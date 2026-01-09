- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
287
盈利交易:
219 (76.30%)
亏损交易:
68 (23.69%)
最好交易:
18.88 UST
最差交易:
-19.62 UST
毛利:
415.75 UST (41 354 pips)
毛利亏损:
-355.28 UST (33 500 pips)
最大连续赢利:
16 (30.31 UST)
最大连续盈利:
38.19 UST (4)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.17%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
296
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.16
长期交易:
175 (60.98%)
短期交易:
112 (39.02%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.21 UST
平均利润:
1.90 UST
平均损失:
-5.22 UST
最大连续失误:
13 (-51.38 UST)
最大连续亏损:
-51.38 UST (13)
每月增长:
15.53%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
13.44 UST
最大值:
52.31 UST (10.90%)
相对跌幅:
结余:
11.01% (52.91 UST)
净值:
3.80% (17.25 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|252
|GBPUSD+
|22
|EURUSD+
|13
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|95
|GBPUSD+
|-32
|EURUSD+
|-2
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|11K
|GBPUSD+
|-3K
|EURUSD+
|-88
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.88 UST
最差交易: -20 UST
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +30.31 UST
最大连续亏损: -51.38 UST
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
交易品种：XAUUSD GBPUSD EURUSD
最大止损金额：200Usd
微信：H572909558
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月700 USD
16%
0
0
USD
USD
453
UST
UST
1
95%
287
76%
100%
1.17
0.21
UST
UST
11%
1:500