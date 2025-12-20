- Прирост
Всего трейдов:
228
Прибыльных трейдов:
168 (73.68%)
Убыточных трейдов:
60 (26.32%)
Лучший трейд:
59.03 USD
Худший трейд:
-46.81 USD
Общая прибыль:
1 160.27 USD (42 767 pips)
Общий убыток:
-445.63 USD (27 828 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (146.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
146.86 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
69.66%
Макс. загрузка депозита:
0.70%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.78
Длинных трейдов:
84 (36.84%)
Коротких трейдов:
144 (63.16%)
Профит фактор:
2.60
Мат. ожидание:
3.13 USD
Средняя прибыль:
6.91 USD
Средний убыток:
-7.43 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-93.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-93.23 USD (3)
Прирост в месяц:
3.85%
Годовой прогноз:
46.72%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.05 USD
Максимальная:
105.35 USD (3.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.99% (105.35 USD)
По эквити:
0.37% (10.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|130
|AUDNZD
|30
|AUDCAD
|25
|NZDCAD
|20
|GBPUSD
|14
|XAUUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|411
|AUDNZD
|70
|AUDCAD
|174
|NZDCAD
|118
|GBPUSD
|21
|XAUUSD
|-79
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|15K
|AUDNZD
|338
|AUDCAD
|4.6K
|NZDCAD
|2.9K
|GBPUSD
|74
|XAUUSD
|-7.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Лучший трейд: +59.03 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +146.86 USD
Макс. убыток в серии: -93.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live25" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.38 × 24
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.71 × 122
|
ICMarketsSC-Live20
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live16
|0.72 × 591
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live22
|0.75 × 146
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live24
|0.83 × 46
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live18
|0.92 × 144
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 390
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 453
|
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live33
|1.13 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|1.13 × 2066
|
ICMarketsSC-Live10
|1.15 × 654
|
ICMarketsSC-Live04
|1.17 × 157
|
ICMarketsSC-Live27
|1.20 × 439
