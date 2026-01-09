シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / High Frequency 1
Peng Xiang He

High Frequency 1

Peng Xiang He
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  700  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 16%
Bybit-Live-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
287
利益トレード:
219 (76.30%)
損失トレード:
68 (23.69%)
ベストトレード:
18.88 UST
最悪のトレード:
-19.62 UST
総利益:
415.75 UST (41 354 pips)
総損失:
-355.28 UST (33 500 pips)
最大連続の勝ち:
16 (30.31 UST)
最大連続利益:
38.19 UST (4)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.17%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
296
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.16
長いトレード:
175 (60.98%)
短いトレード:
112 (39.02%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.21 UST
平均利益:
1.90 UST
平均損失:
-5.22 UST
最大連続の負け:
13 (-51.38 UST)
最大連続損失:
-51.38 UST (13)
月間成長:
15.53%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
13.44 UST
最大の:
52.31 UST (10.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.01% (52.91 UST)
エクイティによる:
3.80% (17.25 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 252
GBPUSD+ 22
EURUSD+ 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 95
GBPUSD+ -32
EURUSD+ -2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 11K
GBPUSD+ -3K
EURUSD+ -88
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +18.88 UST
最悪のトレード: -20 UST
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +30.31 UST
最大連続損失: -51.38 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

XAUUSD GBPUSD EURUSD

Maximum stop loss：200Usd

WeChat：H572909558


レビューなし
2026.01.09 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 04:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
コピー

