
13.44 UST
Máxima:
52.31 UST (10.90%)
Reducción relativa:
De balance:
11.01% (52.91 UST)
De fondos:
3.80% (17.25 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 338
EURUSD+ 51
GBPUSD+ 47
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 127
EURUSD+ 3
GBPUSD+ -28
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 15K
EURUSD+ 633
GBPUSD+ -2.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +18.88 UST
Peor transacción: -20 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +5.89 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -51.38 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

XAUUSD GBPUSD EURUSD

Maximum stop loss：200Usd

WeChat：H572909558


No hay comentarios
2026.01.09 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 04:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
