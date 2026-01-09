- Wachstum
Trades insgesamt:
287
Gewinntrades:
219 (76.30%)
Verlusttrades:
68 (23.69%)
Bester Trade:
18.88 UST
Schlechtester Trade:
-19.62 UST
Bruttoprofit:
415.75 UST (41 354 pips)
Bruttoverlust:
-355.28 UST (33 500 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (30.31 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
38.19 UST (4)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.17%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
296
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.16
Long-Positionen:
175 (60.98%)
Short-Positionen:
112 (39.02%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
0.21 UST
Durchschnittlicher Profit:
1.90 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-5.22 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-51.38 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-51.38 UST (13)
Wachstum pro Monat :
15.53%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
13.44 UST
Maximaler:
52.31 UST (10.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.01% (52.91 UST)
Kapital:
3.80% (17.25 UST)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|252
|GBPUSD+
|22
|EURUSD+
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|95
|GBPUSD+
|-32
|EURUSD+
|-2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|11K
|GBPUSD+
|-3K
|EURUSD+
|-88
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Bester Trade: +18.88 UST
Schlechtester Trade: -20 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +30.31 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -51.38 UST
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
XAUUSD GBPUSD EURUSD
Maximum stop loss：200Usd
WeChat：H572909558
Keine Bewertungen
