信号部分
信号 / MetaTrader 5 / High Frequency 1
Peng Xiang He

High Frequency 1

Peng Xiang He
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 700 USD per 
增长自 2026 16%
Bybit-Live-2
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
287
盈利交易:
219 (76.30%)
亏损交易:
68 (23.69%)
最好交易:
18.88 UST
最差交易:
-19.62 UST
毛利:
415.75 UST (41 354 pips)
毛利亏损:
-355.28 UST (33 500 pips)
最大连续赢利:
16 (30.31 UST)
最大连续盈利:
38.19 UST (4)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.17%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
296
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.16
长期交易:
175 (60.98%)
短期交易:
112 (39.02%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.21 UST
平均利润:
1.90 UST
平均损失:
-5.22 UST
最大连续失误:
13 (-51.38 UST)
最大连续亏损:
-51.38 UST (13)
每月增长:
15.53%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
13.44 UST
最大值:
52.31 UST (10.90%)
相对跌幅:
结余:
11.01% (52.91 UST)
净值:
3.80% (17.25 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 252
GBPUSD+ 22
EURUSD+ 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 95
GBPUSD+ -32
EURUSD+ -2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 11K
GBPUSD+ -3K
EURUSD+ -88
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +18.88 UST
最差交易: -20 UST
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +30.31 UST
最大连续亏损: -51.38 UST

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

交易品种：XAUUSD GBPUSD EURUSD

最大止损金额：200Usd

微信：H572909558
没有评论
2026.01.09 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 04:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
High Frequency 1
每月700 USD
16%
0
0
USD
453
UST
1
95%
287
76%
100%
1.17
0.21
UST
11%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载