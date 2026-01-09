SignaleKategorien
Peng Xiang He

High Frequency 1

Peng Xiang He
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Wachstum seit 2026 16%
Bybit-Live-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
287
Gewinntrades:
219 (76.30%)
Verlusttrades:
68 (23.69%)
Bester Trade:
18.88 UST
Schlechtester Trade:
-19.62 UST
Bruttoprofit:
415.75 UST (41 354 pips)
Bruttoverlust:
-355.28 UST (33 500 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (30.31 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
38.19 UST (4)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.17%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
296
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.16
Long-Positionen:
175 (60.98%)
Short-Positionen:
112 (39.02%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
0.21 UST
Durchschnittlicher Profit:
1.90 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-5.22 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-51.38 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-51.38 UST (13)
Wachstum pro Monat :
15.53%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
13.44 UST
Maximaler:
52.31 UST (10.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.01% (52.91 UST)
Kapital:
3.80% (17.25 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 252
GBPUSD+ 22
EURUSD+ 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 95
GBPUSD+ -32
EURUSD+ -2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 11K
GBPUSD+ -3K
EURUSD+ -88
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18.88 UST
Schlechtester Trade: -20 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +30.31 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -51.38 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

XAUUSD GBPUSD EURUSD

Maximum stop loss：200Usd

WeChat：H572909558


Keine Bewertungen
2026.01.09 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 04:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
