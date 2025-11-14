СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / My Authors Programs
Konstantin Kulikov

My Authors Programs

Konstantin Kulikov
1 отзыв
Надежность
40 недель
8 / 10K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 538%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
814
Прибыльных трейдов:
731 (89.80%)
Убыточных трейдов:
83 (10.20%)
Лучший трейд:
114.48 USD
Худший трейд:
-56.12 USD
Общая прибыль:
1 738.66 USD (87 463 pips)
Общий убыток:
-662.68 USD (41 773 pips)
Макс. серия выигрышей:
86 (91.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
164.92 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
83.36%
Макс. загрузка депозита:
9.16%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
9.38
Длинных трейдов:
454 (55.77%)
Коротких трейдов:
360 (44.23%)
Профит фактор:
2.62
Мат. ожидание:
1.32 USD
Средняя прибыль:
2.38 USD
Средний убыток:
-7.98 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-5.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-114.56 USD (3)
Прирост в месяц:
10.83%
Годовой прогноз:
131.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
114.73 USD (15.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.56% (114.73 USD)
По эквити:
10.33% (105.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD 80
EURCAD 77
USDCHF 72
GBPCAD 57
EURUSD 57
EURGBP 53
AUDCHF 38
GBPAUD 34
AUDJPY 34
CADCHF 29
GBPUSD 29
EURAUD 28
AUDNZD 24
EURCHF 19
GBPJPY 18
AUDUSD 17
GBPCHF 17
USDJPY 17
CADJPY 17
CHFJPY 14
AUDCAD 13
EURJPY 13
EURNZD 13
NZDUSD 10
NZDJPY 9
NZDCAD 9
NZDCHF 7
GBPSGD 5
XBRUSD 1
XAUUSD 1
XAGUSD 1
BTCUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD 34
EURCAD 92
USDCHF 76
GBPCAD 45
EURUSD 114
EURGBP 30
AUDCHF 28
GBPAUD 29
AUDJPY 41
CADCHF 17
GBPUSD 36
EURAUD 29
AUDNZD 23
EURCHF 21
GBPJPY 61
AUDUSD 29
GBPCHF 16
USDJPY 35
CADJPY 157
CHFJPY 29
AUDCAD 18
EURJPY 37
EURNZD 19
NZDUSD 28
NZDJPY 5
NZDCAD 16
NZDCHF 3
GBPSGD 0
XBRUSD 7
XAUUSD -2
XAGUSD 3
BTCUSD -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD -1.2K
EURCAD 5.3K
USDCHF 4.4K
GBPCAD 3.4K
EURUSD 4.9K
EURGBP 873
AUDCHF 1.2K
GBPAUD -1.4K
AUDJPY 2.3K
CADCHF 1.1K
GBPUSD 2.4K
EURAUD 1.7K
AUDNZD 1.9K
EURCHF 1.1K
GBPJPY 6.7K
AUDUSD 2.3K
GBPCHF 1K
USDJPY 3.3K
CADJPY 2.2K
CHFJPY 330
AUDCAD 1.4K
EURJPY 2.2K
EURNZD 2.9K
NZDUSD 1.6K
NZDJPY -370
NZDCAD 2.1K
NZDCHF 96
GBPSGD -84
XBRUSD 729
XAUUSD -192
XAGUSD 66
BTCUSD -8.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +114.48 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +91.37 USD
Макс. убыток в серии: -5.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.25 × 16
FPMarketsSC-Live4
0.38 × 190
Axi-US12-Live
1.32 × 217
VantageInternational-Live 22
1.46 × 78
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Pepperstone-Edge01
1.80 × 93
VantageInternational-Live 3
1.88 × 235
ICMarketsSC-Live26
2.44 × 150
ICMarketsSC-Live17
4.37 × 73
EGlobalTrade-Classic3
4.62 × 26
Pepperstone-Edge11
4.80 × 5
RoboForex-ECN
5.13 × 90
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Fyntura-Live
11.62 × 418
FXGiants-Real9
23.50 × 2
OctaFX-Real3
122.33 × 21
Automatic:
FrankoScalp,
Breakthrough Strategy,
Good Monday,
Friday Monday,
GridMartin Conqueror,
News Trade

Semi-automatic:
Buy by Trend,
Close by percentage,
Total Trailing

Средняя оценка:
Serge
771
Serge 2025.11.14 02:26 
 

Excellent support from Konstantin and a great package of EAs.

2025.11.13 14:10 2025.11.13 14:10:52  

Dear subscribers, In addition to long-term systems, for which copying conditions are less important, I also use scalping on this signal. So if scalping is performing poorly on your broker, you can subscribe to my "OLD" signal, where I will only use long-term systems ( https://www.mql5.com/en/signals/2331713 ). Sincerely, Konstantin

