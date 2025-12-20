СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Fundamentals EA
Giam Zhen Rong Colin

Fundamentals EA

Giam Zhen Rong Colin
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 34%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
228
Прибыльных трейдов:
168 (73.68%)
Убыточных трейдов:
60 (26.32%)
Лучший трейд:
59.03 USD
Худший трейд:
-46.81 USD
Общая прибыль:
1 160.27 USD (42 767 pips)
Общий убыток:
-445.63 USD (27 828 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (146.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
146.86 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
69.66%
Макс. загрузка депозита:
0.70%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.78
Длинных трейдов:
84 (36.84%)
Коротких трейдов:
144 (63.16%)
Профит фактор:
2.60
Мат. ожидание:
3.13 USD
Средняя прибыль:
6.91 USD
Средний убыток:
-7.43 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-93.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-93.23 USD (3)
Прирост в месяц:
3.85%
Годовой прогноз:
46.72%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.05 USD
Максимальная:
105.35 USD (3.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.99% (105.35 USD)
По эквити:
0.37% (10.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 130
AUDNZD 30
AUDCAD 25
NZDCAD 20
GBPUSD 14
XAUUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 411
AUDNZD 70
AUDCAD 174
NZDCAD 118
GBPUSD 21
XAUUSD -79
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 15K
AUDNZD 338
AUDCAD 4.6K
NZDCAD 2.9K
GBPUSD 74
XAUUSD -7.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +59.03 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +146.86 USD
Макс. убыток в серии: -93.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live25" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.71 × 122
ICMarketsSC-Live20
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live16
0.72 × 591
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live22
0.75 × 146
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live24
0.83 × 46
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live18
0.92 × 144
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 3
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 16
ICMarketsSC-Live03
1.13 × 2066
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 654
ICMarketsSC-Live04
1.17 × 157
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 439
Live Signal for Fundamentals EA
Нет отзывов
2025.12.24 12:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Fundamentals EA
30 USD в месяц
34%
0
0
USD
2.8K
USD
29
96%
228
73%
70%
2.60
3.13
USD
4%
1:500
