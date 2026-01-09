- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
287
利益トレード:
219 (76.30%)
損失トレード:
68 (23.69%)
ベストトレード:
18.88 UST
最悪のトレード:
-19.62 UST
総利益:
415.75 UST (41 354 pips)
総損失:
-355.28 UST (33 500 pips)
最大連続の勝ち:
16 (30.31 UST)
最大連続利益:
38.19 UST (4)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.17%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
296
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.16
長いトレード:
175 (60.98%)
短いトレード:
112 (39.02%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.21 UST
平均利益:
1.90 UST
平均損失:
-5.22 UST
最大連続の負け:
13 (-51.38 UST)
最大連続損失:
-51.38 UST (13)
月間成長:
15.53%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
13.44 UST
最大の:
52.31 UST (10.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.01% (52.91 UST)
エクイティによる:
3.80% (17.25 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|252
|GBPUSD+
|22
|EURUSD+
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|95
|GBPUSD+
|-32
|EURUSD+
|-2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|11K
|GBPUSD+
|-3K
|EURUSD+
|-88
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.88 UST
最悪のトレード: -20 UST
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +30.31 UST
最大連続損失: -51.38 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
XAUUSD GBPUSD EURUSD
Maximum stop loss：200Usd
WeChat：H572909558
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
700 USD/月
16%
0
0
USD
USD
453
UST
UST
1
95%
287
76%
100%
1.17
0.21
UST
UST
11%
1:500